Dijabetes utiče na gotovo svaki deo našeg tela, izazivajući različite simptome kao što su umor, povećanje telesne težine, promene raspoloženja, ali i neuropatski bol, između ostalog. Međutim, ovi simptomi nisu isključivo povezani sa dijabetesom – oni se često javljaju i kod drugih zdravstvenih stanja.

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da razgovarate sa lekarom. To bi mogao da bude znak da bi trebalo da promenite plan lečenja dijabetesa ili da se pozabavite nekim nepovezanim stanjem.

Hipotireoza

Hipotireoza se javlja kada štitna žlezda, organ u obliku leptira koji pomaže u regulisanju metabolizma, ne proizvodi dovoljno hormona štitne žlezde. To može dovesti do simptoma poput ekstremnog umora, povećanja telesne težine i promena raspoloženja — što su sve takođe simptomi dijabetesa.

Dijabetes tipa 2 i poremećaji štitne žlezde mogu uključivati slične tipove hormonske disfunkcije, i svaki može povećati rizik od drugog.

- Iako ova dva stanja nose preklapajuće simptome, mnogi ljudi sa dijabetesom tipa 1 ili tipa 2 takođe razvijaju hipotireoidizam - kaže dr Egils Bogdanović, endokrinolog za dijabetes i metabolizam u bolnici Šarlot Hangerford u Toringtonu, Konnektikat i dodaje:

- Iz tog razloga se preporučuju godišnji pregledi štitne žlezde.

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom nije jedno zdravstveno stanje; to je grupa faktora rizika koji mogu doprineti većem riziku od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti poput srčanog udara, srčane insuficijencije i moždanog udara.

Da biste dobili dijagnozu metaboličkog sindroma, potrebne su vam tri od sledećih karakteristika:

višak masnoće oko stomaka

visok nivo šećera u krvi

visok krvni pritisak

nizak nivo HDL („dobrog“) holesterola

visok nivo triglicerida

Nizak nivo holesterola jedan je od simptoma Foto: staras/Shutterstock

- Metabolički sindrom ima iste uzroke kao i dijabetes tipa 2 - kaže dr Bogdanović. Dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti mogu se razviti zbog istih osnovnih problema, uključujući visoke trigliceride, visok krvni pritisak, nizak HDL holesterol i gojaznost.

Dijabetes tipa 2 i metabolički sindrom zahtevaju slične strategije lečenja, uključujući promene načina života i lekove.

Dijabetes tipa 1

Iako imaju različite uzroke, dijabetes tipa 1 i tipa 2 često imaju slične simptome, kao što su jaka žeđ, pojačano mokrenje i zamućen vid, jer oba karakteriše visok nivo šećera u krvi. Zbog toga se često dešava da se dijabetes tipa 1 pogrešno dijagnostikuje kao tip 2 — čak kod 40 odsto odraslih.

- Simptomi koji liče na insulinsku rezistenciju mogu biti znak dijabetesa tipa 1, a ne tipa 2 - kaže Ejme Hoze, edukator za dijabetes. Ako nemate tipične faktore rizika za tip 2, poput viška kilograma i nedostatka fizičke aktivnosti, tražite dodatna testiranja.

Mnogi još veruju da je dijabetes tipa 1 samo dečja bolest, ali više od polovine novih slučajeva javlja se kod odraslih. Ako pravilno sledite terapiju, a šećer i dalje nije pod kontrolom ili imate simptome, obavezno zatražite proveru dijagnoze.

Sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je uobičajeno hormonsko stanje koje se razvija kada jajnici proizvode više od normalnog nivoa muških hormona poznatih kao androgeni.

Simptomi i znaci PCOS-a koji su zajednički sa dijabetesom su povećanje telesne težine i akantoza nigricans, stanje u kojem kožni nabori postaju tamni i poput somota. Mnogi ljudi sa sindromom policističnih jajnika takođe imaju insulinsku rezistenciju, što ometa sposobnost tela da koristi insulin, što dovodi do višeg nivoa šećera u krvi.

