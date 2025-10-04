Slušaj vest

S dolaskom jeseni mnogi se prirodno okreću toplijoj odeći i drugim načinima da se zagreju. Međutim, ako vam je stalno hladno, čak i kada drugima nije, razlog možda nije samo pad temperature. Farmaceutkinja Nijam Makmilan upozorava da osećaj hladnoće može da bude signal da vam telo šalje poruku o mogućem zdravstvenom problemu.

Usporen rad štitne žlezde (hipotireoza)

Jedan od najčešćih razloga zašto se ljudi stalno smrzavaju, čak i u zatvorenom prostoru, jeste smanjena funkcija štitne žlezde. Hipotireoza se javlja kada ova žlezda ne proizvodi dovoljno hormona koji regulišu niz važnih funkcija, uključujući metabolizam i telesnu temperaturu.

- Usporeni metabolizam može da snizi vašu unutrašnju temperaturu, zbog čega osećate da vam je hladno i osetljivi ste na niže temperature - objasnila je Makmilan.

Pored osećaja hladnoće, drugi simptomi mogu da uključuju:

umor i iscrpljenost

povećanje telesne težine

zatvor

depresivno raspoloženje

suvu kožu i kosu

promukao glas

neredovne ili obilne menstruacije

Hipotireoza često ide sa zimogrožljivošću Foto: Shutterstock

Ako primetite nekoliko ovih simptoma, preporučuje se da posetite lekara koji će proveri nivo hormona štitne žlezde.

Rejnoova bolest

Ako vam prsti na rukama ili nogama često trnu, pobele ili poplave, posebno na hladnoći, možda imate Rejnoovu bolest. Ovo stanje uzrokuje sužavanje krvnih sudova, najčešće u prstima, što ograničava protok krvi i izaziva osećaj utrnulosti i ekstremne hladnoće.

- Za one sa Rejnoovom bolešću, hladni ekstremiteti nisu samo neprijatnost već svakodnevna borba.

Anemija

Anemija je stanje u kojem telo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca za prenos kiseonika do organa i tkiva. To uzrokuje lošu cirkulaciju i osećaj hladnoće, posebno u rukama i stopalima.

Najčešći oblik anemije je onaj uzrokovan nedostatkom gvožđa, što može da nastane ako ne unosite dovoljno gvožđa iz ishrane ili ako imate povećan gubitak krvi, na primer zbog menstruacije ili bolesti.

Pored osećaja hladnoće, simptomi anemije uključuju umor, vrtoglavicu, bledu kožu i lako zamaranje.

Dijabetes tipa 2

Dijabetes može da ošteti nerve, posebno u rukama i stopalima. Zbog ovog oštećenja možete stalno da osećate hladnoću, čak i ako su vam ekstremiteti fizički topli na dodir.

Ostali simptomi dijabetesa uključuju povećanu žeđ, često mokrenje, neobjašnjiv gubitak težine i osećaj iscrpljenosti.

Dijabetes može da ošteti nerve i izazove osećaj hladnoće u ekstremitetima Foto: Shutterstock

Važno Ako primetite nekoliko ovih simptoma, obavezno se obratite lekaru kako biste proverili šećer u krvi i druge važne parametre.