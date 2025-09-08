Čak 70 do 80 odsto osoba sa dijabetesom tipa 2 ima i masnu jetru

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), poznatija kao masna jetra, postaje sve češći problem savremenog doba. Reč je o stanju u kojem se u jetri nakuplja previše masti – više od 5 do 10 odsto njene ukupne mase. Na početku najčešće nema jasnih simptoma, ali ako se ne prepozna na vreme, može dovesti do upalnih procesa i ozbiljnih oštećenja jetre.

Kako nastaje masna jetra?

- Masna jetra, ili nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), najčešće nastaje kao posledica nepravilne ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Zabrinjavajuće je što polovina ljudi ove bolesti uopšte nije svesna jer su simptomi veoma tihi - kaže Jovana Živić, nutricionista.

Među najčešćim uzrocima su:

višak kilograma

ishrana bogata šećerima i lošim mastima

fizička neaktivnost

insulinska rezistencija – što direktno povezuje masnu jetru sa dijabetesom Dve bolesti koje se međusobno "hrane"

Čak 70 do 80 odsto osoba sa dijabetesom tipa 2 ima i masnu jetru. Ova dva stanja čine začarani krug:

- Mast u jetri smanjuje osetljivost ćelija na insulin, a insulinska rezistencija dodatno podstiče taloženje masti u jetri. To dovodi do loše regulacije šećera u krvi i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti - upozorava nutricionista.

Mast u jetri smanjuje osetljivost na insulin, a insulinska rezistencija dodatno podstiče njeno nakupljanje Foto: Shutterstock

Ishrana kao najjače oružje u borbi protiv masne jetre

Dobra vest je da ishrana može imati ogroman uticaj na stanje jetre i kontrolu šećera u krvi. Pravilnim izborom namirnica moguće je značajno promeniti tok bolesti.

Izbaciti ili drastično smanjiti:

Pravilna ishrana može značajno poboljšati stanje jetre i šećera u krvi — a prvi korak je da eliminišete ono što najviše šteti,navodi nutricionista, kao što su:

gazirana i zaslađena pića

brza i prerađena hrana

pržena jela i suhomesnato

peciva, beli hleb

alkohol

Šta bi trebalo redovno da se nađe na tanjiru:

Za podršku zdravlju jetre i stabilizaciju šećera u krvi, važno je svakodnevno birati namirnice koje hrane telo, a ne bolest:

Povrće i voće sa niskim glikemijskim indeksom – posebno lisnato povrće, brokoli, tikvice, krastavac, borovnice, maline

– posebno lisnato povrće, brokoli, tikvice, krastavac, borovnice, maline Integralne žitarice – kao što su ovas, ječam, integralni pirinač i heljda

– kao što su ovas, ječam, integralni pirinač i heljda Zdrave masti – maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi (bademi, orasi, lešnici)

– maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi (bademi, orasi, lešnici) Kvalitetni izvori proteina – riba, piletina i ćuretina

– riba, piletina i ćuretina Fermentisani mlečni proizvodi i bobičasto voće – poput jogurta, kefira, borovnica i malina

Lisnato povrće, orašasti plodovi voće i povrće pravi su izbor za stabilizaciju šećera u krvi Foto: Shutterstock

Zašto je važan zdrav gubitak kilograma?

Gubitak telesne mase od 5 do 10 odsto može imati veliki efekat na smanjenje masnoće u jetri i poboljšanje insulinske osetljivosti.

- Uz pravilnu ishranu, preporučuje se i uvođenje redovne fizičke aktivnosti – šetnje, plivanje, vožnja bicikla ili lagani trening snage, nekoliko puta nedeljno - savetuje Živić.

Primer jelovnika za jedan dan

Kao praktičan primer kako izgleda dan pravilne ishrane u borbi protiv masne jetre i dijabetesa, nutricionista Jovana Živić predlaže sledeći jelovnik:

Doručak: Ovsena kaša sa jogurtom, cimetom i bobičastim voćem

Ovsena kaša sa jogurtom, cimetom i bobičastim voćem Užina: Jabuka i šaka badema

Jabuka i šaka badema Ručak: Pečena piletina, bareno povrće i integralni pirinač

Pečena piletina, bareno povrće i integralni pirinač Užina: Kefir sa kašikom čija semenkama

Kefir sa kašikom čija semenkama Večera: Salata sa tunjevinom, maslinovim uljem i integralnim hlebom Zaključak

Masna jetra i dijabetes predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu kombinaciju, ali uz pravovremenu reakciju i promene u načinu života, moguće ih je držati pod kontrolom. Ključnu ulogu u toj borbi ima ishrana – jer upravo se na tanjiru nalazi prvi korak ka oporavku.

- Uz male, ali dosledne promene u načinu ishrane i životnom stilu, moguće je napraviti velike korake ka boljem zdravlju - poručuje naša sagovornica za kraj.

