Žene imaju tendenciju da doživljavaju manje tradicionalnih simptoma srčanog udara nego muškarci, uključujući mučninu, loše varenje i bol u drugim delovima tela osim u grudima.

Iako se srčani udari mogu dogoditi iznenada, ponekad se simptomi javljaju nedeljama pre samog srčanog događaja. Neuobičajen umor, iznenadni nedostatak daha, bilo kakva nelagodnost u grudima, novi poremećaji spavanja i abnormalno varenje mogu biti rani pokazatelji srčanog udara.

Znajući na koje simptome treba obratiti pažnju, možete identifikovati rane znake srčanog udara kada se pojave i proaktivno potražiti medicinsku pomoć, što potencijalno može smanjiti težinu srčanog udara ili ga sprečiti.

Srčani udar ne počinje uvek bolom u grudima

Žene mlađe od 50 godina imaju dvostruko veću verovatnoću da umru od srčanog udara nego muškarci. Jedan od razloga može biti taj što često ne doživljavaju klasični simptom.

Srčani udar nastaje kada se razvije blokada koja sprečava protok krvi do dela srca. Bez dovoljno krvi, srce ne može pravilno da funkcioniše. Delimične blokade takođe mogu vremenom oštetiti srce, stvarajući preduslove za srčani udar.

Srčani udari ne napadaju uvek iznenada i nasilno niotkuda.U stvari, najraniji znaci srčanog udara mogu se pojaviti nedeljama pre samog srčanog udara, što vam daje vremena da potražite medicinsku pomoć ako ih primetite.

- Čak i jedan od ovih simptoma može biti dovoljan da posetite odeljenje za hitne slučajeve ako je nov ili drugačiji od nečega što ste ranije iskusili - kaže dr Niša Parih, magistar javnog zdravlja, kardiolog u Nortvel Heltu u Hajd Parku, Njujork.

Dr Parih naglašava da, iako mnogi od ovih simptoma sami po sebi možda ne deluju kao da zahtevaju hitnu pomoć, iznenadna pojava ovih simptoma tokom običnih zadataka je ono što ih čini alarmantnim.

Žene mlađe od 50 godina imaju dvostruko veću verovatnoću da umru od srčanog udara nego muškarci. Jedan od razloga može biti taj što često ne doživljavaju klasični simptom.

Umor

Značajne promene u vašoj energiji i toleranciji na fizičku aktivnost mogu biti pokazatelj predstojećeg srčanog udara.

Razlikuje se od običnog umora jer je to vrsta umora ili iscrpljenosti koja se oseća nesrazmerno količini posla koju obavljate, kaže Parih:

- Ako vežbate i osećate se znatno umornije nego obično, ne ignorišite ovaj očigledan simptom.

Iako je glavni uzrok ovog umora smanjen protok krvi u srce, stručnjaci kažu da je ovaj prekursorski simptom češći kod žena nego kod muškaraca.

- Mnoge razlike u strukturi srca zasnovane na polu - kaže Skajler Sent Pjer, doktorski kandidat sa Univerziteta Stanford koja istražuje mehaniku biološkog tkiva u Laboratoriji za živu materiju u Kaliforniji, i ističe:

- Na primer, žensko srce je zapravo za četvrtinu manje od muškog srca. Stvarna arhitektura srca je drugačija, što znači da se i znaci srčanih oboljenja mogu razlikovati.

Kratak dah

Kratak dah je čest rani znak srčanog udara, koji se javlja kao rezultat toga što srce ne pumpa krv pravilno. Na kraju, ova disfunkcija može dovesti do nakupljanja tečnosti u plućima.

- To može biti i zbog smanjenog protoka krvi u plućima. Mnogi moji pacijenti su iskusili ovaj simptom usred noći, i to ih je probudilo.“

Parih kaže da se može osećati kao da ne udišete dovoljno vazduha sa svakim udisajem. Kratak dah često prate i drugi simptomi poput bola u grudima.

Kratak dah često prate i drugi simptomi poput bola u grudima.

Nelagodnost u grudima

Ovaj klasični simptom srčanog udara može se dramatično razlikovati u zavisnosti od pola. Iako se u filmovima prikazuje kao značajan i iznenadan bol u grudima, Parih kaže da nije uvek tako očigledan.

- Bol može biti blag do jak, a mnogi ljudi ga opisuju kao anksiozan ili nervozan osećaj u grudima. Simptomi napada anksioznosti mogu imitirati isti simptom srčanog udara.

Čak i ako vam nelagodnost u grudima nije stalna, ne bi trebalo da je zanemarujete.

- Čak i blaga nelagodnost u grudima može biti rani znak, a može se javiti i u mirovanju i može dolaziti i nestajati - kaže Parih.

Poremećaji spavanja

Prvo, nesanica i generalno loš kvalitet sna su značajni faktori rizika za srčani udar zbog stresa koji stavljaju na zdravlje srca. Stručnjaci takođe kažu da se rani simptomi i stvarni srčani udari najčešće javljaju noću.

