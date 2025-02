- Kada pričamo o hemoralgijskom moždanom udaru, mislimo, uprošćeno rečeno, o izlivu krvi u mozak. To je i izraz koji živi u narodu. To znači da dolazi do pucanja krvnog suda usled dejstva faktora rizika, kao što su hipertenzija, dijabetes, masnoće. Pucanje deluje na strukturu zida krvnog suda ili na pucanje na aneurizmi, kao i drugim promenama na krvnim sudovima - istakla je doktorka.