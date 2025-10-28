Dijabetes tipa 2 je stanje u kojem telo ne koristi insulin pravilno, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi.

Dijabetes tipa 2 je bolest u kojoj vaše telo ne proizvodi dovoljno hormona koji se zove insulin ili ne koristi insulin kako bi trebalo. Insulin pomaže u prenosu glukoze (takođe se zove šećer) do vaših ćelija. Dakle, kada postoji problem sa insulinom, glukoza se nakuplja u vašoj krvi. Verovatno ste čuli da se ovo naziva visok šećer u krvi.

Oko 90 odsto ljudi sa dijabetesom ima tip 2. Ostali glavni tipovi su dijabetes tipa 1, kod koga vaše telo prestaje da proizvodi insulin, i gestacijski, koji se javlja kod trudnica.

Dijabetes tipa 2 obično možete kontrolisati promenama načina života. Nekim ljudima su potrebni i lekovi.

Možda nećete znati da imate dijabetes tipa 2 dok ne utiče na vaše zdravlje. Oko 1 od 4 osobe sa ovim stanjem ne zna da ga ima.

Simptomi

Simptomi se mogu pojavljivati polako i uključuju:

Osećaj konstantne žeđi - Kada se šećer nakuplja u krvi, bubrezi rade jače da ga uklone. Ovo izvlači tečnosti iz tkiva, što vas čini dehidriranim, pa osećate žeđ.

- Kada se šećer nakuplja u krvi, bubrezi rade jače da ga uklone. Ovo izvlači tečnosti iz tkiva, što vas čini dehidriranim, pa osećate žeđ. Osećaj česte gladi - Pošto dijabetes može sprečiti glukozu da dopre do ćelija, osećate glad čak i nakon što ste jeli.

- Pošto dijabetes može sprečiti glukozu da dopre do ćelija, osećate glad čak i nakon što ste jeli. Često mokrenje - Češće ćete mokriti jer bubrezi intenzivno uklanjaju višak šećera iz krvi.

- Češće ćete mokriti jer bubrezi intenzivno uklanjaju višak šećera iz krvi. Suva usta - Dehidracija i prekomerno mokrenje takođe mogu iscrpiti vlagu iz usta.

- Dehidracija i prekomerno mokrenje takođe mogu iscrpiti vlagu iz usta. Neobjašnjiv gubitak kilograma - Kada gubite šećer zbog čestog mokrenja, gubite i kalorije. Možda ćete smršati iako jedete kao i obično.

- Kada gubite šećer zbog čestog mokrenja, gubite i kalorije. Možda ćete smršati iako jedete kao i obično. Umor - Kada vaše telo ne može da koristi energiju iz hrane, možete se osećati slabo i umorno. Dehidracija takođe može učiniti da se osećate ovako.

- Kada vaše telo ne može da koristi energiju iz hrane, možete se osećati slabo i umorno. Dehidracija takođe može učiniti da se osećate ovako. Zamagljen vid - Visok nivo šećera u krvi može vam otežati fokusiranje.

- Visok nivo šećera u krvi može vam otežati fokusiranje. Glavobolje - Visok nivo šećera u krvi može izazvati glavobolju.

- Visok nivo šećera u krvi može izazvati glavobolju. Gubitak svesti - Nakon vežbanja, preskakanja obroka ili uzimanja previše lekova, nivo šećera u krvi može biti prenizak i možete se onesvestiti.

- Nakon vežbanja, preskakanja obroka ili uzimanja previše lekova, nivo šećera u krvi može biti prenizak i možete se onesvestiti. Infekcije ili rane koje ne zarastaju - Visok nivo šećera u krvi može usporiti protok krvi i otežati vašem telu zarastanje.

- Visok nivo šećera u krvi može usporiti protok krvi i otežati vašem telu zarastanje. Trnci u rukama i stopalima - Dijabetes tipa 2 može uticati na nerve u rukama i stopalima.

- Dijabetes tipa 2 može uticati na nerve u rukama i stopalima. Crvene, otečene i osetljive desni - Veća je verovatnoća da ćete dobiti infekcije desni i kosti koje drže zube na mestu. Vaše desni se mogu inficirati ili odvojiti od zuba. Vaši zubi mogu postati labavi.

Visok šećer u krvi tera bubrege da rade više, što izaziva dehidraciju i pojačanu žeđ Foto: Shutterstock

Komplikacije dijabetesa tipa 2

Važno je kontrolisati šećer u krvi kako biste izbegli ove ozbiljne probleme:

Hipoglikemija - Ako vam šećer u krvi padne ispod 70 miligrama po decilitru (mg/dl), to može dovesti do nesreće, kome i smrti.

- Ako vam šećer u krvi padne ispod 70 miligrama po decilitru (mg/dl), to može dovesti do nesreće, kome i smrti. Hiperglikemija - Nivo šećera u krvi koji prelazi 180-200 mg/dl može vam izazvati probleme sa srcem, živcima, bubrezima i vidom. Dugoročno gledano, može izazvati i komu i smrt.

Vremenom, ljudi sa dijabetesom tipa 2 mogu imati druge zdravstvene probleme:

Dijabetička ketoacidoza - Kada nemate dovoljno insulina u sistemu, nivo šećera u krvi raste, a telo razgrađuje masti za energiju. Toksicne kiseline zvane ketoni se nakupljaju i izlivaju u urin. Može izazvati komu i smrt ako se ne leči.

