Loš holesterol (LDL) može da se taloži u zidovima arterija, sužava ih i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Stručnjaci sa Mejo klinike kažu da su trans masti najgora vrsta masti za jelo. To je zato što povećavaju „loš“ holesterol i smanjuju „dobar“ holesterol. Ishrana bogata trans mastima povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Ponekad se ova vrsta masti naziva i trans masnim kiselinama.

U nekim zemljama, vladine agencije su preduzele mere za smanjenje ili uklanjanje trans masti iz snabdevanja hranom. U Sjedinjenim Državama, Američka agencija za hranu i lekove (FDA) zabranila je proizvođačima hrane da dodaju glavni izvor trans masti u hranu i piće.

FDA očekuje da će njen potez sprečiti hiljade srčanih udara i smrtnih slučajeva svake godine. Međutim, mnoge zemlje širom sveta još uvek nisu preduzele mere za ograničavanje trans masti.

Šta su trans masti?

Većina trans masti se proizvodi postupkom kojim se biljnom ulju dodaje vodonik. Zbog toga se ulje stvrdnjava na sobnoj temperaturi.

Ovo delimično hidrogenizovano ulje nije skupo za proizvodnju i ima dug rok trajanja. Neki restorani koriste delimično hidrogenizovano biljno ulje u svojim fritezama. To je zato što ga ne treba menjati tako često kao druga ulja.

Neki mesni i mlečni proizvodi sadrže malu količinu prirodnih trans masti. Prirodne trans masti takođe mogu biti loše po zdravlje.

Trans masti povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara Foto: Shutterstock

Trans masti u vašoj hrani

Trans masti iz delimično hidrogenizovanog ulja mogu se naći u prehrambenim proizvodima kao što su:

Komercijalni peciva kao što su kolači, kolačići i pite

Pakovana hrana kao što su kokice za mikrotalasnu

Zamrznuta pica

Prethodno pripremljeno testo za peciva ili poslastice

Pržena hrana, uključujući pomfrit, krofne i prženu piletinu

Sintetički ili biljni proizvod koji se dodaje u kafu kao zamena za mleko ili pavlaku.

Namazni margarin i drugi namazi Kako vam trans masti štete

Trans masti povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara. Trans masti takođe loše utiču na nivo holesterola.

Postoje dve glavne vrste holesterola: Holesterol lipoproteina niske gustine (LDL) – poznat kao „loš“ holesterol. Može se nagomilavati u zidovima arterija i učiniti ih tvrdim i suženim.

Holesterol lipoproteina visoke gustine (HDL) – poznat kao „dobar“ holesterol. On vezuje višak holesterola i vraća ga u jetru. Jetra razgrađuje holesterol i izbacuje ga iz tela.

Trans masti povećavaju LDL holesterol i snižavaju HDL holesterol. Ovo može povećati verovatnoću srčanog ili moždanog udara.

Čitanje deklaracije na proizvodima

Čitanje deklaracije na proizvodima je važno jer proizvodi napravljeni pre nego što je FDA zabranila dodavanje trans masti, mogu još uvek biti u prodaji. Ako na listi sastojaka vidite "delimično hidrogenizovano ulje", to znači da proizvod sadrži trans masti, čak i ako je količina manja od 0,5 grama po porciji.

Čitanje deklaracije na proizvodima kako bi sprečili kupovinu hrane bogate trans mastima Foto: Shutterstock

Ove male količine trans masti se mogu brzo sabrati ako često jedete takvu hranu. Zato je najbolje da što više izbegavate proizvode sa trans mastima, jer one nisu deo zdrave ishrane.

Šta bi trebalo da jedete?

Hrana bez trans masti nije uvek zdrava. Proizvođači hrane mogu koristiti druge sastojke koji nisu dobri za vas. Neki od ovih sastojaka sadrže mnogo zasićenih masti koje mogu povećati holesterol. Primeri uključuju kokosovo, palmino ulje i ulje od koštica.

U tipičnoj zdravoj ishrani, oko 20 odsto do 35 odsto ukupnih dnevnih kalorija može poticati iz masti. Pokušajte da zasićene masti budu manje od 10 odsto ukupnih dnevnih kalorija. Dakle, ako jedete oko 2.000 kalorija dnevno, ograničite se na 120 kalorija ili manje iz zasićenih masti.

Nezasićene masti su zdravija opcija od zasićenih masti

Dobri izvori nezasićenih masti uključuju:

Maslinovo, kikirikijevo, sojino, suncokretovo, šafranovo i ulje kanole

Avokado

Pekan, bademi, orasi i drugi orasi

Masna riba