Ako iznenada izgubite vid – potpuno ili delimično – na jednom oku, a nemate bol, moguće je da imate moždani udar oka (okluziju retinalne arterije). To je hitno medicinsko stanje.

Šta je moždani udar oka?

Moždani udar oka nastaje kada dođe do začepljenja arterije koja snabdeva mrežnjaču (retinu) krvlju. Medicinski naziv je okluzija retinalne arterije. „Okluzija“ znači začepljenje, a najčešći uzrok je krvni ugrušak.

Mrežnjača je deo oka koji šalje signale mozgu i omogućava da svetlost pretvorimo u sliku.

Začepljenje može nastati i u veni mrežnjače – tada govorimo o okluziji retinalne vene.

Moždani udar oka je uvek hitno stanje.

Koliko je ovaj problem čest? Procena je da se javlja kod oko 1 do 2 osobe na 100.000 godišnje.

Da li postoje različite vrste?

Vrsta zavisi od mesta gde je došlo do začepljenja:

Centralna okluzija retinalne arterije (CRAO) – začepljena je glavna arterija oka; posledice zahvataju skoro celo oko

Okluzija grane retinalne arterije (BRAO) – začepljena je manja arterija; oštećenje je ograničenije

Okluzija malih krvnih sudova (tzv. „twig“) – zahvaćen je vrlo mali krvni sud; promene su lokalizovane Simptomi i uzroci





Obično nema bola. Glavni znak je: nagli gubitak vida na jednom oku.

Mogu se javiti i:

„plutajuće tačkice“ i bljeskovi

zamućen vid

tamne mrlje ili „slepe tačke“

promene vida koje se postepeno pogoršavaju Šta uzrokuje moždani udar oka?

Dolazi do prekida protoka krvi kroz mrežnjaču, najčešće zbog:

embolije – kada se ugrušak ili naslaga (plak) odvoji iz drugog dela tela (npr. iz srca ili arterija) i zapuši krvni sud

tromboze – kada se krv zgusne i stvori ugrušak na licu mesta

Ova začepljenja mogu povećati pritisak u oku i oštetiti očni živac (kao kod glaukoma).

Faktori rizika

Slični su kao kod moždanog udara u mozgu:

povišen krvni pritisak

povišen holesterol

ateroskleroza (naslage u krvnim sudovima)

koronarna bolest srca

prethodni moždani udar

starost preko 60 godina

muški pol Dijagnoza

Iznenadan gubitak vida na jednom oku je hitan slučaj. Lekar može:

uzeti anamnezu i pitati za simptome

uraditi detaljan pregled oka

pregledati očnu pozadinu (oftalmoskopija)

uraditi snimanja krvnih sudova oka (angiografija)

uraditi OCT (snimanje mrežnjače)

Po potrebi se rade i dodatni testovi (ultrazvuk, ehokardiografija, krvne analize).

Moguće terapije uključuju lekove za smanjenje očnog pritiska ili razbijanje ugruška

Lečenje

Moguće terapije uključuju:

lekove za smanjenje očnog pritiska ili razbijanje ugruška

lasersku terapiju

masažu zatvorenog oka

uklanjanje tečnosti iz oka iglom (paracenteza)

terapiju kiseonikom u posebnoj komori Prognoza

Ishod zavisi od vrste i težine začepljenja.

kod manjih okluzija oštećenje je ograničenije

kod težih oblika može doći do trajnog gubitka vida

Važno: moždani udar oka može biti znak povećanog rizika za moždani udar u mozgu.

Veoma je važno da odmah potražite pomoć ako primetite gubitak vida, naročito ako se javlja samo na jednom oku

Prevencija

Rizik možete smanjiti ako:

vodite zdrav način ishrane i redovno vežbate

kontrolišete šećer u krvi

držite pod kontrolom krvni pritisak i holesterol

redovno idete na oftalmološke preglede

prestanete da pušite Kada se javiti lekaru?

Odmah potražite pomoć ako:

iznenada izgubite vid na jednom oku

čak i ako je gubitak vida prolazan

Privremeni gubitak vida može biti znak „mini-udara“ u oku.

Bilo kakav gubitak vida, čak i privremen, može biti zastrašujuć. Veoma je važno da odmah potražite pomoć ako primetite gubitak vida, naročito ako se javlja samo na jednom oku. Kao i kod moždanog udara u mozgu, pravovremeno lečenje je ključno i kod moždanog udara oka. Rano započeta terapija obično daje najbolje rezultate.