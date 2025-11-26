Visok holesterol povećava rizik od srčanih bolesti, a na njegov nivo utiču i kontrolisani i nekontrolisani faktori rizika

Holesterol je voštasta supstanca slična masti koja se proizvodi u jetri i nalazi se u određenim namirnicama životinjskog porekla, kao što su mlečni proizvodi, jaja i meso. Telu je potreban holesterol da bi funkcionisalo. Ali previše holesterola može povećati rizik od razvoja srčanih oboljenja. Mnogo stvari doprinosi visokom holesterolu, neke od njih možete kontrolisati, a druge ne.

Nekontrolisani faktori rizika za visok holesterol

Neki faktori rizika za visok holesterol su van vaše kontrole, ali je važno biti svestan njihovog uticaja:

Pol: Nakon menopauze, nivo LDL holesterola („lošeg“ holesterola) kod žene raste, kao i rizik od srčanih oboljenja.

Vaš rizik može da se poveća kako starite. Muškarci stariji od 45 godina i žene starije od 55 godina imaju veći rizik od visokog holesterola i srčanih oboljenja. Porodična istorija: Rizik od visokog holesterola može se povećati ako je otac ili brat imao visok holesterol ili ranu srčanu bolest (pre 55. godine) ili je majka ili sestra imala ranu srčanu bolest (pre 65. godine). Takođe možete naslediti genetsko stanje koje se naziva familijarna hiperkolesterolemija (FH), koje uzrokuje visok nivo LDL-a počevši od mladih godina. Retko je, ali ako se ne leči, može se pogoršati tokom vremena.

Razgovarajte sa svojim lekarom o tome da li da uradite test za FH.

Kontrolisani faktori rizika za visok holesterol uključuju: Ishrana

Ishrana koja sadrži trans masti, zasićene masti, šećer i (u manjoj meri) holesterol u hrani koju jedete povećavaju nivo ukupnog i LDL holesterola.

Trans masti povećavaju “loš” holesterol i rizik od srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Težina

Prekomerna težina može dovesti do povećanja nivoa LDL holesterola i smanjenja nivoa HDL holesterola. A visok krvni pritisak može biti znak da vam se težina povećava.

Fizička aktivnost/vežbanje

Povećana fizička aktivnost pomaže u snižavanju LDL holesterola i povećanju HDL holesterola („dobrog“ holesterola). Takođe vam pomaže da smršate.

Pušenje

Pušenje oštećuje krvne sudove, što ih čini sklonijim nakupljanju masnih naslaga. Takođe smanjuje nivo HDL-a, odnosno „dobrog“ holesterola. Možete pitati svog lekara ili potražiti na mreži načine koji vam mogu pomoći da prestanete sa pušenjem.

Dijabetes tipa 2

Studije pokazuju da dijabetes tipa 2 može smanjiti nivo „dobrog“ holesterola (HDL) i povećati trigliceride, drugu vrstu holesterola. Loša ishrana i nedostatak fizičke vežbe su dva glavna uzroka bolesti.

Visok krvni pritisak

Iako visok krvni pritisak ne uzrokuje visok holesterol, on se često javlja kod ljudi koji ga imaju. To je zato što mogu deliti mnoge iste faktore rizika poput nedostatka vežbanja, nezdrave ishrane, starenja i gojaznosti. I oba stanja su faktori rizika za srčana oboljenja, koja uzrokuju najviše smrtnih slučajeva od visokog holesterola.

Visok krvni pritisak često ide ruku pod ruku sa povišenim holesterolom, povećavajući rizik od srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Statistika u Srbiji U Srbiji od kardiovaskularnih bolestisvake godine umre oko 48.000 ljudi, a značajan deo njih čini upravo srčana slabost – stanje u kojem srce više ne može da pumpa krv dovoljno efikasno da bi zadovoljilo potrebe organizma.