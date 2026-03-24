Većina šumova nije opasna, ali neki mogu biti znak ozbiljnog srčanog problema

Šum na srcu nastaje kada krv turbulentno prolazi kroz srčane zaliske, a ponekad je praćen i drugim simptomima koji zahtevaju pažnju. "Normalno" srce proizvodi dva karakteristična zvuka – poznata kao „lub“ i „dub“ – dok se zalisci zatvaraju tokom svakog otkucaja.

Kod šuma na srcu, krv teče brže ili turbulentnije, stvarajući zvuk šištanja, zviždanja ili pucketanja koji se može čuti stetoskopom. Iako sam zvuk može zvučati alarmantno, važno je znati da ne ukazuje uvek na bolest.

Šum na srcu može biti prisutan od rođenja, što nazivamo kongenitalnim šumom, ili se može razviti kasnije u životu – stečeni šum. Većina šumova nije opasna, ali neki mogu biti znak ozbiljnog srčanog problema.

Vrste šuma na srcu

Srčani šumovi se klasifikuju prema tome kada se javljaju tokom srčanog ciklusa:

Sistolni šum se javlja dok se srce kontrahuje i pumpa krv u telo i pluća

Dijastolni šum se javlja kada se srce opusti i puni krvlju

Neprekidni šum se čuje tokom celog otkucaja srca

Dijastolni i kontinuirani šumovi češće ukazuju na srčana oboljenja, dok su sistolni šumovi kod dece često bezopasni. Međutim, svaki šum treba proceniti kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.

Nevin i zabrinjavajući zvuk

Nevini (bezopasni) šumovi se često javljaju kod novorođenčadi i dece, a njihov srčani mišić i zalisci su obično potpuno zdravi. Takvi šumovi su uzrokovani privremenim promenama u protoku krvi, kao što su periodi brzog rasta, vežbanja, fizičke aktivnosti, trudnoće ili visoke temperature. Nevini šumovi obično ne izazivaju simptome i mogu sami nestati kako dete raste.

Zabrinjavajući zvuk može biti znak ozbiljnijeg problema, kao što su: urođene srčane mane, poput rupa u srcu ili nepravilnog protoka krvi između komora ili krvnih sudova,

bolesti ili oštećenja srčanih zalistaka, što može izazvati suženje (stenozu) ili curenje krvi (regurgitaciju),

infekcije zalistaka (endokarditis),

reumatska groznica, koja može oštetiti zaliske,

retki tumori poput karcinoidnog sindroma koji utiču na srce Kako prepoznati simptome?

Nevini šumovi obično ne izazivaju simptome, ali zabrinjavajući šumovi mogu dovesti do raznih znakova, uključujući:

Plavičasta koža, usne ili nokti

Bol ili stezanje u grudima

Kratak dah, posebno uz napor

Oticanje nogu, stomaka ili vrata

Slabost, vrtoglavica ili gubitak svesti

Prekomerno znojenje bez aktivnosti

Kod odojčadi: slab apetit i usporavanje rasta

Pojava ovih simptoma zahteva hitan medicinski pregled.

Kako se dijagnostikuje?

Lekar može otkriti šum slušajući srce stetoskopom. Ako se čuje neobičan zvuk, pacijent može biti upućen na dodatne testove:

Ehokardiogram: ultrazvuk srca koji prikazuje zaliske, komore i protok krvi.

ultrazvuk srca koji prikazuje zaliske, komore i protok krvi. Rendgenski snimak grudnog koša radi provere strukture srca.

Elektrokardiogram (EKG): meri električnu aktivnost srca i pomaže u otkrivanju nepravilnosti ritma.

Ovi testovi omogućavaju lekarima da razlikuju nevin šum od onog koji ukazuje na ozbiljniju bolest.

Lečenje i prognoza

Mnogi srčani šumovi ne zahtevaju nikakvo lečenje i često nestaju sami od sebe. Ako je šum uzrokovan bolešću ili oštećenjem srčanih zalistaka, lečenje može uključivati:

Lekove, kao što su za anemiju ili poremećaje štitne žlezde

Hiruršku intervenciju za popravku ili zamenu oštećenog ventila

Prognoza zavisi od uzroka šuma. Deca često prerastu šumove koji su se javili u detinjstvu, dok šumovi povezani sa trudnoćom obično nestaju nakon porođaja. Ako je šum posledica ozbiljnog srčanog problema, redovno praćenje i lečenje su neophodni za održavanje dobrog zdravlja.

Prevencija

Ne postoji način da se spreče šumovi na srcu, ali zdrav način života i mogu smanjiti rizik od komplikacija. Posebno je važno pratiti zdravlje srca kod dece, trudnica i osoba sa porodičnom istorijom srčanih bolesti.

Kada posetiti lekara? Odmah potražite medicinsku pomoć ako osetite plavičastu kožu, bol ili pritisak u grudima, otežano disanje, palpitacije srca, slabost ili gubitak svesti. Rana dijagnoza može sprečiti ozbiljne komplikacije i spasiti život.