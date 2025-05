Važno je napomenuti da SAGE test ne postavlja dijagnozu. On neće otkriti da li osoba ima Alchajmerovu bolest ili neku drugu specifičnu dijagnozu koja utiče na misaone procese.

Prema podacima Alchajmerove asocijacije, oko 12 do 18 odsto ljudi starijih od 60 godina ima neki oblik blagog kognitivnog oštećenja (BKO).

Osobe koje imaju ovaj problem imaju povećan rizik da razviju Alchajmerovu bolest ili neku drugu formu demencije. Oko 10 do 15 odsto osoba sa blagim kognitivnim oštećenjem svake godine pređe u stanje demencije.

Važno je znati da blago kognitivno oštećenje ne mora nužno voditi ka demenciji. Kod nekih ljudi stanje se vrati u normalu, dok se kod drugih stabilizuje i ne dolazi do daljeg pogoršanja.

Odgovori na ova pitanja mogu pomoći lekaru da prepozna moguće uzroke kognitivnog opadanja, uključujući one koji se mogu lečiti ili kontrolisati.

- Ovo je posebno važno ako primetite vrlo blage simptome, jer je SAGE osmišljen tako da otkrije rane znake kognitivnih oštećenja i omogući lekarima da što ranije postave dijagnozu i započnu sa praćenjem ili lečenjem - objašnjava on.

- Uobičajeno preporučujemo da se test ponovi na svakih šest meseci, osim ako ne dođe do značajnih promena u kognitivnim sposobnostima - kaže dr Šar.

Oko 10 do 15 odsto osoba sa blagim kognitivnim oštećenjem svake godine pređe u stanje demencije.

Oko 10 do 15 odsto osoba sa blagim kognitivnim oštećenjem svake godine pređe u stanje demencije. Foto: Shutterstock

Prema rečima dr Šara, na osnovu načina na koji ste odgovorili na pojedina pitanja, lekar može da posumnja da određeni deo mozga ne funkcioniše jednako dobro kao ostali. „To im može pomoći u postavljanju dijagnoze“, kaže on.

Kao i svaki test, SAGE nije savršen. Dr Šar naglašava da ljudi imaju različite kognitivne sposobnosti, i to treba imati u vidu prilikom tumačenja rezultata.

- Postoje osobe koje će postići dobar rezultat, a ipak imaju pad u odnosu na svoje ranije sposobnosti. Tek ponovljeno testiranje kroz vreme može otkriti one kod kojih dolazi do napredovanja kognitivnog opadanja - kaže on.