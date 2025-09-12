Slušaj vest

Možda ste čuli da bi ljudi koji osećaju nesvestice trebalo da sede sa glavom među kolenima, ali da li je to istina?

I kako možete znati da li vi ili neko drugi ko se onesvestio treba da ode na odeljenje hitne pomoći ili možda čak i kod kardiologa?

Elijah R. Ber, kardiolog u Majo klinici u Londonu, objašnjava pet stvari koje je važno znati o nesvestici.

Nesvestica, takođe poznata kao sinkopa, je privremeni gubitak svesti zbog nedovoljnog protoka krvi u mozak.

Postoje različite vrste sinkope

Vazovagalna sinkopa je medicinski termin za najbenigniji oblik nesvestice, jednostavnu nesvesticu bez ozbiljnog osnovnog uzroka, objašnjava dr Ber.

- Ova vrsta nesvestice je česta. Kod nekih ljudi, ako im padne krvni pritisak zbog emocionalnog stresa, bola, bolesti ili dehidracije, na primer, ili jednostavno generalno imaju nizak krvni pritisak, svaka provokacija izaziva refleks u srcu. Umesto da srce ubrzava i snažnije pumpa kako bi održalo krvni pritisak, ono počinje da usporava. Krvni pritisak pada, srčani ritam se dodatno usporava, a srce može da zastane na mnogo sekundi; ponekad i blizu minuta kod nekih ljudi koji imaju teže epizode ​​nesvestice.

Obično kod ove vrste nesvestice osoba pada na pod, krvni pritisak se vraća u mozak i osoba počinje da se oporavlja.

- Međutim, ako se neko onesvesti na ranjivom mestu ili u ranjivom položaju, to može biti opasno za tu osobu i druge, napominje dr Ber.

Sinkopa koja najviše zabrinjava zdravstvene radnike je srčana sinkopa, nesvestica usled osnovne srčane bolesti kao što je abnormalnost srčanog ritma ili aritmija.

- Ovo je obično nagliji gubitak i povratak svesti nego kod jednostavnog gubitka svesti. Ako ste stariji, veća je verovatnoća da imate osnovnu srčanu bolest koje možda niste svesni. To je jedan od razloga za veću zabrinutost zbog gubitka svesti kod starijih osoba - kaže dr Ber i dodaje:

- Mladi ljudi takođe mogu imati srčane bolesti koje mogu izazvati srčanu sinkopu koja može biti znak upozorenja na nešto ozbiljnije što dolazi, pa je važno istražiti to.

Nesvestica, takođe poznata kao sinkopa, je privremeni gubitak svesti zbog nedovoljnog protoka krvi u mozak Foto: Shutterstock

Drugi za koje gubitak svesti može biti znak upozorenja na ozbiljan srčani problem uključuju ljude sa porodičnom istorijom nasleđenih srčanih problema, neobjašnjivih smrti ili prevremenih iznenadnih smrti; ljude čija je nesvestica povezana sa vežbanjem; i ljude čija je nesvestica povezana sa palpitacijama srcaili osećajem da srce juri, dodaje on.

Pre nego što se jednostavno onesvestite, možete osetiti jedan ili više znakova da treba da sednete ili legnete.

- Osećaće se vrtoglavica. Može se javiti osećaj mučnine, zujanja ili zvonjave u ušima. Neki ljudi opisuju tunelski vid – vid im se sužava pre nego što se zapravo onesveste – a neki mogu zapravo izgubiti vid, ali i dalje biti svesni, ne izgubiti potpuno svest, a zatim se oporaviti. Drugi tipični znaci uključuju osećaj znojenja i lepljivosti.

- Neki ljudi dobiju upozorenja oko pola sata pre nego što se onesveste; neki ljudi mogu dobiti 30 sekundi, dodaje on.