Simptomi i znaci PCOS-a koji su zajednički sa dijabetesom su povećanje telesne težine i akantoza nigricans Foto: Shutterstock

Faktori koji doprinose tome su: - gojaznost - nedostatak redovne fizičke aktivnosti - ishranu bogatu prerađenom hranom - genetika

- Zbog insulinske rezistencije, sindrom policističnih jajnika zapravo može povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 kod žene - kaže Bogdanović. Neke žene takođe razvijaju hiperpigmentaciju na potiljku, poznatu i kao akantoza nigricans.

Zdravstveni stručnjaci procenjuju da više od polovine žena sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) razvija dijabetes tipa 2 do 40. godine.

Kušingov sindrom

Kušingov sindrom je hormonsko stanje definisano visokim nivoom kortizola, što može dovesti do insulinske rezistencije koja podseća na dijabetes tipa 2. Povećanje telesne težine, posebno oko srednjeg dela tela, čest je simptom Kušingovog sindroma.

- Takođe razmatramo mogući Kušingov sindrom kod bilo koje osobe sa dijabetesom tipa 2 kojoj su potrebne abnormalno visoke doze insulina. Većina slučajeva Kušingovog sindroma ostaje neprepoznata - kaže Bogdanović.

Zdravstveni radnici proveravaju Kušingov sindrom koristeći testove pljuvačke, urina i krvi koji mogu da otkriju da li postoji višak kortizola u telu. Dostupni su različiti tretmani, u zavisnosti od uzroka i težine prekomerne proizvodnje kortizola, uključujući lekove i hirurške intervencije.

Kušingov sindrom je hormonsko stanje definisano visokim nivoom kortizola Foto: Shutterstock

Pankreatitis

Pankreatitis može podsećati na dijabetes jer oba stanja uključuju smrt ili disfunkciju ćelija u pankreasu koje proizvode insulin, što dovodi do preklapajućih simptoma.

- Uopšteno govoreći, pankreatitis je upala pankreasa, ali postoji više potencijalnih uzroka - kaže Bogdanović. To može uključivati žučne kamenče, prekomernu konzumaciju alkohola, visok nivo triglicerida, određene lekove i povrede.

Lečenje varira u zavisnosti od uzroka. Uzimanje lekova protiv bolova i primanje intravenskih tečnosti mogu ublažiti simptome, dok druge strategije, poput operacije žučne kese i ograničavanja ili prestanka upotrebe alkohola, rešavaju osnovni uzrok.

Dijabetes se može razviti kao rezultat hroničnog pankreatitisa kada upala pankreasa oštećuje ćelije koje proizvode insulin.

Hemohromatoza

Hemohromatoza je nasledno stanje koje podrazumeva postepeno nagomilavanje gvožđa u telu. Kada nivo gvožđa dovoljno poraste, preopterećenje gvožđem može dovesti do neprijatnih simptoma, kao što su bol u zglobovima i umor.

Ovo stanje se ponekad naziva i „bronzani dijabetes“, jer može prouzrokovati da koža izgleda preplanulo i bronzano.

- Višak gvožđa može uticati na pankreas i imitirati dijabetes tipa 1. Skrining koristim feritin (protein u krvotoku koji skladišti gvožđe) kod svih pacijenata koji su negativni na autoantitela dijabetesa tipa 1, posebno ako im koža izgleda abnormalno preplanulo - kaže Bogdanović.

Hemohromatoza je nasledno stanje koje podrazumeva postepeno nagomilavanje gvožđa u telu Foto: Shutterstock

Dijabetes insipidus

Dijabetes insipidus je retko stanje u kome telo ne može da zadrži i koncentrše urin. Izaziva često mokrenje i jaku žeđ, simptome koji liče na dijabetes melitus (tip 1 i tip 2), ali ova dva stanja nisu povezana.

- U 18. veku lekari su ispitivali urin kod pacijenata sa učestalim mokrenjem i žeđu - objašnjava Bogdanović. „Urin je bio sladak kod dijabetesa melitusa, dok je kod dijabetesa insipidusa bio bezukusan, jer je ustvari samo čista voda.“

Da bi razlikovali ova stanja, lekari koriste testove glukoze u krvi i urina. Kod dijabetesa insipidusa, nivo glukoze je obično normalan, a test urina negativan, dok je kod dijabetesa melitusa obrnuto.