Klasični znaci srčanog udara poznati su većini nas. Obično su u pitanju kratak dah i bol u grudima. U stvarnosti, znaci bolesti srca mnogo su raznovrsniji i suptilniji.

Iako starost jeste faktor rizika, bolest srca može pogoditi ljude bilo koje dobi. Zapravo, broj hospitalizacija zbog srčanih udara kod mladih ljudi od 35 do 54 godine raste poslednjih decenija, naročito među ženama, prema studiji objavljenoj 2019. godine u časopisu Circulation.

Visok procenat faktora rizika, uključujući gojaznost i visok krvni pritisak, u ovoj starosnoj grupi dodatno povećava verovatnoću bolesti srca, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Crni i latinoamerički stanovnici Sjedinjenih Država nesrazmerno su pogođeni bolestima srca, navodi Klivlendska klinika.

Razlika između znakova i simptoma bolesti srca

Najpre, važno je napraviti razliku. Simptomi bolesti srca su ono što osećate ili doživljavate, dok su znaci bolesti srca ono što lekar može da vidi ili otkrije. Očigledni simptomi uključuju otežano disanje i bol u grudima. Ali vaš lekar će takođe tražiti uobičajene znake bolesti srca tokom pregleda ili razgovora.

Prepoznavanje znakova bolesti srca je važno jer se oni mogu pojaviti pre nego što razvijete uobičajene simptome. Ako lekaru prijavite ove rane znake, to vam može pomoći da na vreme dobijete terapiju.

Otok nogu takođe može biti posledica venske insuficijencije ili proširenih ven Foto: Shutterstock

Otok stopala i potkolenica

Zadržavanje tečnosti u stopalima i nogama poznato je kao periferni edem. Možete primetiti tragove usecanja čarapa u kožu ili na člancima na kraju dana, posebno ako nosite tesne čarape ili hulahopke.

Blagi periferni edem je čest. Lekar ga može proveriti pritiskom prsta na članak ili potkolenicu da bi video da li ostaje udubljenje. Ovo se naziva „piting edem“ i može biti znak kongestivne srčane insuficijencije.

Edem može ukazivati na srčanu slabost jer kada srce ne pumpa efikasno, tečnost iz krvnih sudova prodire u okolna tkiva. Zbog uticaja gravitacije, noge i članci su najčešće pogođeni.

Otok nogu takođe može biti posledica venske insuficijencije ili proširenih vena, objašnjava dr Maniš A. Parik, načelnik kardiologije u bolnici NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist. Ovo stanje nastaje kada vene u nogama ne vraćaju krv normalno ka srcu i može izazvati osećaj težine ili otoka.

- Ako je jedna noga otečena ili asimetrična, uz iznenadan bol i osetljivost iza lista ili butine, to može ukazivati na krvni ugrušak, što je ozbiljno i zahteva hitnu medicinsku pomoć - naglašava dr Parik.

Pošto edem može biti znak različitih stanja, uvek je dobro obratiti se lekaru ako primetite novi ili pogoršani otok u nogama.

- Terapija zavisi od uzroka otoka, ali se često može kontrolisati lekovima ili promenom životnih navika - kaže dr Briana Kostelo, kardiolog.

Najjača povezanost sa rizikom od srčanih oboljenja otkrivena je kod muškaraca sa izraženim i ranim gubitkom kose Foto: Shutterstock

Muška ćelavost

Neka istraživanja pronašla su vezu između androgenetske alopecije, uobičajenog oblika gubitka kose, i bolesti srca kod muškaraca. Ovaj tip gubitka kose poznat je kao muški obrazac ćelavosti.

Novija studija, objavljena u junu 2021. u International Journal of General Medicine, pokazala je vezu između ćelavosti i bolesti srca kod kineskih muškaraca. Ispitano je 402 učesnika, uzrasta od 28 do 75 godina, sa različitim stepenom gubitka kose. Najjača povezanost otkrivena je kod muškaraca sa izraženim i ranim gubitkom kose.

