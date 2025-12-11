Zbog čega se javlja osećaj težine u nogama? Stručnjaci otkrivaju kako možete olakšati problem
Ako vam noge deluju teške i teško ih je podići, možete imati osećaj kao da vam je veliki teret zakačen za njih. Nekoliko zdravstvenih stanja može izazvati osećaj "teških" nogu, poput proširenih vena i perifernih arterijskih bolesti.
Pročitajte dalje da biste saznali šta izaziva osećaj teških nogu i kako se nositi sa ovim simptomom.
Mogući uzroci
Postoji više stanja koja mogu izazvati osećaj teških nogu:
- Proširene vene
Proširene vene javljaju se najčešće na nogama i stopalima. Tada vene postaju uvećane i izgledaju kao da na sebi imaju kvržice.
Proširene vene često se pojavljuju:
- kako starimo
- tokom trudnoće, zbog hormonskih promena i povećanog pritiska materice
- tokom drugih hormonskih promena, poput menopauze
- kod osoba sa gojaznošću
- kod osoba sa porodičnom istorijom ovog stanja
- kod onih koji rade poslove sa puno stajanja ili sedenja, što može uticati na cirkulaciju
Vene postaju uvećane kada počnu da gube elastičnost. Zatim slabe i zalisci, pa krv koja bi trebalo da cirkuliše kroz telo počinje da se zadržava u nogama. Ovo nakupljanje krvi ponekad može da izazove osećaj težine i umora u nogama.
Proširene vene ima do 73% ljudi širom sveta i češće se javljaju kod žena nego kod muškaraca.
- Periferna arterijska bolest (PAD)
Periferna arterijska bolest je oblik kardiovaskularne bolesti koja nastaje kada se masne naslage nakupljaju u zidovima arterija, sužavajući ih.
Iako periferna arterijska bolest može zahvatiti bilo koju arteriju, najčešće pogađa noge. Nedostatak adekvatne cirkulacije može učiniti da noge budu umorne, grčevite i bolne. Ovi simptomi često su prvi znak PAD-a.
Glavni faktori rizika za PAD uključuju:
- Sindrom pretreniranosti (OTS)
Prekomerno vežbanje bez dovoljnog vremena za oporavak može izazvati razne zdravstvene probleme, uključujući osećaj teških nogu.
„Preterano naprezanje“ znači da svakodnevno gurate svoje telo više nego što može da se oporavi. Mišići nemaju vremena da se regenerišu, što izaziva umor i težinu u nogama. Osećaj teških nogu česta je žalba kod sportista, posebno kod trkača i biciklista.
- Lumbarna spinalna stenoza
Lumbarna stenoza je suženje kičmenog kanala. Kada dođe do suženja, pršljenovi i diskovi (koji apsorbuju udarce između pršljenova) mogu pritisnuti kičmeni kanal, izazivajući bol. Bol se može pojaviti u donjem delu leđa, ali i u nogama, izazivajući slabost, utrnulost i osećaj težine.
Faktori rizika uključuju:
- Pušenje: supstance iz cigareta mogu suziti krvne sudove.
- Starost: kičmeni kanal prirodno se sužava sa starenjem.
- Gojaznost: višak težine opterećuje celo telo, uključujući kičmu.
- Sindrom nemirnih nogu (RLS)
Sindrom nemirnih nogu karakteriše neugodan osećaj u nogama, često opisan kao bol, pulsiranje i „puzeći“ osećaj. Simptomi se javljaju u mirovanju i ublažavaju pokretom.
Uzrok ovog sindroma nije potpuno poznat, ali se veruje da postoji genetski faktor i moguća disfunkcija u načinu na koji mozak procesuira signale za pokret.
Najveći rizik postoji ako:
- pušite ili konzumirate alkohol
- uzimate lekove koji menjaju hemijske procese u mozgu
- koristite lekove protiv prehlade
- trudni ste
- imate oštećenje nerva
Istraživanja pokazuju da postoji snažna veza između fibromialgije (koja izaziva hronične bolove u mišićima i umor) i sindroma nemirnih nogu.
Uobičajeni simptomi
Ljudi sa osećajem teških nogu najčešće ih opisuju kao:
- bolne
- umorne
- grčevite
- ukočene
Noge mogu biti i:
- Otečene zbog problema sa cirkulacijom
- Sa primetnim kvržicama zbog proširenih vena
- Sa ranama koje sporo zarastaju: zbog nedostatka adekvatnog protoka krvi
- Bledo-plave boje: često usled loše cirkulacije
Kada potražiti pomoć?
Svako povremeno oseća teške noge – možda ste dugo sedeli ili previše vežbali.
Međutim, ako je osećaj učestao ili simptomi ometaju svakodnevicu, obratite se zdravstvenom profesionalcu. Lekar može pregledati vašu anamnezu, postaviti pitanja o simptomima i uraditi testove da utvrdi uzrok.
Na primer, za dijagnozu perifernu arterijsku bolest lekar može preporučiti ultrazvuk kako bi proverio protok krvi kroz arterije nogu.
Kako olakšati simptome kod kuće?
Postoji nekoliko strategija koje mogu pomoći u ublažavanju bola i osećaja težine u nogama:
- Prestanak pušenja: Pušenje je faktor rizika za nekoliko stanja koja izazivaju teške noge. Potražite podršku ako vam je potrebna pomoć.
- Odmor od vežbanja: Dajte mišićima vreme da se oporave.
- Podizanje nogu:Noge podignite 15–30 cm iznad srca kako bi krv koja se nakupila u nogama mogla da cirkuliše. Masaža je dodatni bonus.
- Gubitak težine, ako je potrebno: Višak kilograma može izazvati više zdravstvenih problema. Posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom.
- Kompresione čarape: Pomažu u boljoj cirkulaciji krvi u nogama.
- Fizička aktivnost: Kretanje pomaže u kontroli težine, snižavanju holesterola i poboljšanju cirkulacije. Prilagodite vežbe svom nivou kondicije i potražite savet lekara za program koji vam odgovara.
Izvor: healthline.com/zdravlje.kurir.rs
