Ako se godinama borite sa problemima sa varenjem, neobjašnjivim umorom ili problemima sa kožom, a tradicionalni testovi nisu dali nikakve odgovore, analiza crevnog mikrobioma bi mogla da ponudi rešenje. Ovaj personalizovani test otkriva stanje triliona mikroorganizama koji upravljaju vašim zdravljem.

Naš sistem za varenje je dom čitavog skrivenog ekosistema, zajednice od oko sto triliona bakterija, gljivica i virusa poznatih kao crevni mikrobiom. Dugo zapostavljen, ovaj „zaboravljeni organ“ sada je u fokusu naučnog interesovanja jer se pokazalo da njegova uloga ide daleko dalje od pukog varenja hrane.

Višestruka uloga crevnog mikrobioma

Crevni mikrobiom je ključan za regulisanje našeg imunog sistema, jer se skoro osamdeset procenata imunih ćelija nalazi u crevima.

Takođe utiče na metabolizam, proizvodnju esencijalnih vitamina kao što su B i K, kontrolu težine, pa čak i na naše mentalno zdravlje. Komunikacija između creva i mozga, poznata kao „osa creva-mozak“, direktno utiče na raspoloženje i kognitivne funkcije, jer se veliki deo serotonina u telu, hormona sreće, proizvodi u sistemu za varenje.

Upravo zbog ove sveobuhvatne uloge, lekari, najčešće gastroenterolozi i imunolozi, sve više preporučuju analizu crevnog mikrobioma kada se pacijenti žale na hronične tegobe za koje standardni testovi ne nude objašnjenje. Bićete upućeni na ovu naprednu analizu ako patite od dugotrajnog nadimanja, gasova, tečne stolice ili simptoma koji ukazuju na sindrom iritabilnog creva (IBS).

Sumnja na inflamatorne bolesti creva poput Kronove bolesti, kao i metabolički poremećaji, uključujući neobjašnjivo povećanje telesne težine, insulinsku rezistenciju i dijabetes tipa 2, takođe su indikacija.

Pošto neravnoteža crevne flore, poznata kao disbioza, može pokrenuti sistemsku upalu, analiza je relevantna i za autoimune bolesti, teške alergije i uporne probleme sa kožom poput akni, ekcema ili psorijaze. Konačno, hronični umor, „moždana magla“ ili anksioznost mogu biti signal da koren problema leži u crevima.

Kako se radi test?

Da bi rezultati bili pouzdani, neophodna je pravilna priprema za test, koji se najčešće izvodi iz uzorka stolice prikupljenog kod kuće. Pošto mikrobiom dinamički reaguje na spoljašnje uticaje, potrebno je osigurati da analiza odražava vaše uobičajeno stanje. Najvažnije pravilo važi za antibiotike, koje treba prekinuti najmanje četiri do osam nedelja pre davanja uzorka kako bi mikroflora imala vremena da se stabilizuje.

Isto važi i za probiotike i većinu suplemenata, za koje se preporučuje da se prekinu tri do pet dana pre testa. Lekovi poput nesteroidnih antiinflamatornih lekova takođe mogu uticati na crevnu sluzokožu, pa ih treba izbegavati. Drastično menjanje ishrane neposredno pre analize se ne preporučuje jer je cilj „uhvatiti“ vaš tipični mikrobiom.

Takođe, ako ste nedavno imali kolonoskopiju, potrebno je sačekati najmanje četiri nedelje jer postupak pripreme i laksativi značajno remete sastav crevne flore.

Različite vrste mikroorganizama

Analiza crevnog mikrobioma, sprovedena korišćenjem naprednih metoda sekvenciranja DNK, nudi mnogo više od pukog spiska prisutnih bakterija. Jedan od ključnih pokazatelja zdravlja je biodiverzitet, odnosno broj različitih vrsta mikroorganizama. Što je veća raznolikost, ekosistem je otporniji i stabilniji. Niska raznolikost je često povezana sa hroničnim bolestima.

Rezultati će takođe pokazati takozvani indeks disbioze, koji kvantifikuje odstupanje vašeg mikrobioma od profila zdrave populacije. Posebna pažnja se posvećuje odnosu dve dominantne grupe bakterija, Firmicutes i Bacteroidetes. Povišen odnos se često primećuje kod gojaznih ljudi, jer ove bakterije efikasnije izvlače kalorije iz hrane.

Analiza takođe identifikuje prisustvo ili odsustvo ključnih „dobrih“ bakterija. Na primer, niski nivoi Akkermansia muciniphila povezani su sa oštećenom crevnom barijerom („sindrom propustljivog creva“), dok je nedostatak bakterije Faecalibacterium prausnitzii, glavnog proizvođača antiinflamatornog butirata masne kiseline, čest pokazatelj zapaljenskih procesa.

Personalizovani uvid u sojeve bakterija

Najveća vrednost ove analize leži u činjenici da pruža personalizovani uvid i omogućava ciljane, a ne generičke intervencije. Umesto nasumičnog uzimanja probiotika „za opšte zdravlje“, nalaz mikrobioma vam omogućava da odaberete tačne bakterijske sojeve koji vam nedostaju.

Ako se, na primer, pokažu niski nivoi bakterija koje proizvode butirat, biće preporučena ishrana bogata rastvorljivim vlaknima i rezistentnim skrobom, kao što su ohlađeni krompir, zelene banane i ovsena kaša, za hranjenje ovih korisnih bakterija. U slučaju nedostatka Akermansije, savetovaće se polifenoli iz bobičastog voća, zelenog čaja i crne čokolade.

Na ovaj način, analiza mikrobioma postaje moćan alat u preciznoj medicini, pružajući lekarima i nutricionistima mapu puta za kreiranje individualizovane ishrane, suplementacije i promena načina života, transformišući lečenje od nagađanja u naučno zasnovanu strategiju za povratak zdravlja.