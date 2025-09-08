Masna jetra i dijabetes: Nutricionista otkriva kako da prekinete začarani krug
Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), poznatija kao masna jetra, postaje sve češći problem savremenog doba. Reč je o stanju u kojem se u jetri nakuplja previše masti – više od 5 do 10 odsto njene ukupne mase. Na početku najčešće nema jasnih simptoma, ali ako se ne prepozna na vreme, može dovesti do upalnih procesa i ozbiljnih oštećenja jetre.
Kako nastaje masna jetra?
- Masna jetra, ili nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), najčešće nastaje kao posledica nepravilne ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Zabrinjavajuće je što polovina ljudi ove bolesti uopšte nije svesna jer su simptomi veoma tihi - kaže Jovana Živić, nutricionista.
Među najčešćim uzrocima su:
- višak kilograma
- ishrana bogata šećerima i lošim mastima
- fizička neaktivnost
- insulinska rezistencija – što direktno povezuje masnu jetru sa dijabetesom
Dve bolesti koje se međusobno "hrane"
Čak 70 do 80 odsto osoba sa dijabetesom tipa 2 ima i masnu jetru. Ova dva stanja čine začarani krug:
- Mast u jetri smanjuje osetljivost ćelija na insulin, a insulinska rezistencija dodatno podstiče taloženje masti u jetri. To dovodi do loše regulacije šećera u krvi i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti - upozorava nutricionista.
Ishrana kao najjače oružje u borbi protiv masne jetre
Dobra vest je da ishrana može imati ogroman uticaj na stanje jetre i kontrolu šećera u krvi. Pravilnim izborom namirnica moguće je značajno promeniti tok bolesti.
Izbaciti ili drastično smanjiti:
Pravilna ishrana može značajno poboljšati stanje jetre i šećera u krvi — a prvi korak je da eliminišete ono što najviše šteti,navodi nutricionista, kao što su:
- gazirana i zaslađena pića
- brza i prerađena hrana
- pržena jela i suhomesnato
- peciva, beli hleb
- alkohol
Šta bi trebalo redovno da se nađe na tanjiru:
Za podršku zdravlju jetre i stabilizaciju šećera u krvi, važno je svakodnevno birati namirnice koje hrane telo, a ne bolest:
- Povrće i voće sa niskim glikemijskim indeksom – posebno lisnato povrće, brokoli, tikvice, krastavac, borovnice, maline
- Integralne žitarice – kao što su ovas, ječam, integralni pirinač i heljda
- Zdrave masti – maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi (bademi, orasi, lešnici)
- Kvalitetni izvori proteina – riba, piletina i ćuretina
- Fermentisani mlečni proizvodi i bobičasto voće – poput jogurta, kefira, borovnica i malina
Zašto je važan zdrav gubitak kilograma?
Gubitak telesne mase od 5 do 10 odsto može imati veliki efekat na smanjenje masnoće u jetri i poboljšanje insulinske osetljivosti.
- Uz pravilnu ishranu, preporučuje se i uvođenje redovne fizičke aktivnosti – šetnje, plivanje, vožnja bicikla ili lagani trening snage, nekoliko puta nedeljno - savetuje Živić.
Pročitajte: Masna jetra leči se pravilnom ishranom: Na ove namirnice zaboravite, a evo šta možete jesti svakog dana
Primer jelovnika za jedan dan
Kao praktičan primer kako izgleda dan pravilne ishrane u borbi protiv masne jetre i dijabetesa, nutricionista Jovana Živić predlaže sledeći jelovnik:
- Doručak: Ovsena kaša sa jogurtom, cimetom i bobičastim voćem
- Užina: Jabuka i šaka badema
- Ručak: Pečena piletina, bareno povrće i integralni pirinač
- Užina: Kefir sa kašikom čija semenkama
- Večera: Salata sa tunjevinom, maslinovim uljem i integralnim hlebom
Zaključak
Masna jetra i dijabetes predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu kombinaciju, ali uz pravovremenu reakciju i promene u načinu života, moguće ih je držati pod kontrolom. Ključnu ulogu u toj borbi ima ishrana – jer upravo se na tanjiru nalazi prvi korak ka oporavku.
- Uz male, ali dosledne promene u načinu ishrane i životnom stilu, moguće je napraviti velike korake ka boljem zdravlju - poručuje naša sagovornica za kraj.
