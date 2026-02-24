Parkinsonova bolest povezana je sa nedostatkom dopamina: Evo kako da ga prirodno podstaknete
Parkinsonova bolest nastaje usled propadanja neurona koji proizvode dopamin – neurotransmiter ključan za kontrolu pokreta, ali i motivaciju, pažnju i osećaj zadovoljstva.
Kada nivo dopamina opadne, javljaju se usporeni pokreti, tremor, ukočenost mišića, problemi sa ravnotežom, ali i promene raspoloženja.
Stručnjaci naglašavaju da podrška dopaminskom sistemu može pomoći u kontroli simptoma.
Neki pacijenti primećuju privremeno poboljšanje simptoma tokom uzbudljivih ili adrenalinskih aktivnosti. Razlog je to što je adrenalin hemijski sličan dopaminu i može kratkotrajno podstaći njegov efekat u mozgu.
Iako ovo nije terapija, pokazuje koliko je mozak osetljiv na stimulaciju i koliko aktivnosti mogu uticati na ovo stanje.
Vežbanje - najjači prirodni adrenalin
Fizička aktivnost je jedan od najefikasnijih nelekovitih pristupa.
Istraživanja pokazuju da redovno, intenzivnije vežbanje može poboljšati funkciju dopaminskog sistema, naročito u ranoj fazi bolesti.
Posebno se preporučuju:
* kardio trening (brzo hodanje, biciklizam, plivanje)
* trening snage (očuvanje mišića i pokretljivosti)
* vežbe ravnoteže i koordinacije
Vežbanje podstiče stvaranje novih neuronskih veza, poboljšava cirkulaciju u mozgu i smanjuje rizik od padova.
Virtuelna realnost kao nova podrška
Virtuelna realnost (VR) sve češće se koristi kao dopuna terapiji. Omogućava simulaciju realnih situacija i bezbedno vežbanje ravnoteže, koordinacije i reakcija.
Stručnjaci naglašavaju da ovakve metode treba da budu dopuna, a ne zamena za standardno lečenje.
Ishrana koja podržava dopamin
Stabilan šećer u krvi je važan za zdravlje mozga.
Preporuke uključuju:
* smanjenje unosa šećera i rafinisanih ugljenih hidrata
* dovoljno proteina i zdravih masti u obrocima
Posebno je značajan tirozin, aminokiselina iz koje telo stvara dopamin, a nalazi se u:
* govedini, piletini, ribi
* jajima
* bademima i semenkama
San - vreme za čišenje mozga
Kvalitetan san je ključan jer se tokom sna mozak regeneriše i uklanja štetne supstance.
Preporuke stručnjaka:
* odlazak na spavanje u isto vreme
* 7–9 sati sna
* buđenje bez naglog alarma kada je to moguće
Sveobuhvatan pristup daje najbolje rezultate
Parkinsonova bolest se često doživljava kao stanje van lične kontrole. Ipak, iskustva pacijenata i sve više istraživanja pokazuju da kombinacija terapije, fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, kvalitetnog sna i mentalne stimulacije može značajno poboljšati kvalitet života.
Kako poručuju stručnjaci – ne postoji jedno čudesno rešenje, ali spremnost na aktivan pristup može napraviti veliku razliku.
