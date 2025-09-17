Rani skrining i dijagnoza su ključni za sprečavanje ozbiljnih dugoročnih komplikacija dijabetesa

Slušaj vest

U Sjedinjenim Državama, oko 17 procenata ljudi sa dijabetesomje nedijagnostikovano, a najčešći je među mlađim ljudima.

Rani skrining i dijagnoza su ključni za sprečavanje ozbiljnih dugoročnih komplikacija dijabetesa poput srčanih oboljenja, otkazivanja bubrega i gubitka vida.

Nova globalna studija je otkrila da skoro polovina ljudi sa dijabetesom to ne zna, i da je veća verovatnoća da mlađi ljudi nisu svesni toga i da im se ne postavlja dijagnoza.

U Sjedinjenim Državama, brojke su bolje od svetskog proseka — istraživači su procenili da oko 1 od 6 Amerikanaca sa dijabetesom (17 procenata) ne zna da ima to stanje.

Iako Sjedinjene Države stoje bolje od globalnog proseka, i dalje postoji jaz u dijagnozi, kaže prva autorka studije, Lorin Staford, istraživačica u Institutu za zdravstvene metrike i evaluaciju na Univerzitetu u Vašingtonu u Sijetlu.

- S obzirom na veću neosiguranu populaciju u Sjedinjenim Državama u poređenju sa drugim zemljama sa visokim prihodima, verovatno je da ovaj faktor igra veću ulogu u nedijagnostikovanom dijabetesu u SAD. Mladi odrasli u SAD, kao i u ostatku sveta, najverovatnije nisu bili svesni svog dijabetesa - kaže Staford.

Kako se nivo glukoze u krvi povećava, simptomi se pogoršavaju i mogu uključivati i umor Foto: Shutterstock

Globalno, 44 odsto ljudi sa dijabetesom nije svesno da ga ima

Koristeći program Globalno opterećenje bolestima, istraživači su izvukli podatke iz nacionalno reprezentativnih anketa, objavljenih studija i neobjavljenih u 204 zemlje i teritorije od 2000. do 2023. godine.

Za svako mesto, godinu, starosnu grupu i pol, procenili su udeo ljudi sa dijabetesom koji su:

* Nedijagnostikovano

* Dijagnostikovano, ali nije lečeno

* Lečeno (definisano kao trenutno uzimanje insulina ili drugih lekova koji snižavaju šećer u krvi), ali nije postignut cilj

* Tretirano i na cilju

Većina ljudi obuhvaćenih studijom imala je dijabetes tipa 2

Istraživači su otkrili da je 2023. godine samo oko 56 procenata ljudi sa dijabetesom širom sveta formalno dijagnostikovano .

To znači da je procenjenih 248 miliona ljudi imalo bolest, ali to nisu znali. U Sjedinjenim Državama, oko 8 od 10 osoba sa dijabetesom je dijagnostikovano, što je među najvišim stopama na svetu.

Studija je širom sveta pokazala da je samo oko 40 procenata ljudi sa lečenim dijabetesom postizalo optimalne rezultate i snižavalo nivo šećera u krvi . Pored promena načina života, tretmani uključuju insulin, metformin i novije lekove poput GLP-1 .

Smrtnost od dijabetesa u Srbiji porasla je za skoro 20 odsto u prethodnih deset godina, a osobe sa dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od smrti u poređenju sa populacijom bez dijabetesa. Ne samo zbog ovih alarmantnih podataka, već i zbog sumorne statistike od oko 800.000 obolelih i više od 250.000 nedijagnostikovanih,kao i brojnih i opasnih komplikacija sa kojima se bori veliki broj pacijenata.

Globalno, samo 1 od 5 osoba mlađih od 35 godina bila je svesna da ima dijabetes Foto: Shutterstock

Mlađi ljudi su skloniji da nisu svesni svog dijabetesa

- Rezultati su pokazali da su mlađe osobe imale najveću verovatnoću da ne budu dijagnostikovane. Globalno, samo 1 od 5 osoba mlađih od 35 godina bila je svesna da ima dijabetes, kaže Staford.

