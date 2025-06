- Katarakta je veoma česta. To je kada sočivo unutar vašeg oka postane zamućeno i izgubi sposobnost da fokusira svetlost na mrežnjaču i da prenosi dovoljno svetlosti do mrežnjače - kaže Alfakavi.

- Neki ljudi čak mogu razviti kataraktu na oku ako dožive značajan električni udar, ali to je ređe. Drugi uzroci koji mogu povećati razvoj katarakte uključuju stanja poput dijabetesa i dugotrajne upotrebe određenih lekova poput steroidnih tableta. Pušenje i izlaganje ultraljubičastom svetlu takođe su poznati po tome što povećavaju/ubrzavaju napredovanje razvoja katarakte.

„Još jedna crvena zastava su izbledele boje koje čine da svet oko nas izgleda manje živopisno“, dodaje on.

„ Česte promene u receptu naočara bez vidljivog poboljšanja su znak koji može ukazivati na to da imate kataraktu “, kaže Alfakavi.

Mnogi ljudi misle da morate čekati da katarakta postane zaista loša pre nego što se podvrgnete operaciji, ali Alfakavi naglašava da to nije slučaj.

- Odlaganje lečenja dok vid ne postane veoma, veoma loš, nije od pomoći jer kada čekate da katarakta postane veoma gusta, to zapravo povećava složenost operacije i takođe povećava rizik od komplikacija. Ako vam vid utiče na kvalitet života, zatražite da vas upute na procenu za operaciju katarakte.

- To je bezbolna procedura i većina pacijenata uživa u poboljšanju vida u roku od nekoliko dana nakon operacije, ali oko nastavlja da se leči i do četiri do šest nedelja nakon toga.