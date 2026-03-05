da li ste znali?

Adisonova bolest je retko stanje koje nastaje kada organizam ne proizvodi dovoljno pojedinih hormona. U medicini se naziva i primarna insuficijencija nadbubrežnih žlezda. Kod ove bolesti nadbubrežne žlezde stvaraju premalo kortizola, a često i premalo aldosterona.

Uzrok Adisonove bolesti najčešće predstavlja oštećenje nadbubrežnih žlezda. Simptomi se obično razvijaju sporo i mogu dugo, godinama da ostanu neprepoznati. Među ranim znacima bolesti nalaze se izražen umor, gubitak telesne težine i opšta slabost.

Bolest može da pogodi ljude bilo kog uzrasta. Bez odgovarajućeg lečenja može da bude životno ugrožavajuća, ali se terapijom nadoknađuju hormoni koje organizam ne proizvodi u dovoljnoj meri.

Simptomi koji se razvijaju postepeno

Simptomi Adisonove bolesti najčešće nastaju polako, uglavnom tokom više meseci i godina. Zbog sporog razvoja mnogi ljudi u početku ne obraćaju pažnju na tegobe. Međutim, fizički stres, poput infekcije ili povrede, može naglo da pogorša stanje. Među najčešćim ranim simptomima nalaze se:

izražen umor i slabost

vrtoglavica ili nesvestica prilikom ustajanja zbog niskog krvnog pritiska

mučnina , dijareja ili povraćanje

, dijareja ili povraćanje bol u stomaku

grčevi u mišićima i bolovi u zglobovima

Bol u stomaku se javlja samo prilikom stajanja, pa je jedna od čestih, pogrešnih dijagnoza nespecifični gastritis Foto: Shutterstock

Bolest može da izazove i vidljive promene na telu. Kod nekih osoba dolazi do tamne prebojenosti kože, naročito na ožiljcima, pregibima kože i mladežima. Čest je i gubitak telesne težine zbog smanjenog apetita. Simptomi mogu da utiču i na raspoloženje. Kod pojedinih pacijenata javljaju se razdražljivost, depresivno raspoloženje ili smanjen seksualni nagon.

Pošto se simptomi razvijaju sporo i liče na mnoge druge tegobe, Adisonova bolest kod nekih pacijenata ostaje neprepoznata sve dok ne dođe do naglog pogoršanja i odlaska u Hitnu pomoć.

Kada nastaje adrenalna kriza

Ponekad se simptomi Adisonove bolesti naglo pogoršaju i tada nastaje adrenalna kriza, hitno stanje koje zahteva brzu medicinsku pomoć. U tom slučaju mogu da se pojave:

iznenadna i jaka slabost

snažan bol u stomaku, donjem delu leđa ili nogama

povraćanje i teška dehidratacija

nizak krvni pritisak i nesvestica

konfuzija ili gubitak svesti

Najvažniji horomoni koje luče nadbubrežne žlezde su kortizol i aldosteron, koji reguliše ravnotežu natrijuma i kalijuma Foto: Shutterstock

Bez brzog lečenja adrenalna kriza može da bude životno ugrožavajuća.

Zašto nastaje Addisonova bolest

Nadbubrežne žlezde nalaze se iznad bubrega i deo su endokrinog sistema koji proizvodi hormone. One stvaraju više vrsta hormona koji utiču na rad gotovo svih organa u telu. Najvažniji među njima su:

kortizol , koji pomaže organizmu da koristi energiju iz hrane i reaguje na stres

, koji pomaže organizmu da koristi energiju iz hrane i reaguje na stres aldosteron, koji reguliše ravnotežu natrijuma i kalijuma i održava krvni pritisak

Kod Adisonove bolesti spoljašnji sloj nadbubrežnih žlezda postaje oštećen i više ne može da proizvodi dovoljno hormona.

Najčešći uzrok predstavlja autoimuna reakcija, stanje u kojem imuni sistem greškom napada sopstvena tkiva. Osobe sa Addisonovom bolešću često imaju i druge autoimune poremećaje, poput bolesti štitaste žlezde ili dijabetesa tipa 1.

U osnovi bolesti je najčešće autoimuna reakcija Foto: Shutterstock

Ređi uzroci uključuju tuberkulozu, druge infekcije nadbubrežnih žlezda, širenje malignih bolesti ili krvarenje u nadbubrežnim žlezdama.

Sekundarna insuficijencija nadbubrežnih žlezda Postoji i drugo stanje koje ima slične simptome, ali drugačiji uzrok. Reč je o sekundarnoj insuficijenciji nadbubrežnih žlezda, koja nastaje kada hipofiza u mozgu ne šalje dovoljno signala nadbubrežnim žlezdama da proizvode kortizol. Za razliku od Addisonove bolesti, kod ovog poremećaja tamnjenje kože obično ne nastaje, a dehidratacija i nizak krvni pritisak ređe se javljaju.

Moguće komplikacije

Najozbiljnija komplikacija Adisonove bolesti jeste adrenalna kriza. Stres za organizam, poput infekcije ili povrede, može da pokrene naglo pogoršanje jer telo u tim situacijama zahteva mnogo više kortizola nego inače.

Kod osoba sa ovom bolešću nadbubrežne žlezde ne mogu da povećaju proizvodnju hormona, pa dolazi do naglog pada pritiska, niskog nivoa šećera u krvi i poremećaja elektrolita. Ovo stanje zahteva hitno lečenje.

Može li bolest da se spreči

Addisonova bolest ne može da se spreči, ali pravovremena dijagnoza i terapija omogućavaju normalan život.

Lekari savetuju da se obratite stručnjaku ako se pojave dugotrajan umor, gubitak telesne težine, slabost mišića ili tamnjenje kože bez jasnog razloga.