- Mnogi srčani udari se zapravo dešavaju u 3 sata ujutru jer tada nivo adrenalina i kortizola naglo raste. Najčešće se srčani udari dešavaju u ovo doba dana.

Poremećaji spavanja su čest rani znak srčanog udara, posebno kod žena. U stvari, 50 procenata žena koje dožive srčani udar primećuje da su pre samog događaja imale nove ili progresivno pogoršane probleme sa spavanjem.

Loše varenje, mučnina ili bol u stomaku

Parih kaže da digestivni simptomi mogu biti rani znaci srčanog udara i da su češći kod žena. Mogu izgledati kao refluks kiseline, opšta nelagodnost u stomaku, pa čak i podrigivanje ili povraćanje.

- Često se ta digestivna nelagodnost javlja zato što donji deo srca ne dobija toliko protoka krvi koliko bi trebalo. Taj deo vašeg srca nalazi se na dijafragmi i želucu. Taj nedostatak protoka krvi može dovesti do mučnine.“

Parih kaže da dijareja i opšte promene u pražnjenju creva takođe mogu biti rani pokazatelj srčanog udara.

- Svaka abnormalna mučnina tokom vaših rutinskih vežbi takođe može biti veliki znak predstojećeg srčanog udara“, kaže Parih.

Mnogi srčani udari se zapravo dešavaju u 3 sata ujutru jer tada nivo adrenalina i kortizola naglo raste

Vrtoglavica ili nesvestica

- Vrtoglavica može biti povezana sa smanjenim protokom krvi u mozak. Potcenjujemo koliko naporno srce radi da pumpa krv po celom telu, uključujući i mozak.

Vrtoglavica ili nesvestica mogu biti povezani sa nekoliko drugih simptoma, uključujući promene u otkucajima srca, promene telesne temperature i kratak dah.

- Žene češće nego muškarci doživljavaju ovu vrtoglavicu, pa čak i nesvesticu, kaže Parih.

Bol u drugim delovima tela

- Dok muškarci klasično osećaju bol u grudima, žene imaju tendenciju da osećaju bol u drugim oblastima [kao indikator srčanog udara]. I ovaj bol može biti postepen, razvijajući se u vilici, niz levu ruku i u gornjem delu leđa. Iako je intenzivan bol u grudima obično sam događaj srčanog udara, bol ili nelagodnost u drugim delovima gornjeg dela tela se češće javljaju u nedeljama koje prethode srčanom udaru i potencijalno tokom samog srčanog udara - kaže Parih.

Kada posetiti lekara

Sami po sebi, ovi rani znaci srčanog udara mogu se lako zanemariti, ali stručnjaci vas pozivaju da prepoznate kada se iznenada pojave i da reagujete u skladu sa tim.

- Ne čekajte klasičan simptom bola u grudima.U stvarnom životu, simptomi srčanog udara su raznovrsniji. I ne bi trebalo da čekate dok ne osetite više simptoma. Ako imate čak i jedan od ovih simptoma i on je nov ili drugačiji od onoga što ste ranije iskusili, trebalo bi da ga shvatite ozbiljno.

Parih i Sen Pjer preporučuju da se upoznate sa svojim ličnim faktorima rizika za srčani udar i srčana oboljenja kako biste bolje procenili potencijalne rane znake.

Ključni faktori uključuju:

* Porodična istorija srčanih bolesti i srčanog udara

* Pušenje više od jedne cigarete dnevno

* predijabetes ili dijabetes

* Visok LDL holesterol

* Visoke trigliceride

* Visok krvni pritisak

* Biti muškarac i imati preko 50 godina

* Biti žena i imati preko 60 godina

EKG pruža lekaru dragocene informacije

Žene treba da budu posebno oprezne u vezi sa suptilnim simptomima, jer je kod žena manje verovatno da će iskusiti intenzivan bol u grudima i takođe je manje verovatno da će im se brzo i tačno dijagnostikovati srčani udar.

- Tradicionalni sistem bodovanja koji se koristi za predviđanje rizika od srčanog udara ne uzima u obzir faktore rizika koji posebno pogađaju žene, kaže Sen Pjer i dodaje:

- Nekoliko studija je pokazalo da je kod žena manja verovatnoća da će biti dijagnostikovana tokom rutinskog pregleda, čak i kada imaju teže simptome nego kod muškaraca. Nedovoljno dijagnostikujemo žene, a postojeće metode skrininga ne otkrivaju rane znake rizika od srčanog udara kod žena.

Zaključak

Simptomi srčanog udara mogu se pojaviti nedeljama pre samog srčanog događaja.

Rani znaci upozorenja uključuju simptome poput umora, kratkog daha, nelagodnosti u grudima, poremećaja spavanja, lošeg varenja, vrtoglavice i bola u drugim delovima tela, osim grudnog koša, poput vilice ili leđa.