Poremećaji u ishrani se često pogrešno shvataju kao isključivo psihološki ili životni problemi. Međutim, istina je da su u pitanju ozbiljne, pa čak i po život opasne bolesti. Njihov uticaj prevazilazi psihički aspekt i ostavlja snažne fizičke posledice. Najopasnije među njima jesu one koje pogađaju kardiovaskularni sistem. Nezdrava ishrana može dovesti do nezdravog srca, sa komplikacijama koje se kreću od kratkotrajnih aritmija do iznenadnog srčanog zastoja.

Povodom Svetskog dana srca 2025. (29. septembar), dr Manjinderom Sandhuom, glavni direktor kardiologije u Fortis bolnici u Gurgaonu, koji je objasnio za magazin OnlyMyHealth na koje sve načine poremećaji u ishrani mogu neprimetno narušiti zdravlje srca.

Uticaj poremećaja u ishrani na srce

Srce je mišić i, kao i svaki organ, zahteva pravilnu ishranu da bi normalno funkcionisalo.

- Poremećaji u ishrani ometaju ovu osnovnu potrebu na različite načine - kaže dr Sandhu.

Neki od direktnih efekata su:

Anoreksija nervoza: gladovanje i usporavanje rada srca

Anoreksija nervoza podrazumeva ekstremno uskraćivanje kalorija i gladovanje, što primorava telo da pređe u režim samoodržanja. Da bi sačuvalo energiju, telo usporava metabolizam, a to se direktno odražava na srce.

Srčani ritam i krvni pritisak naglo padaju, što se naziva bradikardija i hipotenzija. Vremenom, srčani mišić postaje manji (srčana atrofija), smanjuje se njegova sposobnost pumpanja krvi i povećava rizik od srčane insuficijencije.

Bulimija uključuje cikluse prejedanja praćene povraćanjem ili preteranom upotrebom laksativa Foto: Shuttershtock

Bulimija: haos sa elektrolitima

Na drugom ekstremu nalazi se bulimija, koja uključuje cikluse prejedanja praćene povraćanjem ili preteranom upotrebom laksativa. Ove navike izazivaju ozbiljan disbalans elektrolita – ključnih minerala poput kalijuma, magnezijuma i natrijuma koji regulišu srčani ritam. Povremeno povraćanje dovodi do opasno niskog nivoa kalijuma (hipokalemija), što može izazvati aritmije opasne po život. U ekstremnim slučajevima, ove aritmije mogu izazvati iznenadnu srčanu smrt.

Poremećaj prejedanja: teret gojaznosti

Poremećaj prejedanja (BED), koji ne uključuje kompenzatorna ponašanja kao kod bulimije, takođe predstavlja ozbiljan rizik za srce. Redovan unos velikih količina, često nezdrave hrane, dovodi do gojaznosti i povećanja telesne mase, a to su glavni faktori rizika za srčane bolesti. Oni uključuju povišen krvni pritisak, visok holesterol i dijabetes tipa 2 – sve to dodatno opterećuje srce i krvne sudove, ubrzavajući rizik od moždanog i srčanog udara.

Upozoravajući znaci i rešenja

Dr Sandhu ističe da se kardiovaskularni rizici povezani sa poremećajima u ishrani često ne prepoznaju na vreme, sve dok ne postanu ozbiljni. Zbog toga je važno obratiti pažnju na simptome, koji mogu biti suptilni, kao što su:

nesvestica ili vrtoglavica

bol u grudima

lupanje srca (osećaj ubrzanog, preskačućeg ili nepravilnog rada srca)

ekstremna slabost

oticanje članaka i stopala

Praćenje zdravlja srca je ključni deo oporavka, što može uključivati redovne EKG preglede i analize krvi Foto: Shutterstock

Kako se oporaviti i zaštititi srce?

Oporavak od poremećaja u ishrani ne odnosi se samo na mentalno zdravlje, već i na fizičku rehabilitaciju. Najvažniji korak je potražiti stručnu pomoć – lekara, terapeuta specijalizovanog za poremećaje u ishrani i nutricionistu. Praćenje zdravlja srca je ključni deo oporavka, što može uključivati redovne EKG preglede i analize krvi za procenu nivoa elektrolita.

Srce je izuzetno snažan organ. Uz pravilnu ishranu, medicinsku negu i psihološku podršku, mnoga oštećenja izazvana poremećajima u ishrani mogu da se povuku. Proces je dug, ali je neophodan za zdrav i ispunjen život.

Često postavljana pitanja (FAQ) Može li osoba umreti od poremećaja u ishrani čak i ako nije pothranjena?

Da. Bulimija i drugi poremećaji u ishrani mogu izazvati opasne disbalanse elektrolita i smrtonosne aritmije čak i kod osoba normalne telesne mase.

Koliko dugo traje o poravak srca nakon poremećaja u ishrani?

Vreme oporavka zavisi od trajanja i težine bolesti. Uz kontinuiranu terapiju i pravilnu ishranu, pojedini aspekti rada srca mogu da se oporave u roku od nekoliko nedelja, ali potpuni oporavak može trajati mesecima, pa čak i godinama.

Da li srce može imati trajna oštećenja i nakon oporavka?

Kod težih i dugotrajnih slučajeva moguća su trajna oštećenja srčanog mišića. Ipak, potpuni i dugoročni oporavak značajno smanjuje rizike i poboljšava zdravlje srca. Preporučuje se redovno praćenje kod kardiologa.