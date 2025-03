Ako je vaš urin tamno žute boje, crvene ili braon boje, to može biti znak da bubrezi otkazuju.

Ako bubrezi otkazuju, oni mogu zadržati tečnost, a štetni otpad se može nakupiti u telu. Ako se to dogodi, urin može sadržati višak proteina, toksina i krvi. To može dovesti do toga da vaš urin promeni boju, da postane tamniji, smeđi ili čak blago crven.