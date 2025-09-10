Tiho oštećenje jetre: 5 neobičnih znakova koje ne bi trebalo ignorisati
Zato je važno obratiti pažnju na suptilne znakove koje nam telo šalje, čak i ako ih lako možemo zameniti za nešto bezopasno.
Oštećenje jetre može napredovati godinama bez ikakvih vidljivih simptoma. U nekim slučajevima, jetra gubi i do 90% svoje funkcije pre nego što se pojave jasni znaci da nešto nije u redu. Zato je ključno prepoznati male, ali značajne promene na vreme koje ukazuju na to da je jetra preopterećena ili oštećena.
Znaci na koje treba obratiti pažnju
- Osećaj punoće na desnoj strani stomaka
Osećaj težine ili pritiska ispod desnog rebra može biti rezultat uvećane ili upaljene jetre. Mnogi ljudi pogrešno smatraju ovaj osećaj lošim varenjem ili bolom u mišićima, ali ako se nastavi, treba ga shvatiti ozbiljno. Bol se ponekad širi u desno rame.
- Umor i smanjena izdržljivost
Ako se osećate stalno iscrpljeno, iako dovoljno spavate i redovno jedete, razlog može biti vaša jetra. Kada jetra ne radi ispravno, smanjena je i sposobnost tela da proizvodi energiju.
- Svrab kože, posebno na stopalima
Hronični svrab, posebno na tabanima, može biti znak da jetra ne filtrira pravilno žučne soli, koje zatim završavaju u krvotoku. Ovaj svrab ne nestaje kremama ili antihistaminicima i često se pogoršava noću.
- Crvene mrlje i kapilare na koži
Kada je funkcija jetre oštećena, dolazi do hormonskog disbalansa, posebno povećanog nivoa estrogena. To može rezultirati malim crvenim mrljama ili proširenim kapilarima na gornjem delu tela, najčešće na grudima i rukama. Kod muškaraca se može povećati i tkivo dojke.
- Nizak nivo vitamina D
Jetra aktivira vitamin D u telu. Ako ne radi pravilno, dolazi do nedostatka ovog važnog vitamina, što može oslabiti imuni sistem, izazvati bolove u mišićima i povećati rizik od upale. Ovo često nije odmah povezano sa jetrom, iako je uzročno povezano.
Zašto ne bi trebalo da ignorišete ove simptome?
Svaki od gore navedenih simptoma možda ne deluje zabrinjavajuće sam po sebi. Međutim, kada se pojave zajedno, osećaj pritiska u stomaku, hronični umor, problemi sa kožom i nedostatak vitamina D mogu biti ozbiljan znak da jetra pati.
Pošto jetra ne šalje „glasne“ signale kao neki drugi organi, moramo pažljivo slušati tihe. Rani odgovor, kroz promene u ishrani, više vežbanja, prestanak konzumiranja alkohola i medicinske preglede, može pomoći u sprečavanju trajnih oštećenja.
