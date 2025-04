Doktror Džaban Mur, specijalista funkcionalne medicine, podelio je simptome koji ukazuju na to da vaša jetra možda ne radi dobro i svi oni se pojavljuju na vašoj koži.

Jetra je jedan od najvećih organa u telu i pomaže u filtriranju krvi i uklanjanju toksina iz tela. Međutim, toksičnost jetre ili toksični hepatitis je stanje u kojem dolazi do upale jetre usled izlaganja određenim toksičnim supstancama kao što su alkohol, hemikalije, lekovi ili dijetetski suplementi. Toksični hepatitis može trajno oštetiti vašu jetru, što dovodi do nepovratnih ožiljaka na tkivu jetre ( ciroze ), disfunkcije jetre i otkazivanja jetre, stanja koja mogu biti opasna po život.

- Kada je protok žuči usporen, jetra je preopterećena, hormoni postaju neuravnoteženi, a toksini se gomilaju, što dovodi do vidljivih kožnih simptoma - objasnio je dr Mur u video snimku na Instagramu.

Toksičnost jetre može dovesti do toga da telo ne apsorbuje određene hranljive materije, kao što su vitamin B2 i cink , efikasno. Prema analizi iz 2022. objavljenoj u časopisu Nutrients Journal, uobičajena komplikacija nedostatka cinka je dermatitis , stanje kože koje može izazvati upalu, crvenilo i osip, uključujući osip oko usta.

Ovo može uticati na nivoe hormona i procese u celom telu, što se može manifestovati kao "paučinaste" vene koje se nazivaju i telangiektazije. To su mali, prošireni krvni sudovi koji se pojavljuju kao crvene ili plave linije na koži, često nalik na paukovu mrežu.

Oštećena jetra može imati problema sa obradom i eliminacijom toksina i žuči - što dovodi do nakupljanja žučnih soli u krvotoku. Ovo može izazvati iritaciju nervnih završetaka i kontinuirani svrab po celom telu, uključujući lice.

Stručnjaci preporučuju izbegavanje češanja područja koje svrbi jer to može povećati iritaciju nerava i pogoršati stanje. Dok se opcije lečenja razlikuju u zavisnosti od težine svraba, tipična rešenja uključuju upotrebu blagih sapuna i lekova na recept. Ekstenzivna akumulacija molekula masti u jetri takođe može dovesti do crne akantoze, stanja koje stvara tamne, baršunaste mrlje na koži u naborima oko vrata i ispod pazuha.

Zapaljenje jetre usled nakupljanja masti smanjuje njenu sposobnost da reaguje na insulin koji luči pankreas, što signalizira proizvodnju glukoze – šećera. Ovo ometa njegovu sposobnost da obrađuje glukozu i insulin, čineći telo otpornim na ovaj hormon. Kada ćelije postanu otporne na insulin, telo proizvodi više insulina za kompenzaciju, što dovodi do hiperinsulinemije (visok nivo insulina u krvi).

Prekomerni insulin može ubrzati rast ćelija kože u telu što na kraju dovodi do zadebljanja spoljašnjeg sloja kože - uzrokujući njeno potamnjenje. Oštećenje jetre takođe može dovesti do hormonske neravnoteže i promena u sposobnosti jetre da metaboliše hormone – što rezultira promenama u pigmentaciji kože koje mogu dovesti do sivkastog tena na licu i tamnije kože u pregibima vrata.