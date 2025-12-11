Postoji nekoliko strategija koje mogu pomoći u ublažavanju bola i osećaja težine u nogama

Slušaj vest

Ako vam noge deluju teške i teško ih je podići, možete imati osećaj kao da vam je veliki teret zakačen za njih. Nekoliko zdravstvenih stanja može izazvati osećaj "teških" nogu, poput proširenih vena i perifernih arterijskih bolesti.

Pročitajte dalje da biste saznali šta izaziva osećaj teških nogu i kako se nositi sa ovim simptomom.

Mogući uzroci

Postoji više stanja koja mogu izazvati osećaj teških nogu:

Proširene vene

Proširene vene javljaju se najčešće na nogama i stopalima. Tada vene postaju uvećane i izgledaju kao da na sebi imaju kvržice.

Proširene vene često se pojavljuju:

kako starimo

tokom trudnoće, zbog hormonskih promena i povećanog pritiska materice

tokom drugih hormonskih promena, poput menopauze

kod osoba sa gojaznošću

kod osoba sa porodičnom istorijom ovog stanja

kod onih koji rade poslove sa puno stajanja ili sedenja, što može uticati na cirkulaciju

Vene postaju uvećane kada počnu da gube elastičnost. Zatim slabe i zalisci, pa krv koja bi trebalo da cirkuliše kroz telo počinje da se zadržava u nogama. Ovo nakupljanje krvi ponekad može da izazove osećaj težine i umora u nogama.

Vene postaju uvećane kada počnu da gube elastičnost Foto: Shutterstock

Proširene vene ima do 73% ljudi širom sveta i češće se javljaju kod žena nego kod muškaraca.

Periferna arterijska bolest (PAD)

Periferna arterijska bolest je oblik kardiovaskularne bolesti koja nastaje kada se masne naslage nakupljaju u zidovima arterija, sužavajući ih.

Iako periferna arterijska bolest može zahvatiti bilo koju arteriju, najčešće pogađa noge. Nedostatak adekvatne cirkulacije može učiniti da noge budu umorne, grčevite i bolne. Ovi simptomi često su prvi znak PAD-a.

Glavni faktori rizika za PAD uključuju:

Osećaj teških nogu česta je žalba kod sportista, posebno kod trkača i biciklista. Foto: Shutterstock

Sindrom pretreniranosti (OTS)

Prekomerno vežbanje bez dovoljnog vremena za oporavak može izazvati razne zdravstvene probleme, uključujući osećaj teških nogu.

„Preterano naprezanje“ znači da svakodnevno gurate svoje telo više nego što može da se oporavi. Mišići nemaju vremena da se regenerišu, što izaziva umor i težinu u nogama. Osećaj teških nogu česta je žalba kod sportista, posebno kod trkača i biciklista.

Lumbarna spinalna stenoza

Lumbarna stenoza je suženje kičmenog kanala. Kada dođe do suženja, pršljenovi i diskovi (koji apsorbuju udarce između pršljenova) mogu pritisnuti kičmeni kanal, izazivajući bol. Bol se može pojaviti u donjem delu leđa, ali i u nogama, izazivajući slabost, utrnulost i osećaj težine.

Faktori rizika uključuju:

Pušenje: supstance iz cigareta mogu suziti krvne sudove.

supstance iz cigareta mogu suziti krvne sudove. Starost: kičmeni kanal prirodno se sužava sa starenjem.

kičmeni kanal prirodno se sužava sa starenjem. Gojaznost: višak težine opterećuje celo telo, uključujući kičmu.

Sindrom nemirnih nogu karakteriše neugodan osećaj u nogama, često opisan kao bol, pulsiranje i „puzeći“ osećaj Foto: Shutterstock

Sindrom nemirnih nogu (RLS)

Sindrom nemirnih nogu karakteriše neugodan osećaj u nogama, često opisan kao bol, pulsiranje i „puzeći“ osećaj. Simptomi se javljaju u mirovanju i ublažavaju pokretom.

Uzrok ovog sindroma nije potpuno poznat, ali se veruje da postoji genetski faktor i moguća disfunkcija u načinu na koji mozak procesuira signale za pokret.

Najveći rizik postoji ako:

pušite ili konzumirate alkohol

uzimate lekove koji menjaju hemijske procese u mozgu

koristite lekove protiv prehlade

trudni ste

imate oštećenje nerva

Istraživanja pokazuju da postoji snažna veza između fibromialgije (koja izaziva hronične bolove u mišićima i umor) i sindroma nemirnih nogu.

Uobičajeni simptomi

Ljudi sa osećajem teških nogu najčešće ih opisuju kao:

bolne

umorne

grčevite

ukočene

Noge mogu biti i:

Otečene zbog problema sa cirkulacijom

Sa primetnim kvržicama zbog proširenih vena

Sa ranama koje sporo zarastaju: zbog nedostatka adekvatnog protoka krvi

Bledo-plave boje: često usled loše cirkulacije

Kompresione čarape pomažu u boljoj cirkulaciji krvi u nogama Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć? Svako povremeno oseća teške noge – možda ste dugo sedeli ili previše vežbali.

Međutim, ako je osećaj učestao ili simptomi ometaju svakodnevicu, obratite se zdravstvenom profesionalcu. Lekar može pregledati vašu anamnezu, postaviti pitanja o simptomima i uraditi testove da utvrdi uzrok.

Na primer, za dijagnozu perifernu arterijsku bolest lekar može preporučiti ultrazvuk kako bi proverio protok krvi kroz arterije nogu.

Kako olakšati simptome kod kuće?

Postoji nekoliko strategija koje mogu pomoći u ublažavanju bola i osećaja težine u nogama:

Prestanak pušenja: Pušenje je faktor rizika za nekoliko stanja koja izazivaju teške noge. Potražite podršku ako vam je potrebna pomoć.

Pušenje je faktor rizika za nekoliko stanja koja izazivaju teške noge. Potražite podršku ako vam je potrebna pomoć. Odmor od vežbanja: Dajte mišićima vreme da se oporave.

Dajte mišićima vreme da se oporave. Podizanje nogu: Noge podignite 15–30 cm iznad srca kako bi krv koja se nakupila u nogama mogla da cirkuliše. Masaža je dodatni bonus.

Noge podignite 15–30 cm iznad srca kako bi krv koja se nakupila u nogama mogla da cirkuliše. Masaža je dodatni bonus. Gubitak težine, ako je potrebno: Višak kilograma može izazvati više zdravstvenih problema. Posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom.

Višak kilograma može izazvati više zdravstvenih problema. Posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom. Kompresione čarape: Pomažu u boljoj cirkulaciji krvi u nogama.

Pomažu u boljoj cirkulaciji krvi u nogama. Fizička aktivnost: Kretanje pomaže u kontroli težine, snižavanju holesterola i poboljšanju cirkulacije. Prilagodite vežbe svom nivou kondicije i potražite savet lekara za program koji vam odgovara.