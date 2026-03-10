Plućna embolija (PE) je ozbiljno i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada krvni ugrušak blokira jednu od arterija u plućima

Iznenadni nedostatak daha, bol u grudima i ubrzan rad srca mogu biti znaci opasnog krvnog ugruška u plućima. Saznajte ko je u najvećem riziku i kada treba odmah potražiti medicinsku pomoć.

Plućna embolija (PE) je ozbiljno i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada krvni ugrušak blokira jednu od arterija u plućima. U većini slučajeva, ugrušak se formira u dubokim venama nogu – stanje poznato kao duboka venska tromboza (DVT) – i putuje krvotokom do pluća.

Kada ugrušak blokira protok krvi u pluća, količina kiseonika u krvi se smanjuje, a pritisak u plućnim arterijama se povećava. Ovo može opteretiti srce i izazvati ozbiljne komplikacije.

Plućna embolija se smatra medicinskim hitnim stanjem. Bez brzog lečenja može dovesti do oštećenja pluća, srčane insuficijencije, pa čak i smrti.

Procenjuje se da oko trećine ljudi sa nedijagnostikovanom i nelečenom plućnom embolijom ne preživi. Srećom, uz brzu dijagnozu i odgovarajuće lečenje, rizik od smrti je značajno smanjen.

Plućna embolija je jedna od najčešćih kardiovaskularnih bolesti na svetu. Po učestalosti je druga, odmah posle srčanog i moždanog udara.

Kada ugrušak blokira protok krvi u pluća, količina kiseonika u krvi se smanjuje, a pritisak u plućnim arterijama se povećava Foto: Shutterstock

Simptomi plućne embolije

Simptomi mogu da variraju i zavise od veličine ugruška, dela pluća koji je zahvaćen i opšteg zdravstvenog stanja osobe. Najčešći simptomi uključuju:

iznenadnog otežanog disanja, čak i u mirovanju

bol u grudima koji se pogoršava dubokim disanjem ili naporima

ubrzano disanje

brz ili nepravilan rad srca

kašalj, ponekad sa iskašljavanjem krvi

vrtoglavica ili osećaj nesvestice

nesvestica

prekomerno znojenje

bleda, hladna ili plavkasta koža (cijanoza)

Kod nekih ljudi, simptomi se razvijaju postepeno tokom nekoliko dana ili nedelja, dok se kod drugih pojavljuju iznenada, u roku od nekoliko minuta.

Kada je potrebna hitna medicinska pomoć? Ako iznenada osetite otežano disanje, bol u grudima ili gubitak svesti, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ako iznenada osetite otežano disanje, bol u grudima ili gubitak svesti, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Uzroci plućne embolije

Plućna embolija nastaje kada se ugrušak ili drugi materijal zaglavi u arteriji u plućima i blokira protok krvi. Najčešći uzrok su krvni ugrušci koji nastaju u dubokim venama nogu.

Kada više ugrušaka putuje do pluća istovremeno, oni mogu blokirati više krvnih sudova i smanjiti protok krvi u plućno tkivo. U takvim slučajevima, deo pluća može ostati bez kiseonika i umreti, što se naziva plućni infarkt.

Ređe, blokade krvnih sudova mogu biti uzrokovane:

masnoća iz slomljene kosti

delovi tumora

mehurići vazduha u krvi Ko je u većem riziku?

Iako se plućna embolija može desiti bilo kome, određeni faktori povećavaju rizik. Ljudi koji su u većem riziku su:

već su imali krvni ugrušak ili duboku vensku trombozu

imaju porodičnu istoriju krvnih ugrušaka

nepokretni su ili sede duže vreme (npr. tokom dugih putovanja ili nakon operacije)

nedavno su imali operaciju ili povredu

imaju srčanu ili krvnu bolest

imaju rak ili se podvrgavaju hemoterapiji

imaju poremećaje zgrušavanja krvi

puše

su prekomerno teški ili gojazni

uzimaju hormonsku kontracepciju ili hormonsku terapiju zamene

trudne su ili su nedavno rodile

imaju više od 60 godina

imaju težak oblik COVID-19

Dugotrajni periodi nepokretnosti, kao što je tokom oporavka od operacije ili dugih putovanja avionom ili automobilom, takođe mogu usporiti protok krvi u nogama i povećati rizik od ugrušaka.