- Kada nemate dovoljno insulina u sistemu, nivo šećera u krvi raste, a telo razgrađuje masti za energiju. Toksicne kiseline zvane ketoni se nakupljaju i izlivaju u urin. Bolesti srca i krvnih sudova - Ljudi sa dijabetesom imaju veću verovatnoću da imaju stanja kao što su visok krvni pritisak i visok holesterol, koji igraju ulogu u srčanim oboljenjima. Takođe, visok šećer u krvi može oštetiti vaše krvne sudove i nerve koji kontrolišu vaše srce.

- Ljudi sa dijabetesom imaju veću verovatnoću da imaju stanja kao što su visok krvni pritisak i visok holesterol, koji igraju ulogu u srčanim oboljenjima. Takođe, visok šećer u krvi može oštetiti vaše krvne sudove i nerve koji kontrolišu vaše srce. Visok krvni pritisak - Dijabetes udvostručuje rizik od visokog krvnog pritiska, što vas čini sklonijim srčanim oboljenjima ili moždanom udaru.

- Dijabetes udvostručuje rizik od visokog krvnog pritiska, što vas čini sklonijim srčanim oboljenjima ili moždanom udaru. Oštećenje nerava (dijabetička neuropatija) - Ovo može izazvati peckanje i utrnulost, najčešće u stopalima i nogama. Ali može uticati i na vaš sistem za varenje, urinarni trakt, krvne sudove i srce.

Dijabetes može uticati na oči, bubrege, uši i kožu, izazivajući niz problema koje je važno prepoznati na vreme:

Oštećenje očiju

Dijabetes može izazvati:

Glaukom, nakupljanje pritiska u očima

nakupljanje pritiska u očima Katarakta, zamućenje sočiva

zamućenje sočiva Retinopatija, oštećenje krvnih sudova u očima

Dijabetes može izazvati različite probleme sa očima, uključujući glaukom, koji je posledica nakupljanja pritiska u očima Foto: Shutterstock

Bolesti bubrega

Bubrezi moraju više da rade kako bi filtrirali višak šećera i otpadne materije iz krvi.

Problemi sa sluhom

Visok nivo šećera može oštetiti male krvne sudove u ušima

Problemi sa kožom

Dijabetes može izazvati:

Infekcije – veća je verovatnoća za bakterijske i gljivične infekcije

– veća je verovatnoća za bakterijske i gljivične infekcije Svrab – uzrokovan infekcijama, suvom kožom ili lošom cirkulacijom, često na potkolenicama



– uzrokovan infekcijama, suvom kožom ili lošom cirkulacijom, često na potkolenicama Dijabetička dermopatija – crvene ili smeđe ljuskave mrlje, najčešće na stopalima i prednjoj strani nogu

– crvene ili smeđe ljuskave mrlje, najčešće na stopalima i prednjoj strani nogu Dijabetičarska lipoidna nekrobioza – retko stanje koje počinje kao tupa crvena izdignuta površina, a završava kao sjajni ožiljak sa ljubičastim rubom; češće kod žena

– retko stanje koje počinje kao tupa crvena izdignuta površina, a završava kao sjajni ožiljak sa ljubičastim rubom; češće kod žena Alergijske reakcije – mogu se javiti kao odgovor na insulin ili druge lekove

– mogu se javiti kao odgovor na insulin ili druge lekove Dijabetički plikovi (bullosis diabeticorum) – izgledaju kao plikovi od opekotina, pojavljuju se na rukama, šakama, stopalima ili podlakticama

– izgledaju kao plikovi od opekotina, pojavljuju se na rukama, šakama, stopalima ili podlakticama Diseminirani prstenasti granulom – crveni, smeđi ili prstenasti izdignuti delovi kože na prstima, ušima ili trupu Rani znaci i simptomi dijabetesa tipa 2 kod dece

Tip 2 se nekada nazivao dijabetes odraslih jer je bio redak kod dece i tinejdžera. Međutim, postao je češći od sredine 1990-ih, uglavnom zato što sve više mladih ljudi ima prekomernu težinu ili je gojazno, što je faktor rizika za ovu bolest.

Tip 2 se nekad zvao „dijabetes odraslih“, ali sada je sve češći i kod mladih zbog prekomerne težine i gojaznosti Foto: New Africa/Shutterstock

Takođe, deca se suočavaju sa većim rizikom od dijabetesa tipa 2 ako se ne bave dovoljno vežbanjem ili imaju bliskog rođaka sa ovim stanjem.

Rani znaci i simptomi dijabetesa tipa 2 kod odraslih

Rizik od dijabetesa tipa 2 raste sa godinama jer vaše telo može postati otporno na insulin, a pankreas možda neće funkcionisati tako dobro kao ranije.

Osobe starije od 65 godina imaju veću verovatnoću da se suoče sa komplikacijama dijabetesa, posebno sa srčanim udarima, problemima sa očima, gubitkom noge (amputacijom) i bolestima bubrega.

Kada posetiti lekara? Obavestite ih ako imate bilo koji od uobičajenih simptoma dijabetesa tipa 2 ili ako imate pitanja o dijabetesu tipa 2. Važno je da se testirate i započnete lečenje rano kako biste sprečili ozbiljne komplikacije.