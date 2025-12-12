Slušaj vest

Međutim, oboljenja želuca i njegove sluznice, kao što su gastritis i čir, najčešće nastaju postepeno i vremenom se pogoršavaju ako se ne dijagnostikuju i adekvatno ne leče. Njihov napredak može dovesti do opasnih komplikacija - od unutrašnjeg krvarenja i perforacija, do opstrukcija i teških bolesti poput raka želuca.

Kako se štiti sluznica želuca?

Ćelije u sluznici želuca proizvode sluz i bikarbonate, supstance koje štite želudac od dejstva kiseline, bakterija i digestivnih enzima. Sluz formira zaštitni sloj, dok bikarbonati neutrališu višak kiseline.

Kada ovi zaštitni mehanizmi oslabe, sluznica postaje podložnija upali (gastritisu), a kasnije i razvoju ulkusa.

Razumevanje gastritisa i čira

Gastritis je upala sluznice želuca i može biti:

akutan – nastaje naglo

– nastaje naglo hroničan – traje dugo i postepeno oštećuje sluznicu

– traje dugo i postepeno oštećuje sluznicu atrofičan – napredniji oblik u kojem dolazi do stanjivanja sluznice

Kako hronični gastritis napreduje, može dovesti do displazije ili metaplazije – promena u ćelijama koje su prekancerozne.

Gastritis može izazvati površna oštećenja sluznice (erozije), dok čir podrazumeva dublje otvorene rane - ulkuse - u gornjem delu sistema za varenje.

Čirevi na želucu nazivaju se gastrični ulkusi, a čirevi na početku tankog creva duodenalni ulkusi. Neki pacijenti imaju oba, dok se kod drugih javlja samo jedan tip.

Glavni uzroci - isti kod oba oboljenja

Gastritis i čir najčešće nastaju zbog:

Infekcije bakterijom Helicobacter pylori

Ona slabi zaštitni sloj sluzi, omogućava kiselini da dopre do sluznice i izaziva upalu i ulkuse. Poznato je i da helikobakterija povećava rizik od raka želuca. Zato se infekcija po pravilu leči odmah nakon otkrivanja - terapija antibioticima je vrlo uspešna.

Uporebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAID)

Aspirin, ibuprofen i slični lekovi smanjuju proizvodnju enzima koji inače štiti sluznicu želuca, pa se ona lakše oštećuje.

Genetika

Osobe koje imaju porodičnu istoriju ulkusa imaju veći rizik da ih i same razviju.

Najčešći simptomi

Oba oboljenja mogu imati slične simptome:

tupa ili žareća bol u gornjem delu stomaka

nadutost

osećaj sitosti posle male količine hrane

gorušica, nelagodnost u stomaku

često podrigivanje

gubitak apetita

mučnina (sa ili bez povraćanja)

Neki pacijenti sa gastritisom nemaju nikakve simptome.

„Alarm simptom” - kada obavezno morate na pregled

Povremena iritacija želuca često nije ozbiljna. Ali, kada bol ili nelagodnost traju duže od dve nedelje, to je upozorenje na moguće ozbiljnije stanje.

"Alarm" simptomi uključuju:

anemiju (često zbog krvarenja iz ulkusa)

crne ili krvave stolice

povraćanje krvi ili sadržaja koji liči na talog kafe

neobjašnjiv gubitak težine (oko 10% telesne mase u nekoliko nedelja/meseci)

jak, uporan bol, naročito noćnu bol koja budi iz sna Dijagnoza i lečenje

Prvi korak je utvrđivanje da li postoji infekcija helikobakterijom. Testiranje se može obaviti putem krvi, daha, stolice ili biopsije tokom gastroskopije.

Lečenje infekcije heliko bakterijom

Terapija traje oko dve nedelje i obično uključuje:

kombinaciju antibiotika

lek iz grupe inhibitora protonske pumpe (PPI), koji smanjuje kiselinu.

Nakon terapije radi se kontrolno testiranje kako bi se potvrdilo da je infekcija eliminisana.

Gastroskopija

Ako se sumnja na ulkus, lekar može preporučiti gastroskopiju - pregled želuca fleksibilnom sondom sa kamerom. Ovim postupkom se mogu videti ulkusi i uzeti uzorci tkiva.

Rendgenska snimanja gornjeg digestivnog trakta

Dijagnostika može uključiti i tzv. gastrografin ili barijum kontrastni snimak, gde pacijent pije tečnost koja na snimku jasno prikazuje promene na želucu i dvanaestopalačnom crevu.

Terapija za smanjenje kiseline

Ako H. pylori nije prisutan, lečenje se uglavnom zasniva na:

antacidima

H2 blokatorima

inhibitorima protonske pumpe

Većina pacijenata dobro reaguje na kombinovanu terapiju, a lečenje može trajati nedeljama do mesecima, u zavisnosti od težine stanja.

Uloga crevne mikrobiote

Sve veći broj istraživanja pokazuje da ravnoteža mikroorganizama u crevima utiče ne samo na bolesti želuca, već i na gojaznost, dijabetes tipa 2, infekcije i poremećaje imuniteta. Kako se nauka o mikrobioti razvija, očekuju se velike promene u prevenciji i lečenju mnogih bolesti.