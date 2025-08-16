Vežbe pospešuju cirkulaciju i protok krvi kroz vene

Iako mnogi misle da su samo estetski problem, proširene vene mogu da izazovu bol, osećaj težine, oticanje i dugoročne probleme sa cirkulacijom. Na njihov razvoj utiču genetika, godine i životne navike, a jedan od najefikasnijih načina da se ublaže simptomi i uspori napredovanje jeste redovno vežbanje prilagođeno venama.

Akšit Khatri, sportski instruktor na Univerzitetu Šarda u Noidi, ističe da fizička aktivnost poboljšava protok krvi, jača mišiće nogu i smanjuje pritisak u venama, zbog čega noge izgledaju i osoba se oseća bolje.

- Proširene vene nastaju kada zalisci unutar vena oslabe ili se oštete, pa krv teže putuje ka srcu. Krv se tada zadržava u venama, što stvara dodatni pritisak i dovodi do njihovog širenja - kaže on i dodaje da vežbe niskog intenziteta, koje aktiviraju mišiće lista, deluju kao prirodna pumpa koja podiže krv ka srcu i poboljšava cirkulaciju.

- Vremenom, ove aktivnosti mogu da ublaže bol i smanje vidljivo oticanje - naglašavaKhatri i preporučuje sledeće vežbe.

Hodanje

Najjednostavnija, besplatna aktivnost koja pokreće cirkulaciju. Brzo hodajte 30-45 minuta dnevno kako biste ojačali mišiće lista i pospešili protok krvi bez opterećenja vena. Nosite udobnu obuću i izbegavajte neravne površine.

Najjednostavnija, besplatna aktivnost koja pokreće cirkulaciju Foto: Shutterstock

Vožnja bicikla

Okretanje pedala imitira pumpanje krvi, što je odlično za zdravlje vena. Vežbajte 20-30 minuta nekoliko puta nedeljno. Ako ne možete napolje, vežbu „bicikl“ možete raditi ležeći na leđima.

Okretanje pedala imitira pumpanje krvi, što je odlično za zdravlje vena Foto: Shutterstock

Plivanje

Voda rasterećuje težinu tela, smanjuje pritisak na zglobove i vene, a pruža otpor koji jača noge.

- Nekoliko dužina bazena ili čas aerobika u vodi znatno poboljšava cirkulaciju, a hladna voda dodatno pomaže smanjenju otoka - navodi Khatri.

Podizanje nogu

Ležeći na leđima, polako podignite jednu nogu, zadržite nekoliko sekundi, pa je spustite. Ova vežba pospešuje vraćanje krvi ka srcu i jača donji deo tela bez dodatnog opterećenja. Radite 10–15 ponavljanja po nozi.

Podizanje nogu uz zid je dobra vežba za proširene vene Foto: Shutterstock

Podizanje na prste

Stanite u širini kukova, polako se podignite na prste, pa se spustite. Ova vežba aktivira prirodnu „pumpu“ u listovima koja gura krv nagore. Za veći efekat, radite na ivici stepenika i ponovite 15-20 puta.

Dodatni saveti kod vežbanja

Kako dodaje Khatri, važno je:

Nositi kompresivne čarape tokom vežbanja radi boljeg funkcionisanja vena.

radi boljeg funkcionisanja vena. Piti dovoljno tečnosti da bi krv imala optimalnu viskoznost.

da bi krv imala optimalnu viskoznost. Izbegavati vežbe visokog intenziteta i dizanje većeg tereta koje povećava pritisak u stomaku.

Slušati svoje telo i prekinuti ako se jave bol, otok ili nelagodnost.