Za ljude koji imaju visok genetski rizik od razvoja Alchajmerove bolesti, nova studija sugeriše da bi praćenje mediteranske ishrane moglo da bude moćan način za sprečavanje demencije.

Novi nalazi nadovezuju se na ona iz prethodnih istraživanja koja pokazuju da ishrana bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama, maslinovim uljem, pasuljem i ribom može da poboljša zdravlje mozga.

- Naša studija pokazuje da genetika nije sudbina i da izbori načina života poput praćenja mediteranske ishrane i dalje mogu napraviti veliku razliku - kaže glavni autor dr Juksi Liu, istraživač na odeljenju za medicinu u Bostonu.

Kako geni mogu povećati rizik od demencije

Alchajmerova bolest sa kasnim početkom, koja se javlja kod ljudi starijih od 65 godina, najčešći je oblik Alchajmerove bolesti, čineći procenjenih 90 do 95 odsto slučajeva. Posebno je značajna genska varijanta pod nazivom APOE4, koja se smatra jednim od najvećih faktora rizika za ovu vrstu demencije.

Ljudi sa jednom kopijom APOE4 varijante imaju 3 do 4 puta veće šanse za razvoj Alchajmerove bolesti nego ljudi bez ovog gena. Ljudi sa dve kopije APOE4 imaju 12 puta veći rizik.

Oko 15 do 25 procenata svih ljudi ima jednu kopiju APOE4, a 2 do 5 procenata ima dve kopije.

Mediteranska ishrana smanjuje rizik od demencije za 35 odsto

Da bi videli kako ishrana utiče na rizik od Alchajmerove bolesti, istraživači su regrutovali oko 4.200 žena koje su u proseku imale 57 godina kada su se pridružile istraživanju i oko 1.500 muškaraca koji su u proseku imali 63 godine. Naučnici su pratili učesnike do 34 godine.

Mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, ribom i zdravim mastima, povezuje se sa smanjenim rizikom od demencije Foto: Shutterstock

Učesnici su popunili upitnike o svojoj ishrani i dali uzorke krvi na početku studije, što je pomoglo istraživačima da utvrde uticaj ishrane na metabolite povezane sa demencijom (male molekule povezane sa metabolizmom).

Podgrupa od oko 1.000 žena podvrgnuta je redovnom telefonskom kognitivnom testiranju.

Ukupno 485 žena i 121 muškarac razvili su demenciju tokom studije.

Rezultati studije, objavljeni u časopisu Nature Medicine, pokazali su da ljudi sa dve kopije gena APOE4 koji su se pridržavali mediteranske ishrane imaju 35 odsto manji rizik od razvoja demencije u poređenju sa onima sa istim genetskim profilom koji nisu sledili mediteransku ishranu.

Ljudi koji su se pridržavali mediteranske ishrane i imali jednu kopiju APOE4 gena videli su da im se rizik od Alchajmerove bolesti smanjio za 4 procenata.

Dr Liu i njen tim su primetili da je veće pridržavanje mediteranske ishrane povezano sa daljim smanjenjem rizika od demencije.

Pošto su istraživači prikupili uzorke krvi od učesnika na početku studije, rezultati ukazuju na to da markeri mereni rano u životu mogu pružiti važne naznake o riziku od demencije mnogo godina pre nego što se pojave simptomi.

U testu koji meri da li određeni metaboliti u krvi mogu igrati „uzročnu“ ulogu u kognitivnom zdravlju, istraživač je pronašao dokaze da karotenoidi – prirodni metaboliti iz hrane poput lisnatog zeleniša i voća, kojih ima u izobilju u mediteranskoj ishrani – mogu imati zaštitnu ulogu protiv Alchajmerove bolesti.

- Ovo otkriće sugeriše da bi metaboliti dobijeni iz ishrane mogli biti deo biološkog puta koji povezuje ishranu sa dugoročnim zdravljem mozga - kaže Liu.

Analize krvi mogu otkriti rane pokazatelje rizika od demencije, godinama pre pojave simptoma Foto: Shutterstock

Neki stručnjaci vide ove nalaze kao proboj

Dr Ričard Isakson, specijalista za prevenciju Alchajmerove bolesti i direktor istraživanja u Institutu za neurodegenerativne bolesti u Boka Ratonu, ocenjuje rezultate studije kao "proboj".

Iako nije učestvovao u istraživanju, ističe da su rezultati posebno značajni za osobe sa dve kopije gena APOE4, koje su ranije mogle da se osećaju "osuđeno".

- Veliko iznenađenje je što je mediteranska ishrana zaštitna i za one sa visokim genetskim rizikom - kaže on, dodajući da bi ova otkrića mogla da promene smernice ishrane za rizične grupe.

Isakson posebno ističe dug period praćenja, veliki broj učesnika i upotrebu bioloških markera u krvi kao ključne prednosti studije.

Šta je s testiranjem na APOE4?

APOE testiranje se ne preporučuje rutinski, jer ne može sa sigurnošću predvideti razvoj Alchajmerove bolesti i nije neophodno za dijagnozu.

- APOE4 je faktor rizika, ne dijagnoza - objašnjava dr Liu. Mnogi ga nose, a nikada ne razviju demenciju — dok je neki dobiju i bez njega. Ako postoji zabrinutost, posebno uz porodičnu istoriju, prvi korak je razgovor s lekarom.

Koraci ka zdravijim prehrambenim navikama

Zdrava ishrana je važna za kognitivno zdravlje svih, prema Liu, ali može biti posebno važna za ljude sa većim genetskim rizikom.

Zdrava ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju kognitivnog zdravlja Foto: Shutterstock

Ona kaže da mediteranska ishrana koja će imati najpozitivniji uticaj na zdravlje zahteva:

Konzumiranje uglavnom biljne hrane kao što su voće, povrće, mahunarke, orasi i integralne žitarice, zajedno sa ribom i zdravim mastima poput maslinovog ulja.

Ograničavanje crvenog i prerađenog mesa.

Smanjivanje unosa alkohola na minimum.

Dodavanje više lisnatog zeleniša u obroke.

Zamena putera za maslinovo ulje.

Biranje ribe umesto crvenog mesa