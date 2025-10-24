Slušaj vest

Nije iznenađujuće da većina Amerikanaca konzumira mnogo više soli nego što bi trebalo. Prema Američkom udruženju za srce (AHA), prosečan Amerikanac unosi više od 3.400 miligrama (mg) natrijuma svakog dana. Organizacija preporučuje konzumiranje ne više od 2.300 mg natrijuma dnevno, što je ekvivalentno jednoj kašičici soli, dok se teži ka idealnoj granici od 1.500 mg dnevno za većinu odraslih.

Previše soli u vašoj ishrani može dovesti do visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja i moždanog udara.

Za ljude sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, što je stanje kada srce nije u stanju da pumpa dovoljno krvi i kiseonika da bi podržalo ostale organe u telu, pridržavanje dijete sa niskim sadržajem soli može napraviti razliku, ali koliko tačno soli treba da konzumiraju još uvek je predmet rasprave.

Kako so utiče na srce?

Svi ste već čuli - previše soli može biti loše za srce

- Natrijum privlači vodu, tako da će ishrana sa visokim sadržajem soli uvući više vode u krvotok, što će posledično povećati krvni pritisak, zagušiti pluća i smanjiti kiseonik u krvi - objašnjava dr Trent Orfanos, direktor integrativne i funkcionalne kardiologije u Case Integrative Health u Čikagu i naglašava:

- Visok krvni pritisak, ili hipertenzija, jedan je od najvećih faktora rizika za razvoj srčanih oboljenja.

Višak soli takođe vrši pritisak na krvne sudove, što vremenom može dovesti do njihovog ukrućivanja, smanjujući protok krvi, prema podacima Harvard School of Public Health TH Chan. To može dovesti do moždanog ili srčanog udara.

- Ljudi sa srčanom insuficijencijom takođe moraju biti svesni unosa soli jer ona uzrokuje da telo zadržava dodatnu so i vodu - kaže dr Nikolas Hendren, kardiolog specijalizovan za srčanu insuficijenciju na Univerzitetu Teksas Jugozapadni u Dalasu.

Ishrana bogata solju zadržava vodu, povećava krvni pritisak i smanjuje kiseonik u krvi Foto: Shutterstock

On ovo upoređuje sa soljenom posudom tokom toplog, vlažnog letnjeg dana.

- Možda se sećate kako se so zgruša na vrhu posude dok se voda uvlači u so - objašnjava dr Hendren. Na isti način, kao što vaše srce vara vaše telo da zadrži višak natrijuma, tako se zadržava i višak vode, što dovodi do otoka i kratkog daha.

Koliko soli je u redu?

Istraživači još uvek nisu sigurni šta da preporuče ljudima sa srčanom insuficijencijom.

- Opšti konsenzus je da je manje natrijuma bolje, ali ne znamo koji bi trebalo da bude numerički prag - kaže dr Ahmed Selijem, specijalista za srčanu insuficijenciju na Međunarodnom institutu za srce Univerziteta Loma Linda u Kaliforniji. Ne postoje adekvatna randomizovana kontrolisana ispitivanja koja bi podržala specifičan broj grama za dnevni unos natrijuma za ljude sa srčanom insuficijencijom.

Smernice medicinskih grupa se razlikuju, ali preporuke se obično kreću oko 2.000 mg soli dnevno.

Američko društvo za srčanu insuficijenciju preporučuje da generalno ljudi sa blagom srčanom insuficijencijom smanje unos soli na manje od 3.000 mg dnevno, dok oni sa umerenkom do teškom srčanom insuficijencijom ne konzumiraju više od 2.000 mg dnevno.

Svetска zdravstvena organizacija (SZO) savetuje svim pojedincima da unos soli ograničavaju na manje od 2.000 mg dnevno, ali napominje da osobe sa srčanom insuficijencijom treba da sarađuju sa svojim lekarom o dijeti koja odgovara njihovim specifičnim potrebama.

Slično tome, AHA ne propisuje određenu količinu natrijuma za ljude sa srčanom insuficijencijom.

Smernice medicinskih grupa se razlikuju, ali preporuke se obično kreću oko 2.000 mg soli dnevno Foto: Shutterstock

Prema njihovim najnovijim smernicama objavljenim u maju 2022. godine u časopisu Circulation, „AHA trenutno preporučuje smanjenje unosa natrijuma na (manje od) 2.300 mg dnevno za opštu promociju kardiovaskularnog zdravlja; međutim, ne postoje ispitivanja koja bi potvrdila ovaj nivo ograničenja kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom.

Previše restriktivna dijeta sa malo soli ne smanjuje rizik od hospitalizacija

Na primer, u studiji sprovedenoj na više od 800 ljudi sa hroničnom srčanom insuficijencijom, pridržavanje dijete sa niskim sadržajem soli, manje od 1.500 mg dnevno, nije rezultovalo manjim brojem hospitalizacija ili poseta hitnim službama povezanih sa kardiovaskularnim problemima u odnosu na kontrolnu grupu koja je konzumirala 2.000 do 2.500 mg soli dnevno, prema istraživanju objavljenom u aprilu 2022. godine u časopisu The Lancet.

Agresivno ograničavanje unosa soli u ishrani osobe može nenamerno ograničiti njen ukupni unos hranljivih materija, upozorava dr Selijem.

- Takva restriktivna dijeta obično zahteva da neko jede manje ukupno, što bi takođe moglo dovesti do toga da jede manje hranljivu hranu - objašnjava Selijem.