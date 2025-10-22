VAŽNO JE DA ZNATE

Visok krvni pritisak, poznat i kao hipertenzija, često se naziva „tihim ubicom” i to s razlogom. U ranim fazama obično ne daje nikakve simptome, ali ako se ne leči, može dovesti do ozbiljnih posledica kao što su moždani udar, srčani udar, pa čak i oštećenje bubrega.

Šta je normalan krvni pritisak? Normalan: manji od 120/80 mmHg

Povišen: od 130/80 mmHg naviše

Meri se kao sistolički (gornji broj — pritisak dok srce kuca) i dijastolički (donji broj — pritisak dok srce miruje).

U većini slučajeva, hipertenzija se otkriva slučajno, prilikom rutinske kontrole kod lekara. Ipak, sa pravovremenim pristupom, može se uspešno držati pod kontrolom.

Dve osnovne vrste hipertenzije Primarna (esencijalna) hipertenzija

Ovo je najčešći oblik visokog pritiska — razvija se postepeno i nema jasno definisan uzrok. Vremenom, pritisak na zidove arterija raste, što povećava rizik od oštećenja srca, krvnih sudova i drugih organa.

Faktori rizika:

starost (65+)

gojaznost

dijabetes

ishrana bogata solju

prekomeran unos alkohola

Primarna (esencijalna) hipertenzija razvija se postepeno i nema jasno definisan uzrok Foto: Shutterstock

U zavisnosti od ozbiljnosti, lekar može predložiti promene životnih navika, lekove ili kombinaciju oba. Neki od najčešće propisivanih lekova uključuju:

Alfa blokatori, koji opuštaju mišiće u arterijama

Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE), koji pomažu telu da proizvodi manje angiotenzina (hemikalije koja uzrokuje sužavanje arterija)

Blokatori receptora angiotenzina II (ARB), koji blokiraju efekte angiotenzina

Beta-blokatori, koji smanjuju broj otkucaja srca

Blokatori kalcijumovih kanala, koji sprečavaju ulazak kalcijuma u srce i arterije

Centralni agonisti alfa-2 receptora, koji blokiraju moždane signale koji povećavaju broj otkucaja srca i govore krvnim sudovima da se sužavaju

Kombinovani alfa- i beta-blokatori, koji deluju i kao alfa- i kao beta-blokatori

Diuretici, takođe poznati kao tablete za izbacivanje vode, koji pomažu telu da izbaci višak soli i vode

Vazodilatatori, koji uzrokuju širenje mišića u krvnim sudovima Sekundarna hipertenzija

Sekundarna hipertenzija je visok krvni pritisak koji je uzrokovan drugim medicinskim stanjem. Procenjuje se da oko 10 procenata ljudi koji imaju visok krvni pritisak imaju ovu vrstu hipertenzije.

Neki od zdravstvenih problema koji mogu izazvati sekundarnu hipertenziju uključuju:

Dijabetes

Bolesti bubrega

Problemi sa nadbubrežnom ili štitnom žlezdom

Apneja u snu

Kongenitalne srčane mane (npr. suženje aorte)

Sekundarna hipertenzija je visok krvni pritisak koji je uzrokovan drugim medicinskim stanjem Foto: Shutterstock

Kod ove vrste hipertenzije, samo snižavanje pritiska nije dovoljno — mora se lečiti osnovna bolest.

Manje poznati, ali važni oblici hipertenzije Hipertenzija belog mantila

Nekim ljudima pritisak skače samo kada su u lekarovoj ordinaciji. To se naziva hipertenzija belog mantila. Iako se naizgled radi o „lažnoj uzbuni”, ovaj tip može biti pokazatelj buduće hipertenzije, pa zahteva praćenje kod kuće.

Rezistentna hipertenzija

Ako se krvni pritisak ne smanjuje ni nakon promene načina života i terapije, reč je o rezistentnoj hipertenziji. Često je u osnovi neki drugi problem, kao što su gojaznost, apneja u snu ili uzimanje određenih lekova (npr. kontraceptiva, lekova protiv bolova...).

Izolovana sistolna hipertenzija

Ovaj oblik se češće javlja kod starijih osoba. Karakteriše ga povišen sistolički pritisak (npr. 140/70), dok je dijastolički normalan. Iako deluje bezazleno, povećava rizik od moždanog udara i oštećenja srca.

Maligna hipertenzija

Ovo je hitno medicinsko stanje — nagli skok pritiska (preko 180/120 mmHg), često praćen simptomima poput glavobolje, bola u grudima, mučnine, problema sa vidom ili čak delirijuma. Hitna intervencija je obavezna, često i hospitalizacija.

Neki uzroci maligne hipertenzije uključuju poremećaje nadbubrežne i štitne žlezde Foto: Shutterstock

Kako znati koji tip imate?

Ako vam je dijagnostikovana hipertenzija, lekar će verovatno tražiti da pratite pritisak kod kuće. Preporučuje se korišćenje aparata sa manžetnom za nadlakticu jer su tačniji od onih za zglob ili prst.

Takođe, lekar vam može savetovati sledeće:

redovno uzimanje terapije

smanjenje unosa soli i alkohola

prestanak pušenja

uvođenje fizičke aktivnosti

redovne kontrole Prilagodite lečenje svom tipu hipertenzije

Visok pritisak nije jednoznačno stanje. Dok primarna hipertenzija nema jasan uzrok i razvija se tiho, sekundarna je posledica drugih bolesti. Uz to, postoje i specifični oblici kao što su hipertenzija belog mantila, rezistentna i maligna hipertenzija.

Razumevanje tipa hipertenzije koji imate omogućava lekarima da primene najefikasniji pristup. U mnogim slučajevima, životne promene su dovoljne, ali nekad je potrebna i precizna terapija.

Šta god da je slučaj, pravovremeno delovanje može značiti razliku između zdravog života i ozbiljnih komplikacija.