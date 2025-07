Ako imate FH (genetsko stanje), imate je od rođenja. To znači da ste počeli sa visokim nivoom LDL („lošeg“ holesterola) i da je on nastavio da raste. Možda nećete pokazivati simptome dok ne postanete odrasli.

Pošto vaše telo ne može da se reši holesterola, on se nakuplja u vašim arterijama. Zbog toga krv teže protiče, a same arterije postaju čvršće. Vremenom, to dovodi do srčanih oboljenja. U stvari, ljudi sa familijarnom hiperholesterolemijom imaju 20 puta veći rizik od srčanih bolesti nego oni bez nje.