Međutim, stručnjaci ističu da treba uzeti u obzir i druge faktore.

- Još uvek nema konačnog stava o vezi između muške ćelavosti i bolesti srca. Postoji korelacija između ranog ćelavljenja i povećanog rizika za srčane probleme, ali ćelavost može biti samo marker drugih faktora rizika, poput gojaznosti i dijabetesa - kaže dr Kostelo.

Neki istraživači pretpostavljaju da je povezanost posledica viška muškog hormona testosterona, koji usporava rast kose na glavi i doprinosi očvršćavanju arterija.

- Ipak, konačan odgovor još nije pronađen - dodaje Kostelo.

To ne znači da ste osuđeni na bolest srca ako ste ćelavi, ali može značiti da treba češće da se kontrolišete i obratite pažnju na druge znakove i simptome bolesti srca.

Žuti čvorići na koži

Ksantomi su naslage masti koje se talože ispod kože. Mogu izgledati kao mali žuti čvorići ili ravne pločice na laktovima, kolenima, šakama, stopalima ili zadnjici. Poseban tip, ksantelazma, pojavljuje se na kapcima. Ovi žuti masni depoziti mogu biti znak bolesti srca.

- Ksantomi mogu biti pokazatelj veoma visokog nivoa holesterola u krvi.To je povezano sa bolestima srca jer se naslage mogu taložiti i u arterijama - objašnjava dr Parik.

Pacijenti sa upalom desni često imaju zapaljenske procese koji se mogu povezati sa bolestima srca Foto: Shutterstock

Bolesti desni

Otekle, bolne ili desni koje krvare obično ukazuju na lošu oralnu higijenu, ali mogu biti i važan znak bolesti srca.

Osobe sa bolestima desni imaju dva do tri puta veće šanse da obole od srčanih bolesti, prema Harvard Health Publishing, mada direktna veza još nije potvrđena.

Neka istraživanja, uključujući studiju objavljenu 2021. u časopisu Journal of Periodontology, podržavaju teoriju da upala može biti glavni posrednik u toj povezanosti.

- Pacijenti sa upalom desni često imaju zapaljenske procese koji se mogu povezati sa bolestima srca. Isti zapaljenski procesi iz desni mogu izazvati taloženje naslaga u arterijama i srcu - objašnjava dr Parik.

Druga hipoteza je da bakterije iz desni, koje izazivaju parodontalnu bolest, mogu dospeti u krvne sudove i izazvati upale ili oštećenja.

Ali druga istraživanja sugerišu da se bolesti desni i srca mogu javljati zajedno zbog trećeg faktora — pušenja.

Studija objavljena 2018. u European Journal of Preventive Cardiology obuhvatila je podatke o skoro milion ljudi i skoro 65.000 kardiovaskularnih događaja, uključujući srčane udare. Istraživači su pronašli umerenu povezanost između lošeg oralnog zdravlja i bolesti srca, ali kada su u obzir uzeli status pušenja, ta povezanost više nije bila značajna.

- I dalje se istražuje moguća veza između bolesti desni i srca, ali u međuvremenu savetujem pacijentima da vode računa o oralnoj higijeni i ne preskaču redovne stomatološke preglede - kaže dr Kostelo.

Slabljenje srčanog mišića može nastati i usled jakog emocionalnog stresa, tuge ili gubitka Foto: Shutterstock

Emocionalni stres

Slabljenje srčanog mišića usled jakog emocionalnog stresa, tuge ili gubitka, naročito kod žena, naziva se takocubo kardiomiopatija ili sindrom slomljenog srca. Kada se to dogodi, nagli porast hormona stresa, naročito adrenalina, izaziva bol u grudima sličan srčanom udaru, često uz lupanje srca, otežano disanje i crvenilo.

