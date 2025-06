Američki lekar R. T. Vudjat je davne 1934. godine prvi put upotrebio taj termin da bi opisao ljude sa neobjašnjivim promenama nivoa glukoze u krvi. Od tada se definicija krhkog dijabetesa razvijala. Sada ga lekari koriste da opišu dijabetes kod osobe čiji je život stalno pogođen epizodama hipoglikemije ili hiperglikemije, prema istraživanju objavljenom u časopisu „ Journal Of Diabetes And Its Complications“ 2020. godine.