Najvažnije je da ne ignorišete kašalj, naročito ako se pojavi i krv tokom iskašljavanja Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije

Plućna embolija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica, uključujući:

plućnu hipertenziju (visok krvni pritisak u plućnim arterijama)

srčani udar

moždani udar

šok

plućni infarkt (smrt plućnog tkiva)

U retkim slučajevima, mali ugrušci mogu ostati u plućima i vremenom izazvati trajno ožiljno tkivo u plućnim arterijama, što dovodi do hronične plućne hipertenzije.

Kako se postavlja dijagnoza?

Vaš lekar će proceniti vaše simptome i faktore rizika, a dijagnoza se potvrđuje dodatnim testovima. Najčešći su:

testovi krvi (uključujući D-dimer test)

CT angiografija pluća

ultrazvuk vena nogu

V/Q scintigrafija pluća

pulsna oksimetrija za merenje nivoa kiseonika u krvi

ehokardiogram (EKG)

Ponekad se radi i rendgenski snimak grudnog koša ili plućna angiografija.

Dijagnoza se potvrđuje dodatnim testovima uključujući D-dimer test Foto: Shutterstock

Lečenje plućne embolije

Lečenje se obično sprovodi u bolnici kako bi lekari mogli pažljivo da prate stanje pacijenta. Glavni cilj terapije je sprečavanje rasta postojećeg ugruška i stvaranje novih.

Lekovi za razređivanje krvi

Najčešće se koriste antikoagulansi, ili lekovi za razređivanje krvi. Oni smanjuju sposobnost krvi da se zgruša i sprečavaju stvaranje novih ugrušaka. Terapija obično traje od tri do šest meseci, a ponekad i duže, u zavisnosti od uzroka i individualnog rizika.

Trombolitička terapija

U težim slučajevima, trombolitički lekovi se koriste za rastvaranje ugruška. Koriste se u bolničkom okruženju jer postoji rizik od krvarenja.

Hirurško ili interventno lečenje

Ako je stanje opasno po život ili lekovi nisu efikasni, lekari mogu ukloniti ugrušak operacijom ili kateterom. U nekim slučajevima, filter se takođe postavlja u donju šuplju venu (vena cava filter) kako bi se sprečilo da ugrušci iz nogu dospeju do pluća.

Kompresione čarape

Kompresione čarape se često preporučuju osobama sa dubokom venskom trombozom jer poboljšavaju cirkulaciju u nogama i smanjuju rizik od stvaranja novih ugrušaka.

Oporavak od plućne embolije

Mnogi pacijenti počinju da se osećaju bolje u roku od nekoliko dana ili nedelja od početka lečenja. Međutim, potpuni oporavak može trajati mesecima. Srce mora više da radi da bi potisnulo krv kroz sužene krvne sudove u plućima, pa neki ljudi doživljavaju privremeno smanjenje fizičke izdržljivosti.

Jedna od važnih preventivnih mera je prestanak pušenja Foto: Shutterstock

Da li se plućna embolija može sprečiti?

U mnogim slučajevima, da. Najvažnije je sprečiti stvaranje krvnih ugrušaka u nogama.

Preventivne mere uključuju:

redovnu fizičku aktivnost

kretanje tokom dugih putovanja

unošenje dovoljno tečnosti

izbegavanje pušenja

održavanje zdrave težine

nošenje kompresionih čarapa kada je potrebno

podizanje nogu tokom odmora

uzimanje lekova za razređivanje krvi prema preporuci lekara

Tokom dugih putovanja, preporučuje se povremeno ustajanje, šetnja, istezanje nogu ili jednostavne vežbe za stopala kako bi se poboljšala cirkulacija.

Kada potražiti medicinsku pomoć?

Odmah potražite medicinsku pomoć ako osetite:

iznenadni nedostatak daha

bol u grudima

nesvesticu

iskašljavanje krvi

Brz odgovor može vam spasiti život, jer blagovremeno lečenje značajno smanjuje rizik od ozbiljnih komplikacija.