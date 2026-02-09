Hitna medicinska pomoć je neophodna ako napad traje duže od pet minuta ili se napadi ponavljaju bez oporavka između

Napadi nastaju kada nervne ćelije u mozgu počnu da šalju nepravilne električne signale, što dovodi do kratkotrajnih poremećaja svesti, ponašanja, čula ili mišićne kontrole.

Iako epilepsija ne može potpuno da se izleči, veliki broj ljudi uspešno kontroliše bolest uz terapiju – procenjuje se da do 70 odsto obolelih može da živi bez napada uz odgovarajuće lečenje.

Epilepsija može da se javi u bilo kom životnom dobu, bez obzira na pol ili poreklo.

Epilepsija je četvrti najčešći neurološki poremećaj na svetu. Karakterišu je povremeni i najčešće kratkotrajni poremećaj funkcije kore mozga koji se nazivaju epileptični napadi. Stanje koje pokazuje sklonost ka ponavljanju epileptičnih napada zove se epilepsija, dok se epileptični napad može javiti i kod osoba koje nemaju epilepsiju.

Epilepsija je četvrti najčešći neurološki poremećaj na svetu Foto: meeboonstudio/Shutterstock

Kako izgledaju epileptični napadi?

Epileptični napadi ne izgledaju uvek isto. Kod nekih osoba mogu biti blagi i kratkotrajni, dok kod drugih mogu uključivati izražene telesne simptome.

Najčešći znaci i simptomi napada uključuju: privremeni gubitak svesti ili „isključenje“

nekontrolisane trzaje mišića ili ukočenost tela

prazan pogled ili zagledanost u jednu tačku

zbunjenost, otežan govor i razumevanje

neobične senzacije, poput trnjenja, promena vida, sluha ili mirisa

nagli osećaj straha, anksioznosti ili déjà vu

ubrzan rad srca i disanja

Kod većine obolelih napadi se ponavljaju u sličnom obliku, sa istim ili sličnim simptomima.

Najčešći simptomi epileptičnog napada su privremeni gubitak svesti, zbunjenost, otežan govor, trnjenje... Foto: Shutterstock

Šta može da pokrene epileptični napad?

Kod velikog broja ljudi tačan uzrok epilepsije nije poznat, ali se zna da određeni faktori mogu da pokrenu napad.

Najčešći okidači su: stres i emocionalna napetost

nedostatak sna ili poremećen ritam spavanja

konzumiranje alkohola ili droga

hormonske promene, uključujući menstrualni ciklus

povišena telesna temperatura i infekcije

treperava svetla ili jaki vizuelni nadražaji

preskakanje obroka, dehidratacija

propuštene doze terapije

Prepoznavanje ličnih okidača često pomaže u boljoj kontroli bolesti.

Udruženje Centar za obolele od epilepsije navodi da je epilepsija četvrti najčešći neurološki poremećaj, i da u Srbiji je oko 70.000 osoba obolelo od te bolesti, dok ih u svetu ima oko 50 miliona.

EEG (elektroencefalografija) je metoda koja meri električnu aktivnost mozga pomoću elektroda postavljenih na površinu glave Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza epilepsije?

Epilepsija se obično dijagnostikuje kada osoba ima dva ili više neobjašnjenih napada.

Lekar će uzeti detaljnu anamnezu, razgovarati sa pacijentom i osobama koje su prisustvovale napadu, a zatim može preporučiti:

EEG – snimanje električne aktivnosti mozga

magnetnu rezonancu (MRI) – radi otkrivanja promena u mozgu

dodatne analize kako bi se isključili drugi uzroci simptoma Kako se epilepsija leči?

Osnov terapije čine lekovi protiv epileptičnih napada, koji kod većine pacijenata značajno smanjuju učestalost napada ili ih u potpunosti sprečavaju.

Ako lekovi nisu dovoljni, u određenim slučajevima mogu se razmatrati:

posebni režimi ishrane, poput ketogene dijete

hirurško lečenje

medicinski uređaji koji pomažu u kontroli napada

Izbor terapije je individualan i zavisi od tipa epilepsije, uzrasta i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Epilepsija se obično dijagnostikuje kada osoba ima dva ili više neobjašnjenih napad Foto: Shutterstock

Kada je važno potražiti lekarsku pomoć? ako se epileptični napad javi prvi put

ako postoje epizode gubitka svesti ili neobjašnjivih „isključenja“

ako se napadi ponavljaju ili menjaju karakter

Hitna medicinska pomoć je neophodna ako napad traje duže od pet minuta ili se napadi ponavljaju bez oporavka između.

Život sa epilepsijom

Uz redovnu terapiju i zdrav način života, mnoge osobe sa epilepsijom mogu da vode aktivan i kvalitetan život. Dovoljno sna, kontrola stresa, izbegavanje poznatih okidača i redovne kontrole kod lekara ključni su za dugoročnu kontrolu bolesti.