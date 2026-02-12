Slušaj vest

U Opštoj bolnici Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina, saopšteno je na sajtu Ministarstva zdravlja.

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema, prema nezvaničnim informacijama sa hrkanjem, od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku - navodi se u saopštenju i dodaje:

Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu. Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.

Da li krajnici dovode do hrkanja kod odraslih?

Da – uvećani krajnici mogu da izazovu hrkanje. Kada krajnici oteknu usled infekcije, upale ili zbog svoje anatomske veličine, oni smanjuju prostor u grlu i delimično blokiraju protok vazduha. Tokom udisaja i izdisaja u snu, vazduh je primoran da prolazi kroz uži prolaz, što izaziva vibracije mekih tkiva i dovodi do hrkanja.

Hrkanje izazvano uvećanim krajnicima često je glasnije i upornije, naročito kada osoba spava na leđima. Iako nisu svi oblici hrkanja povezani sa krajnicima, oni predstavljaju važan faktor koji je važno ispitati – posebno kada su drugi uzroci isključeni.

Kada je hrkanje povezano sa krajnicima?

Iako se hrkanje povezano sa krajnicima češće viđa kod dece, i kod nekih odraslih osoba mogu se javiti uvećani krajnici koji doprinose poremećajima disanja tokom sna. Kod odraslih, osnovni uzroci mogu uključivati hronični tonzilitis, reakcije imunog sistema ili jednostavno individualne anatomske razlike.

Uobičajeni znaci kod odraslih mogu uključivati:

bol u grlu ili otežano gutanje

učestalo hrkanje, naročito prilikom spavanja na leđima

buđenje uz osećaj gušenja ili hvatanja daha

dnevni umor uprkos punoj noći sna

Ako simptomi traju duže od dve nedelje, potrebno je obratiti se ORL specijalisti

Kod odraslih osoba sa vidljivo uvećanim krajnicima, detaljan ORL (uho, grlo i nos) pregled je važan kako bi se procenilo da li krajnici značajno doprinose opstrukciji disajnih puteva. Ispitivanja sna se najčešće preporučuju radi postavljanja dijagnoze ili isključivanja opstruktivne apneje u snu , koja često ima više faktora koji je uzrokuju.

Ako se utvrdi da krajnici imaju centralnu ulogu u opstrukciji disajnih puteva, njihovo hirurško uklanjanje (tonzilektomija) može dovesti do izvesnog poboljšanja hrkanja i kvaliteta sna.

Međutim, važno je naglasiti da je kod odraslih efekat tonzilektomije uglavnom manje predvidiv nego kod dece.

Studije ukazuju na to da hrkanje i slip apnea kod odraslih često imaju složenije uzroke koji uključuju druga tkiva, anatomske strukture ili faktore povezane sa telesnom težinom (Sleep Medicine, 2013). Zbog toga samo uklanjanje krajnika možda neće u potpunosti rešiti problem i trebalo bi ga posmatrati kao deo šireg, individualno prilagođenog plana lečenja.

Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma. To može uključivati grickanje jezika, prejako četkanje ili struganje jezika, posekotine i slično.

Iako se radi o zahvatu koji se rutinski izvodi, operacija krajnika nije bez rizika, jer svaka intervencija pod anestezijom i sa mogućnošću krvarenja nosi komplikacije koje u retkim situacijama mogu da imaju ozbiljan, pa i fatalan tok.

Koji su rizici uklanjanja krajnika kod odraslih?

Iako uklanjanje krajnika u pojedinim slučajevima može poboljšati hrkanje i kvalitet sna, naročito kada su uvećani krajnici jasan uzrok opstrukcije disajnih puteva, važno je imati u vidu da ova procedura nosi određene rizike – posebno kod odraslih.

Mogući neželjeni efekti i komplikacije operacije krajnika kod odraslih osoba uključuju:

Krvarenje: Jedan od najčešćih rizika, naročito u prvim danima nakon operacije. U pojedinim slučajevima krvarenje se može javiti i kasnije, tokom procesa zarastanja.

Jedan od najčešćih rizika, naročito u prvim danima nakon operacije. U pojedinim slučajevima krvarenje se može javiti i kasnije, tokom procesa zarastanja. Infekcija: Kao i kod svake hirurške intervencije, postoji rizik od infekcije u predelu grla, što može zahtevati primenu antibiotika ili dodatnu medicinsku negu.

Kao i kod svake hirurške intervencije, postoji rizik od infekcije u predelu grla, što može zahtevati primenu antibiotika ili dodatnu medicinsku negu. Bol i produžen oporavak: Odrasli često imaju izraženije postoperativne bolove i duži period oporavka u poređenju sa decom.

Odrasli često imaju izraženije postoperativne bolove i duži period oporavka u poređenju sa decom. Promene glasa ili gutanja: Iako retko, neke osobe mogu primetiti privremene ili čak trajne promene u načinu na koji im glas zvuči ili kako gutaju.

Iako retko, neke osobe mogu primetiti privremene ili čak trajne promene u načinu na koji im glas zvuči ili kako gutaju. Nepotpuno ublažavanje simptoma: S obzirom na to da hrkanje i apneja u snu kod odraslih često imaju više uzroka, uklanjanje krajnika možda neće u potpunosti rešiti probleme sa disanjem tokom sna.

Ovi rizici ne moraju nužno nadmašiti potencijalne koristi kod svih pacijenata, ali ukazuju na važnost razgovora sa zdravstvenim radnikom o svim dostupnim opcijama. Uravnotežen i informisan pristup pomaže da se izabrani vid lečenja uskladi sa vašim konkretnim stanjem, ciljevima i opštim zdravstvenim stanjem.