Iako je stopa nedijagnostikovanog dijabetesa veća kod mlađih ljudi, oni takođe imaju manju prevalenciju dijabetesa u poređenju sa starijim odraslima, kaže dr Sun Kim, endokrinolog i vanredni profesor medicine na Medicinskom centru Univerziteta Stanford u Kaliforniji.

U Sjedinjenim Državama, procenjuje se da oko 3,6 odsto ljudi starosti od 20 do 39 godina ima dijabetes, a oko 1 od 3 tih osoba nema dijagnozu, kaže dr Kim, koja nije bila uključena u studiju.

Alarmantni podaci 3,4 miliona osoba preminulo je od posledica dijabetesa u 2024. godini. Na svakih šest sekundi jedna osoba je izgubila život. U Srbiji je smrtnost od dijabetesa dvostruko veća od evropskog proseka. Izvor: Dijabetološki savez Srbije

Zašto je toliko ljudi sa dijabetesom nedijagnostikovano?

- Postoji nekoliko razloga zašto ljudi mogu živeti sa dijabetesom, a da to ne znaju, kaže Staford.

U poređenju sa starijim osobama, mlađe osobe imaju manje šanse da se redovno podvrgavaju pregledima i skriningu. To znači da često ostaju nedijagnostikovane dok se ne pojave komplikacije. To je posebno zabrinjavajuće jer je razvoj dijabetesa tipa 2 u mlađem dobu povezan sa ozbiljnijim komplikacijama tokom vremena.

- Komplikacije dijabetesa mogu uključivati slepilo, potrebu za amputacijama, bolest bubrega u završnoj fazi, srčane udare i moždane udare - kaže Kim.

Komplikacije dijabetesa mogu uključivati slepilo, potrebu za amputacijama, bolest bubrega u završnoj fazi, srčane udare i moždane udare Foto: Shutterstock

Neki ljudi sa dijabetesom nemaju nikakve simptome

- Nažalost, ljudi sa blagim povišenim nivoom glukoze u krvi [šećera u krvi] mogu biti asimptomatski, što je razlog zašto se kod mnogih ne postavlja dijagnoza - kaže Kim.

Kako se nivo glukoze u krvi povećava, simptomi se pogoršavaju i mogu uključivati:

* Često mokrenje

* Umor

* Infekcije, poput vaginalne gljivične infekcije, mogu biti česte

Rizici nedijagnostikovanog dijabetesa

Nelečeni dijabetes može polako, ali ozbiljno oštetiti telo. Vremenom, visok šećer u krvi može oštetiti bubrege, živce, jetru i oči, kaže Kim i dodaje:

- Dijabetes takođe povećava rizik od moždanog udara, demencije i određenih vrsta raka. Rano dijagnostikovanje dijabetesa je važno jer omogućava blagovremeno lečenje kako bi se sprečile ili odložile dugoročne komplikacije - kaže dr Rita Kalijani, glavna naučna i medicinska službenica Američkog udruženja za dijabetes.

Promene u načinu života poput uravnotežene ishrane, redovnog vežbanja i kontrole telesne težine uz lekove (ako je potrebno) mogu održati šećer u krvi pod kontrolom i pomoći u sprečavanju komplikacija.

Zašto je skrining važan?

Američko udruženje za dijabetes preporučuje da svi odrasli počnu sa redovnim skriningom za dijabetes u 35. godini života, čak i ako nemaju faktore rizika.

Ljudi koji imaju prekomernu težinu ili gojaznost sa jednim ili više faktora rizika (kao što su visok krvni pritisak ili porodična istorija) trebalo bi da počnu sa skriningom u ranijem uzrastu, kaže Kim i dodaje:

- Za ljude azijskog porekla, napominje ona, kriterijumi za prekomernu težinu i gojaznost počinju sa manjom težinom.

Bez obzira da li imate faktore rizika ili ne, Sanova preporuka je ista - uradite pregled.