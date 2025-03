Istraživanje iz 2023. godine, objavljeno u JAMA Network Open , pokazalo je da visok krvni pritisak u 30-im i 40-im godinama može dovesti do smanjenja volumena mozga u kasnijem životu, posebno u područjima odgovornim za razmišljanje i pamćenje.

Ograničen protok krvi do mozga može izazvati jedan tip demencije poznat kao vaskularna demencija.

Zdravi krvni sudovi su ključni za pravilnu isporuku kiseonika i važnih nutrijenata organima, uključujući mozak. Kada krvni pritisak raste, može doći do oštećenja zidova krvnih sudova, gde se mogu taložiti masti i druge supstance koje ometaju protok krvi. Ako su krvni sudovi u mozgu oštećeni, smanjen protok krvi može dovesti do moždanog udara. Ovo se može desiti i ako se stvori krvni ugrušak koji blokira protok krvi. Ograničen protok krvi do mozga takođe može izazvati jedan tip demencije poznat kao vaskularna demencija.