- Razlika između kardiomiopatije izazvane stresom i srčanog udara je u tome što koronarne arterije nisu značajno začepljene. Smatra se da nagli skok adrenalina ‘opterećuje’ srčani mišić i dovodi do ove disfunkcije - objašnjava dr Kostelo.

Sindrom slomljenog srca prvi put je opisan u medicinskoj literaturi 2005. godine u The New England Journal of Medicine.

Novija istraživanja, objavljena u oktobru 2021. u Journal of the American Heart Association, otkrila su zabrinjavajući porast slučajeva takocubo kardiomiopatije kod starijih žena. Prema studiji, 88% obolelih čine žene, a stopa je šest do 12 puta veća među ženama od 50 do 75 godina.

Prema podacima American Heart Association, osobe koje prežive početnu fazu mogu se oporaviti u roku od nekoliko nedelja, ali dugoročni efekti sindroma slomljenog srca i dalje se istražuju.

Znaci srčane slabosti

Srčana slabost znači da srce ne funkcioniše onako dobro kao što bi trebalo. To ne znači da je srce prestalo da radi. Drugi izraz za srčanu slabost je kongestivna srčana slabost.

- Prvo je važno shvatiti da je srčana slabost spektar i da se mnogi pacijenti sa nesavršenom funkcijom srca zapravo mogu osećati sasvim dobro. Takođe je važno zapamtiti da se najraniji znaci srčane slabosti u početku mogu prevideti jer mogu biti suptilni - kaže Kostelo.

Tokom srčane slabosti često dolazi do nakupljanja tečnosti u grudnom košu pa se javlja noćni kašalj Foto: Shutterstock

Srčana slabost se postepeno pogoršava tokom vremena. Neki rani znaci upozorenja mogu uključivati:

Dobijanje na težini – Ako srce počne da slabi i tečnost počne da se zadržava u tkivima, izazivajući edem, možete primetiti iznenadno dobijanje na težini, kaže Parikh.

Ako srce počne da slabi i tečnost počne da se zadržava u tkivima, izazivajući edem, možete primetiti iznenadno dobijanje na težini, kaže Parikh. Promena tolerancije na fizički napor – Ako primetite značajnu promenu u sposobnosti da vežbate ili obavljate fizičke aktivnosti, to može biti znak upozorenja na srčanu slabost. Razlog zbog kog se ovo dešava je taj što je funkcija pumpanja srca oslabljena i ne možete povećati dotok kiseonika u tkiva onako efikasno kao ranije, što dovodi do kratkog daha, objašnjava Kostelo.

Ako primetite značajnu promenu u sposobnosti da vežbate ili obavljate fizičke aktivnosti, to može biti znak upozorenja na srčanu slabost. Razlog zbog kog se ovo dešava je taj što je funkcija pumpanja srca oslabljena i ne možete povećati dotok kiseonika u tkiva onako efikasno kao ranije, što dovodi do kratkog daha, objašnjava Kostelo. Često mokrenje – Srčana slabost može izazvati smanjen protok krvi do bubrega, što dovodi do zadržavanja tečnosti. Jedan od znakova tog zadržavanja tečnosti može biti često mokrenje, navodi Klivlendska klinika.

Srčana slabost može izazvati smanjen protok krvi do bubrega, što dovodi do zadržavanja tečnosti. Jedan od znakova tog zadržavanja tečnosti može biti često mokrenje, navodi Klivlendska klinika. Noćni kašalj – Tokom srčane slabosti često dolazi do nakupljanja tečnosti u grudnom košu, što može otežati ležanje zbog kratkog daha, kaže Kostelo. To se može manifestovati kao noćni kašalj.

Zapamtite da svi ovi znaci bolesti srca mogu imati različite uzroke. Oni ne znače nužno da imate ili da ćete dobiti bolest srca. Ali u kombinaciji sa drugim znacima i simptomima bolesti srca, vašim krvnim analizama i porodičnom istorijom, oni vašem lekaru daju najbolju šansu da rano otkrije bolest srca i da vam pomogne da ostanete u dobrom zdravlju.