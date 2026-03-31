Koronarna arterijska bolest nastaje kada naslage holesterola blokiraju protok krvi, što dovodi do uvećanja srca

Uvećano srce, medicinski poznato kao kardiomegalija, nastaje kada delovi srca postanu zadebljani ili povećani. U nekim slučajevima, osobe se rađaju sa ovim stanjem, ali faktori poput srčanih oboljenja, dijabetesa i trudnoće takođe mogu povećati rizik.

Najčešći uzroci uključuju koronarnu bolest srca i poremećaje srčanog ritma.

Najčešći uzroci uvećanog srca Koronarna bolest srca

Koronarna bolest nastaje kada se arterije koje snabdevaju srce suze i ne mogu da obezbede dovoljno kiseonika. Najčešći uzrok je nakupljanje holesterola u zidovima krvnih sudova, što dovodi do stvaranja plaka i blokade protoka krvi. Ovo može povećati srce i rizik od srčanog udara i srčane slabosti.

Bolesti srčanih zalistaka

Srce ima četiri zaliska koji regulišu protok krvi. Kada se oštete ili inficiraju, ne zatvaraju se pravilno, što dovodi do vraćanja krvi unazad. To dodatno opterećuje srce i može uzrokovati njegovo uvećanje.

Urođene srčane mane

Neki ljudi se rađaju sa srčanim anomalijama, poput rupa u pregradama između srčanih komora. Postoji skoro 20 različitih tipova urođenih mana koje mogu dovesti do povećanja srca.

Kardiomiopatija

Kardiomiopatija je bolest srčanog mišića koja otežava pumpanje krvi. Kod nekih oblika dolazi do zadebljanja srčanog mišića, što vremenom slabi njegovu funkciju i može dovesti do srčane insuficijencije.

Poremećaji srčanog ritma (aritmije)

Aritmije nastaju kada srce ne kuca pravilno. Stanja poput atrijalne fibrilacije mogu dovesti do nepravilnog i ubrzanog rada srca, što dugoročno može uzrokovati njegovo uvećanje.

Foto: Shutterstock

Bolesti pluća

Određena oboljenja pluća, poput plućne hipertenzije, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i plućne embolije, mogu opteretiti srce i dovesti do njegovog povećanja.

Da li je uvećano srce nasledno?

U nekim slučajevima, genetika igra važnu ulogu. Porodična dilatativna kardiomiopatija je nasledno oboljenje koje dovodi do slabljenja i širenja srčanog mišića, čime se smanjuje njegova sposobnost pumpanja krvi.

Do sada je identifikovano više od 30 gena povezanih sa ovim stanjem, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumele genetske mutacije.

Ko može dobiti uvećano srce?

Uvećano srce može se javiti kod bilo koga. Neki ljudi se rađaju sa ovim stanjem, dok se kod drugih razvija tokom života. Sa godinama, srce može prirodno postati veće zbog dugotrajnog opterećenja, ali i zbog faktora poput visokog krvnog pritiska i drugih bolesti.

Faktori rizika Dijabetes

Povišen nivo šećera u krvi može oštetiti krvne sudove i nerve koji kontrolišu rad srca, povećavajući rizik od srčanih bolesti.

Nekontrolisan visok krvni pritisak

Visok pritisakopterećuje srce i može dovesti do zadebljanja srčanog mišića, naročito leve komore.

Sarkoidoza i amiloidoza

Ove ređe bolesti mogu dovesti do nakupljanja upalnog tkiva ili proteina u srcu, što utiče na njegov rad i veličinu.

Trudnoća