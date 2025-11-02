Slušaj vest

Lupanje srca (palpitacije) može biti uznemirujuće, naročito ako se javlja u miru, dok ležite. Osećaj kao da vam srce preskače, ubrzano kuca ili treperi često izaziva strah.

Šta su zapravo palpitacije srca?

Palpitacije označavaju pojačanu svest o radu srca – bilo da ono kuca prebrzo, preskače ili ima nepravilan ritam. Najčešće su bezopasne i mogu se javiti i kod potpuno zdravih osoba, obično zbog prolaznih faktora kao što su stres, kofein ili dehidratacija. Međutim, ako se javljaju baš u ležećem položaju, uzrok može biti način na koji taj položaj utiče na protok krvi, varenje ili pritisak na srce i okolne organe.

Zašto se lupanje srca javlja dok ležimo Povećan pritisak na srce

Kada legnemo, posebno na levu stranu, krv se preraspodeljuje u telu, pa može doći do blagog povećanja pritiska na srce i grudni koš. Tada srčani otkucaji postaju izraženiji. Osobe koje imaju blage promene na srčanim zaliscima ili uvećano srce češće osećaju ovaj fenomen.

Gorušica i refluks želudačne kiseline (GERB)

- Kiselina koja se vraća iz želuca u jednjak može iritirati vagusni nerv, koji povezuje sistem organa za varenje sa srcem. Ta iritacija može izazvati osećaj treperenja ili preskakanja srca. Refluks se često javlja kada legnete ubrzo posle jela - objašnjava dr Basavaradž Utagi, kardiolog bolnice Fortis u Bangaloru.

Stres i anksioznost

Stres ne spava. Noćno razmišljanje o problemima može dovesti do povećanog lučenja adrenalina i kortizola – hormona stresa koji ubrzavaju ili poremete ritam srca. Osim toga, tokom noći smo svesniji telesnih senzacija, pa i samih otkucaja srca.

Položaj tela tokom spavanja

Ležanje na levoj strani često pojačava osećaj lupanja jer se srce u tom položaju „naslanja“ bliže grudnom zidu. Neki ljudi bolje podnose ležanje na leđima ili sa uzdignutim uzglavljem, jer se tada pritisak na srce smanjuje.

Kofein, nikotin, alkohol ili energetska pića pred spavanje mogu izazvati palpitacije Foto: Shutterstock

Stimulatori i kasne navike

Kofein, nikotin, alkohol ili energetska pića pred spavanje mogu izazvati palpitacije. Oni stimulišu nervni sistem, ubrzavaju rad srca i menjaju ritam otkucaja. Čak i tamna čokolada ili pojedini lekovi mogu imati sličan efekat.

Hormonski i metabolički faktori

Hormonske promene – naročito tokom trudnoće ili menopauze – često su praćene palpitacijama u mirovanju. Takođe, poremećaji rada štitne žlezde (npr. hipertireoza) mogu izazvati ubrzan rad srca koji se posebno oseća tokom odmora.

Kako sprečiti i ublažiti palpitacije noću? Jedite lagane večere i izbegavajte kofein u večernjim satima. Ostavite bar dva do tri sata između obroka i odlaska u krevet.

Spavajte s uzdignutim uzglavljem. Dodatni jastuk može ublažiti gorušicu i pritisak u grudima.

Opustite se pre spavanja. Duboko disanje, meditacija ili lagano istezanje mogu sniziti nivo hormona stresa.

Pijte dovoljno vode i vodite računa o ravnoteži elektrolita (posebno magnezijuma i kalijuma).

Obratite se lekaru ako se palpitacije često javljaju ili traju duže od nekoliko minuta. One mogu biti znak poremećaja ritma srca ili problema sa štitnom žlezdom.

Noćne palpitacije su najčešće bezopasne i rezultat su prolaznih faktora kao što su stres, refluks ili položaj tela. Ipak, ako su učestale, praćene vrtoglavicom, bolom u grudima ili otežanim disanjem, važno je da se obratite lekaru. Praćenjem okidača i zdravim životnim navikama moguće je značajno poboljšati rad srca i kvalitet sna.

Ako se palpitacije javljaju često ili uz simptome poput bola u grudima, vrtoglavice ili gušenja, potražite lekarsku pomoć. Foto: Shutterstoc