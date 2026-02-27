Slušaj vest

Istraživači u Kini otkrili su potencijalni novi biomarker Parkinsonove bolesti i to u ljudskoj kosi. Analizom uzoraka 60 pacijenata i zdravih osoba sličnog uzrasta uočena je jasna razlika u koncentraciji pojedinih metala.

Kod obolelih su zabeleženi niži nivoi gvožđa i bakra, kao i viši nivoi mangana i arsena. Prema autorima studije, koje predvodi biolog Ming Li sa Univerziteta Hebej, ova promena ima „visok dijagnostički potencijal”.

Neinvazivno i pouzdano postavljanje dijagnoze Parkinsonove bolesti i dalje predstavlja izazov. Iako se poslednjih godina ispituju biomarkeri iz krvi, kosa bi mogla da ponudi prednost, jer akumulira teške metale iz ishrane i okoline i, za razliku od pljuvačke, znoja, krvi, urina ili fecesa, duže čuva "zapis" o stanju organizma.

Pravi uzrok i dalje misterija Pravi uzrok Parkinsonove bolesti je još misterija, ali prethodne studije su povezale tu bolest sa poremećenim crevnim bakterijama i nezdravom ishranom, poput one bogateultraprerađenom hranom. Dokazi takođe ukazuju na to da je ova neurodegenerativna bolest usko povezana sa zagađivačima životne sredine, poput pesticida.

Uloga ose creva-mozak

Dodatni eksperimenti na modelima miševa pokazali su sličan obrazac - smanjene nivoe gvožđa u kosi, povezane sa poremećajem crevne funkcije. Istraživači su primetili i promene u genima uključenim u metabolizam gvožđa, što ukazuje na moguću vezu između crevnog mikrobioma i sistemskog nedostatka ovog minerala.

Promene u crevnim bakterijama primećene su godinama pre dijagnoze Parkinsonove bolesti Foto: Shutterstock

Parkinsonova bolest se sve češće dovodi u vezu sa osom creva-mozak, a promene u crevnim bakterijama primećene su godinama pre dijagnoze. Naučnici pretpostavljaju da bi kosa mogla da odražava upravo te rane poremećaje u metabolizmu i apsorpciji gvožđa.