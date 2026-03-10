Plućna embolija se može sprečiti: Prepoznajte simptome "tihog" ugruška
Iznenadni nedostatak daha, bol u grudima i ubrzan rad srca mogu biti znaci opasnog krvnog ugruška u plućima. Saznajte ko je u najvećem riziku i kada treba odmah potražiti medicinsku pomoć.
Plućna embolija (PE) je ozbiljno i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada krvni ugrušak blokira jednu od arterija u plućima. U većini slučajeva, ugrušak se formira u dubokim venama nogu – stanje poznato kao duboka venska tromboza (DVT) – i putuje krvotokom do pluća.
Kada ugrušak blokira protok krvi u pluća, količina kiseonika u krvi se smanjuje, a pritisak u plućnim arterijama se povećava. Ovo može opteretiti srce i izazvati ozbiljne komplikacije.
Plućna embolija se smatra medicinskim hitnim stanjem. Bez brzog lečenja može dovesti do oštećenja pluća, srčane insuficijencije, pa čak i smrti.
Procenjuje se da oko trećine ljudi sa nedijagnostikovanom i nelečenom plućnom embolijom ne preživi. Srećom, uz brzu dijagnozu i odgovarajuće lečenje, rizik od smrti je značajno smanjen.
Plućna embolija je jedna od najčešćih kardiovaskularnih bolesti na svetu. Po učestalosti je druga, odmah posle srčanog i moždanog udara.
Simptomi plućne embolije
Simptomi mogu da variraju i zavise od veličine ugruška, dela pluća koji je zahvaćen i opšteg zdravstvenog stanja osobe. Najčešći simptomi uključuju:
- iznenadnog otežanog disanja, čak i u mirovanju
- bol u grudima koji se pogoršava dubokim disanjem ili naporima
- ubrzano disanje
- brz ili nepravilan rad srca
- kašalj, ponekad sa iskašljavanjem krvi
- vrtoglavica ili osećaj nesvestice
- nesvestica
- prekomerno znojenje
- bleda, hladna ili plavkasta koža (cijanoza)
Kod nekih ljudi, simptomi se razvijaju postepeno tokom nekoliko dana ili nedelja, dok se kod drugih pojavljuju iznenada, u roku od nekoliko minuta.
Ako iznenada osetite otežano disanje, bol u grudima ili gubitak svesti, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.
Uzroci plućne embolije
Plućna embolija nastaje kada se ugrušak ili drugi materijal zaglavi u arteriji u plućima i blokira protok krvi. Najčešći uzrok su krvni ugrušci koji nastaju u dubokim venama nogu.
Kada više ugrušaka putuje do pluća istovremeno, oni mogu blokirati više krvnih sudova i smanjiti protok krvi u plućno tkivo. U takvim slučajevima, deo pluća može ostati bez kiseonika i umreti, što se naziva plućni infarkt.
Ređe, blokade krvnih sudova mogu biti uzrokovane:
- masnoća iz slomljene kosti
- delovi tumora
- mehurići vazduha u krvi
Ko je u većem riziku?
Iako se plućna embolija može desiti bilo kome, određeni faktori povećavaju rizik. Ljudi koji su u većem riziku su:
- već su imali krvni ugrušak ili duboku vensku trombozu
- imaju porodičnu istoriju krvnih ugrušaka
- nepokretni su ili sede duže vreme (npr. tokom dugih putovanja ili nakon operacije)
- nedavno su imali operaciju ili povredu
- imaju srčanu ili krvnu bolest
- imaju rak ili se podvrgavaju hemoterapiji
- imaju poremećaje zgrušavanja krvi
- puše
- su prekomerno teški ili gojazni
- uzimaju hormonsku kontracepciju ili hormonsku terapiju zamene
- trudne su ili su nedavno rodile
- imaju više od 60 godina
- imaju težak oblik COVID-19
Dugotrajni periodi nepokretnosti, kao što je tokom oporavka od operacije ili dugih putovanja avionom ili automobilom, takođe mogu usporiti protok krvi u nogama i povećati rizik od ugrušaka.
