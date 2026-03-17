DA LI STE ZNALI?

Slušaj vest

Oko trećine Australijanaca ima tetovažu, mnogi kao obred prelaska. Međutim, sve više njih razvija retko oboljenje oka poznato kao uveitis povezan sa tetovažom, koje može izazvati trajni gubitak vida.

Boje za tetoviranje u Australiji mogu sadržati toksične hemikalije povezane sa razvojem određenih vrsta raka. Većina ljudi ne reaguje na ove supstance, ali kod nekih imuni sistem napada mesto tetoviranja, izazivajući upalu kože i šireći se na oko. Upalne ćelije mogu probiti krvno-okularnu barijeru i zahvatiti uveu, srednji sloj oka koji pomaže fokusiranju pogleda i obuhvata dužicu.

Simptomi uveitisa uključuju: - iznenadni bol - crvenilo očiju - povećanu osetljivost na svetlost Teški slučajevi mogu dovesti do glaukoma ili trajnog gubitka vida.

Studija iz 2025. ispitala je 40 slučajeva uveitisa povezanog sa tetovažama prijavljenih između 2023. i 2025. godine, pokazujući da su veće tetovaže i one od crnog mastila posebno rizične.

Ko je u riziku i koliko je lečenje efikasno?

Uveitis može pogoditi i muškarce i žene, a veći rizik imaju osobe sa preaktivnim imunim sistemom ili postojećim bolestima poput multiple skleroze, artritisa, bolesti creva ili sarkoidoze.

Foto: Shutterstock

Lečenje uključuje steroidne kapi za oči ili injekcije steroida direktno u očnu jabučicu, a kod težih slučajeva i imunosupresive poput metotreksata ili adalimumaba.

Ipak, lečenje ne uvek uspeva: oko 75 odsto pacijenata doživi privremeni, a 17 odsto trajni gubitak vida. Često se javljaju i katarakta i glaukom.

Ako imate tetovažu i primetite otok, bol ili crvenilo oka, važno je što pre se konsultovati sa oftalmologom. Popularnost velikih tetovaža, posebno crnog mastila, znači da broj slučajeva u Australiji može nastaviti da raste.