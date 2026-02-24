Iskustva pacijenata i sve više istraživanja pokazuju da kombinacija terapije, fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, kvalitetnog sna i mentalne stimulacije može značajno poboljšati kvalitet života osoba sa Parkinsonovom bolešću

Parkinsonova bolest nastaje usled propadanja neurona koji proizvode dopamin – neurotransmiter ključan za kontrolu pokreta, ali i motivaciju, pažnju i osećaj zadovoljstva.

Kada nivo dopamina opadne, javljaju se usporeni pokreti, tremor, ukočenost mišića, problemi sa ravnotežom, ali i promene raspoloženja.

Stručnjaci naglašavaju da podrška dopaminskom sistemu može pomoći u kontroli simptoma.

Neki pacijenti primećuju privremeno poboljšanje simptoma tokom uzbudljivih ili adrenalinskih aktivnosti. Razlog je to što je adrenalin hemijski sličan dopaminu i može kratkotrajno podstaći njegov efekat u mozgu.

Iako ovo nije terapija, pokazuje koliko je mozak osetljiv na stimulaciju i koliko aktivnosti mogu uticati na ovo stanje.

Vežbanje - najjači prirodni adrenalin

Fizička aktivnost je jedan od najefikasnijih nelekovitih pristupa.

Istraživanja pokazuju da redovno, intenzivnije vežbanje može poboljšati funkciju dopaminskog sistema, naročito u ranoj fazi bolesti.

Posebno se preporučuju:

* kardio trening (brzo hodanje, biciklizam, plivanje)

* trening snage (očuvanje mišića i pokretljivosti)

* vežbe ravnoteže i koordinacije

Vežbanje podstiče stvaranje novih neuronskih veza, poboljšava cirkulaciju u mozgu i smanjuje rizik od padova.

Istraživanja pokazuju da redovno, intenzivnije vežbanje može poboljšati funkciju dopaminskog sistema Foto: Shuttetstock

Virtuelna realnost kao nova podrška

Virtuelna realnost (VR) sve češće se koristi kao dopuna terapiji. Omogućava simulaciju realnih situacija i bezbedno vežbanje ravnoteže, koordinacije i reakcija.

Stručnjaci naglašavaju da ovakve metode treba da budu dopuna, a ne zamena za standardno lečenje.

Ishrana koja podržava dopamin

Stabilan šećer u krvi je važan za zdravlje mozga.

Preporuke uključuju:

* smanjenje unosa šećera i rafinisanih ugljenih hidrata

* dovoljno proteina i zdravih masti u obrocima

Posebno je značajan tirozin, aminokiselina iz koje telo stvara dopamin, a nalazi se u:

* govedini, piletini, ribi

* jajima

* bademima i semenkama

San - vreme za čišenje mozga

Kvalitetan san je ključan jer se tokom sna mozak regeneriše i uklanja štetne supstance.

Preporuke stručnjaka:

* odlazak na spavanje u isto vreme

* 7–9 sati sna

* buđenje bez naglog alarma kada je to moguće

Kvalitetan san je ključan kod Parkinsonove bolesti jer se tokom sna mozak regeneriše i uklanja štetne supstance Foto: Shutterstock

Sveobuhvatan pristup daje najbolje rezultate

Parkinsonova bolest se često doživljava kao stanje van lične kontrole. Ipak, iskustva pacijenata i sve više istraživanja pokazuju da kombinacija terapije, fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, kvalitetnog sna i mentalne stimulacije može značajno poboljšati kvalitet života.

Kako poručuju stručnjaci – ne postoji jedno čudesno rešenje, ali spremnost na aktivan pristup može napraviti veliku razliku.