Šta uraditi ako se onesvestite ili se onesvesti neko drugi:

* Proverite da li osoba diše i da li ima puls. Ako ne, pozovite hitnu pomoć i, ako znate kako da pružite kardiopulmonalnu reanimaciju, započnite je.

* Ako osoba još uvek diše i ima puls, uverite se da leži ravno i da su joj disajni putevi otvoreni koristeći položaj za oporavak i pozovite pomoć.

* Ako osećate da ćete se onesvestiti, postavite glavu niže od srca: na primer, između kolena.

* Odmorite se nakon što se probudite iz nesvestice.

* Pijte vodu nakon nesvestice, dodajući elektrolite ako ih imate.

Proverite da li osoba diše i da li ima puls Foto: Madrolly/Shutterstock

- Ako vam krvni pritisak pada i imate te simptome, to znači da krv ne ulazi u vaš mozak, a ako vaše srce pokušava da potisne krv u mozak protiv gravitacije, onda se bori. Zaista morate da podignete glavu u nivo ili ispod srca kako bi se krvni pritisak vratio u mozak, a to će sprečiti sve simptome i začarani krug koji nastaje. Stavite glavu između kolena ili lezite i spustite glavu, a noge podignite u vazduh, u zavisnosti od toga gde se nalazite i šta je izvodljivo da uradite - savetuje dr Ber.

Ustati i odmah početi šetati je verovatno najgora stvar koju možete učiniti, upozorava doktor

- Vaš krvni pritisak će dodatno pasti, a vi ćete se osećati gore, srušićete se, pasti i povrediti se. Najbolje je da ostanete gde jeste i da se opustite, a kada se osećate bolje, popijte malo vode, možda sa malo elektrolita ako ste dehidrirani. Kao opšte preventivne mere, savetujemo većini ljudi koji su se onesvestili da piju više vode i da ponekad dodaju malo soli u hranu, jer generalno imaju nizak krvni pritisak.

Ponekad, unošenje dovoljno tečnosti i dodavanje soli u ishranu možda nije dovoljno.

- Povremeno ljudi moraju da uzimaju lekove za poboljšanje kontrole krvnog pritiska i povećanje krvnog pritiska kako bi sprečili epizode ​​nesvestice - kaže dr Ber.

Kada potražiti medicinsku pomoć

- Ako je neko imao jednostavnu nesvesticu sa jasnim uzrocima koje sam opisao, najbolje je da porazgovara sa svojim lekarom opšte prakse o tome. Posebno ako se radi o prvoj pojavi simptoma, najbolje je da to ne ignorišete, kaže dr Ber i dodaje:

- Često ljudi odlaze u hitnu pomoć nakon prve nesvestice, što mislim da je veoma fer i ohrabrio bih to.“

Ako je neko ranije imao jednostavne nesvestice, okolnosti koje ih izazivaju su tipične za njih i ako ih je ranije pregledao njihov lekar opšte prakse ili kardiolog, možda neće morati svaki put da idu na odeljenje hitne pomoći.

Više zabrinjavajuće situacije su starije osobe koje imaju nesvestice, gde i druga stanja mogu imati uticaj, ljudi koji imaju ponavljajuće nesvestice uprkos dobroj hidraciji, ako je došlo do povrede usled nesvestice i ako se nesvestica pojavi naglo i sa drugim znacima koji ukazuju na to da može postojati skriveno srčano oboljenje.

- Moramo da se pobrinemo da se leče i da se nešto drugo ne previdi. Takođe, ponekad nesvestice mogu izgledati kao napadi. Mogu izazvati odgovarajuću aktivnost, a razlikovanje ovih napada i epilepsije od nesvestice zahteva uključivanje kardiologa i neurologa.

Neki ljudi imaju nesvesticu pri vađenju krvi Foto: Shutterstock

Ako se onesvestite pri pogledu na krv, možda ćete moći da se prilagodite da to ne radite.

- Veoma je često, ali se može prevazići na različite načine - kaže dr Ber.

Na primer, kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) može pomoći, predlaže on.