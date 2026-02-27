Slušaj vest

Istraživači u Kini otkrili su potencijalni novi biomarker Parkinsonove bolesti i to u ljudskoj kosi. Analizom uzoraka 60 pacijenata i zdravih osoba sličnog uzrasta uočena je jasna razlika u koncentraciji pojedinih metala.

Kod obolelih su zabeleženi niži nivoi gvožđa i bakra, kao i viši nivoi mangana i arsena. Prema autorima studije, koje predvodi biolog Ming Li sa Univerziteta Hebej, ova promena ima „visok dijagnostički potencijal”.

Neinvazivno i pouzdano postavljanje dijagnoze Parkinsonove bolesti i dalje predstavlja izazov. Iako se poslednjih godina ispituju biomarkeri iz krvi, kosa bi mogla da ponudi prednost, jer akumulira teške metale iz ishrane i okoline i, za razliku od pljuvačke, znoja, krvi, urina ili fecesa, duže čuva "zapis"  o stanju organizma.

Pravi uzrok i dalje misterija

Pravi uzrok Parkinsonove bolesti je još misterija, ali prethodne studije su povezale tu bolest sa poremećenim crevnim bakterijama i nezdravom ishranom, poput one bogateultraprerađenom hranom. Dokazi takođe ukazuju na to da je ova neurodegenerativna bolest usko povezana sa zagađivačima životne sredine, poput pesticida.

Uloga ose creva-mozak

Dodatni eksperimenti na modelima miševa pokazali su sličan obrazac - smanjene nivoe gvožđa u kosi, povezane sa poremećajem crevne funkcije. Istraživači su primetili i promene u genima uključenim u metabolizam gvožđa, što ukazuje na moguću vezu između crevnog mikrobioma i sistemskog nedostatka ovog minerala.

maketa creva i jetre koju drži doktor
Promene u crevnim bakterijama primećene su godinama pre dijagnoze Parkinsonove bolesti Foto: Shutterstock

Parkinsonova bolest se sve češće dovodi u vezu sa osom creva-mozak, a promene u crevnim bakterijama primećene su godinama pre dijagnoze. Naučnici pretpostavljaju da bi kosa mogla da odražava upravo te rane poremećaje u metabolizmu i apsorpciji gvožđa.

Studija je objavljena u časopisu iScience, a autori naglašavaju da su potrebna opsežnija istraživanja kako bi se ovi nalazi potvrdili.

Izvor: Cell.com/Zdravlje.kurir.rs

Parkinsonova bolest povezana je sa nedostatkom dopamina: Evo kako da ga prirodno podstaknete

Ne propustiteVestiNaučnici otkrili lekoviti ritam? Ovo je korak ka personalizovanom tretmanu Parkinsonove bolesti
parkinosnova bolest/mozak
BolestiNaučnici otkrili izvor Parkinsonove bolesti u mozgu: Precizna terapija daje dvostruko bolje rezultate
muškarac pridržava drhtavu ruku pruženu ka čaši vode, na stolu natpis Parkinsonova bolest
Bolesti4 simptoma Parkinsonove bolesti: Skriveni signali koje telo šalje decenijama unapred
ispis dijagnoze na papiru - Parkinsonova bolest/doktor sa plavom rukavicom drži bočicu krvi za analizu
BolestiVaš znoj otkriva bolest godinama pre simptoma: Pametni senzori čitaju signale koje telo skriva
Žena proverava pazuh na kojem se pojavio trag znoja