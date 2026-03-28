Moždani udar oka: Šta ga uzrokuje, koji su prvi simptomi i može li trajno oštetiti vid?
Ako iznenada izgubite vid – potpuno ili delimično – na jednom oku, a nemate bol, moguće je da imate moždani udar oka (okluziju retinalne arterije). To je hitno medicinsko stanje.
Šta je moždani udar oka?
Moždani udar oka nastaje kada dođe do začepljenja arterije koja snabdeva mrežnjaču (retinu) krvlju. Medicinski naziv je okluzija retinalne arterije. „Okluzija“ znači začepljenje, a najčešći uzrok je krvni ugrušak.
- Mrežnjača je deo oka koji šalje signale mozgu i omogućava da svetlost pretvorimo u sliku.
- Začepljenje može nastati i u veni mrežnjače – tada govorimo o okluziji retinalne vene.
- Moždani udar oka je uvek hitno stanje.
Procena je da se javlja kod oko 1 do 2 osobe na 100.000 godišnje.
Da li postoje različite vrste?
Vrsta zavisi od mesta gde je došlo do začepljenja:
- Centralna okluzija retinalne arterije (CRAO) – začepljena je glavna arterija oka; posledice zahvataju skoro celo oko
- Okluzija grane retinalne arterije (BRAO) – začepljena je manja arterija; oštećenje je ograničenije
- Okluzija malih krvnih sudova (tzv. „twig“) – zahvaćen je vrlo mali krvni sud; promene su lokalizovane
Simptomi i uzroci
Obično nema bola. Glavni znak je: nagli gubitak vida na jednom oku.
Mogu se javiti i:
- „plutajuće tačkice“ i bljeskovi
- zamućen vid
- tamne mrlje ili „slepe tačke“
- promene vida koje se postepeno pogoršavaju
Šta uzrokuje moždani udar oka?
Dolazi do prekida protoka krvi kroz mrežnjaču, najčešće zbog:
- embolije – kada se ugrušak ili naslaga (plak) odvoji iz drugog dela tela (npr. iz srca ili arterija) i zapuši krvni sud
- tromboze – kada se krv zgusne i stvori ugrušak na licu mesta
Ova začepljenja mogu povećati pritisak u oku i oštetiti očni živac (kao kod glaukoma).
Faktori rizika
Slični su kao kod moždanog udara u mozgu:
- povišen krvni pritisak
- povišen holesterol
- ateroskleroza (naslage u krvnim sudovima)
- koronarna bolest srca
- prethodni moždani udar
- starost preko 60 godina
- muški pol
Dijagnoza
Iznenadan gubitak vida na jednom oku je hitan slučaj. Lekar može:
- uzeti anamnezu i pitati za simptome
- uraditi detaljan pregled oka
- pregledati očnu pozadinu (oftalmoskopija)
- uraditi snimanja krvnih sudova oka (angiografija)
- uraditi OCT (snimanje mrežnjače)
Po potrebi se rade i dodatni testovi (ultrazvuk, ehokardiografija, krvne analize).
Lečenje
Moguće terapije uključuju:
- lekove za smanjenje očnog pritiska ili razbijanje ugruška
- lasersku terapiju
- masažu zatvorenog oka
- uklanjanje tečnosti iz oka iglom (paracenteza)
- terapiju kiseonikom u posebnoj komori
Prognoza
Ishod zavisi od vrste i težine začepljenja.
- kod manjih okluzija oštećenje je ograničenije
- kod težih oblika može doći do trajnog gubitka vida
Važno: moždani udar oka može biti znak povećanog rizika za moždani udar u mozgu.
Prevencija
Rizik možete smanjiti ako:
- vodite zdrav način ishrane i redovno vežbate
- kontrolišete šećer u krvi
- držite pod kontrolom krvni pritisak i holesterol
- redovno idete na oftalmološke preglede
- prestanete da pušite
Kada se javiti lekaru?
Odmah potražite pomoć ako:
- iznenada izgubite vid na jednom oku
- čak i ako je gubitak vida prolazan
Privremeni gubitak vida može biti znak „mini-udara“ u oku.
Bilo kakav gubitak vida, čak i privremen, može biti zastrašujuć. Veoma je važno da odmah potražite pomoć ako primetite gubitak vida, naročito ako se javlja samo na jednom oku. Kao i kod moždanog udara u mozgu, pravovremeno lečenje je ključno i kod moždanog udara oka. Rano započeta terapija obično daje najbolje rezultate.
Izvor: my.clevelandclinic.org/zdrvlje.kurir.rs
