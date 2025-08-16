Najbolje vežbe za proširene vene koje pospešuju cirkulaciju: Vodič za manje bola i oticanja
Iako mnogi misle da su samo estetski problem, proširene vene mogu da izazovu bol, osećaj težine, oticanje i dugoročne probleme sa cirkulacijom. Na njihov razvoj utiču genetika, godine i životne navike, a jedan od najefikasnijih načina da se ublaže simptomi i uspori napredovanje jeste redovno vežbanje prilagođeno venama.
Akšit Khatri, sportski instruktor na Univerzitetu Šarda u Noidi, ističe da fizička aktivnost poboljšava protok krvi, jača mišiće nogu i smanjuje pritisak u venama, zbog čega noge izgledaju i osoba se oseća bolje.
- Proširene vene nastaju kada zalisci unutar vena oslabe ili se oštete, pa krv teže putuje ka srcu. Krv se tada zadržava u venama, što stvara dodatni pritisak i dovodi do njihovog širenja - kaže on i dodaje da vežbe niskog intenziteta, koje aktiviraju mišiće lista, deluju kao prirodna pumpa koja podiže krv ka srcu i poboljšava cirkulaciju.
- Vremenom, ove aktivnosti mogu da ublaže bol i smanje vidljivo oticanje - naglašavaKhatri i preporučuje sledeće vežbe.
Hodanje
Najjednostavnija, besplatna aktivnost koja pokreće cirkulaciju. Brzo hodajte 30-45 minuta dnevno kako biste ojačali mišiće lista i pospešili protok krvi bez opterećenja vena. Nosite udobnu obuću i izbegavajte neravne površine.
Vožnja bicikla
Okretanje pedala imitira pumpanje krvi, što je odlično za zdravlje vena. Vežbajte 20-30 minuta nekoliko puta nedeljno. Ako ne možete napolje, vežbu „bicikl“ možete raditi ležeći na leđima.
Plivanje
Voda rasterećuje težinu tela, smanjuje pritisak na zglobove i vene, a pruža otpor koji jača noge.
- Nekoliko dužina bazena ili čas aerobika u vodi znatno poboljšava cirkulaciju, a hladna voda dodatno pomaže smanjenju otoka - navodi Khatri.
Podizanje nogu
Ležeći na leđima, polako podignite jednu nogu, zadržite nekoliko sekundi, pa je spustite. Ova vežba pospešuje vraćanje krvi ka srcu i jača donji deo tela bez dodatnog opterećenja. Radite 10–15 ponavljanja po nozi.
Podizanje na prste
Stanite u širini kukova, polako se podignite na prste, pa se spustite. Ova vežba aktivira prirodnu „pumpu“ u listovima koja gura krv nagore. Za veći efekat, radite na ivici stepenika i ponovite 15-20 puta.
Dodatni saveti kod vežbanja
Kako dodaje Khatri, važno je:
- Nositi kompresivne čarape tokom vežbanja radi boljeg funkcionisanja vena.
- Piti dovoljno tečnosti da bi krv imala optimalnu viskoznost.
- Izbegavati vežbe visokog intenziteta i dizanje većeg tereta koje povećava pritisak u stomaku.
- Slušati svoje telo i prekinuti ako se jave bol, otok ili nelagodnost.
- Čak i male promene, poput penjanja stepenicama ili kruženja stopalima dok sedite, mogu tokom vremena značajno da doprinesu zdravlju vena - poručuje.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