Moguće komplikacije
Plućna embolija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica, uključujući:
- plućnu hipertenziju (visok krvni pritisak u plućnim arterijama)
- srčani udar
- moždani udar
- šok
- plućni infarkt (smrt plućnog tkiva)
U retkim slučajevima, mali ugrušci mogu ostati u plućima i vremenom izazvati trajno ožiljno tkivo u plućnim arterijama, što dovodi do hronične plućne hipertenzije.
Kako se postavlja dijagnoza?
Vaš lekar će proceniti vaše simptome i faktore rizika, a dijagnoza se potvrđuje dodatnim testovima. Najčešći su:
- testovi krvi (uključujući D-dimer test)
- CT angiografija pluća
- ultrazvuk vena nogu
- V/Q scintigrafija pluća
- pulsna oksimetrija za merenje nivoa kiseonika u krvi
- ehokardiogram (EKG)
Ponekad se radi i rendgenski snimak grudnog koša ili plućna angiografija.
Lečenje plućne embolije
Lečenje se obično sprovodi u bolnici kako bi lekari mogli pažljivo da prate stanje pacijenta. Glavni cilj terapije je sprečavanje rasta postojećeg ugruška i stvaranje novih.
Lekovi za razređivanje krvi
Najčešće se koriste antikoagulansi, ili lekovi za razređivanje krvi. Oni smanjuju sposobnost krvi da se zgruša i sprečavaju stvaranje novih ugrušaka. Terapija obično traje od tri do šest meseci, a ponekad i duže, u zavisnosti od uzroka i individualnog rizika.
Trombolitička terapija
U težim slučajevima, trombolitički lekovi se koriste za rastvaranje ugruška. Koriste se u bolničkom okruženju jer postoji rizik od krvarenja.
Hirurško ili interventno lečenje
Ako je stanje opasno po život ili lekovi nisu efikasni, lekari mogu ukloniti ugrušak operacijom ili kateterom. U nekim slučajevima, filter se takođe postavlja u donju šuplju venu (vena cava filter) kako bi se sprečilo da ugrušci iz nogu dospeju do pluća.
Kompresione čarape
Kompresione čarape se često preporučuju osobama sa dubokom venskom trombozom jer poboljšavaju cirkulaciju u nogama i smanjuju rizik od stvaranja novih ugrušaka.
Oporavak od plućne embolije
Mnogi pacijenti počinju da se osećaju bolje u roku od nekoliko dana ili nedelja od početka lečenja. Međutim, potpuni oporavak može trajati mesecima. Srce mora više da radi da bi potisnulo krv kroz sužene krvne sudove u plućima, pa neki ljudi doživljavaju privremeno smanjenje fizičke izdržljivosti.
Da li se plućna embolija može sprečiti?
U mnogim slučajevima, da. Najvažnije je sprečiti stvaranje krvnih ugrušaka u nogama.
Preventivne mere uključuju:
- redovnu fizičku aktivnost
- kretanje tokom dugih putovanja
- unošenje dovoljno tečnosti
- izbegavanje pušenja
- održavanje zdrave težine
- nošenje kompresionih čarapa kada je potrebno
- podizanje nogu tokom odmora
- uzimanje lekova za razređivanje krvi prema preporuci lekara
Tokom dugih putovanja, preporučuje se povremeno ustajanje, šetnja, istezanje nogu ili jednostavne vežbe za stopala kako bi se poboljšala cirkulacija.
Kada potražiti medicinsku pomoć?
Odmah potražite medicinsku pomoć ako osetite:
- iznenadni nedostatak daha
- bol u grudima
- nesvesticu
- iskašljavanje krvi
Brz odgovor može vam spasiti život, jer blagovremeno lečenje značajno smanjuje rizik od ozbiljnih komplikacija.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
