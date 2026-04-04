Portalna hipertenzija predstavlja povišen krvni pritisak u portalnoj veni i njenim granama, odnosno u portalnom venskom sistemu.

Ovaj sistem prenosi krv iz želuca, creva, pankreasa i slezine u jetru.Jetrazatim filtrira krv i vraća je u opštu cirkulaciju.

Kada je protok krvi kroz portalnu venu usporen ili blokiran, dolazi do povećanja pritiska u ovom sistemu. Organizam pokušava da to kompenzuje preusmeravanjem krvi u druge vene, koje se tada šire, slabe i postaju podložne pucanju i krvarenju.

Ko najčešće oboleva?

U zapadnim zemljama, najčešći uzrok portalne hipertenzije je ciroza jetre – posledica dugotrajnih bolesti jetre koje dovode do ožiljavanja tkiva.

U drugim delovima sveta, čest uzrok je parazitska infekcija – šistosomijaza, od koje boluje više od 230 miliona ljudi.

Koliko je opasna?

Komplikacije portalne hipertenzije mogu biti životno ugrožavajuće, naročito unutrašnje krvarenje.

Rizik raste kako raste i pritisak u portalnom sistemu – vene se sve više šire i veća je verovatnoća da će pući. Ovo stanje je jedan od vodećih uzroka hospitalizacije i smrtnosti kod osoba sa cirozom.

Simptomi portalne hipertenzije

U početku, bolest često nema simptome. Tegobe se javljaju tek kada se razviju komplikacije.

Najčešći znaci uključuju:

* krv u povraćanju

* krv u stolici

* naglo povećanje obima stomaka (zbog nakupljanja tečnosti)

* oticanje nogu i stopala (edem)

* mentalna konfuzija ili dezorijentacija

Moguće komplikacije

Portalna hipertenzija može dovesti do brojnih ozbiljnih stanja:

Ascites – nakupljanje tečnosti u stomaku, koje može otežati varenje i disanje, kao i povećati rizik od infekcije.

Gastrointestinalno krvarenje – proširene vene u jednjaku i želucu mogu pući i izazvati obilno krvarenje.

Hipersplenizam – uvećana slezina može smanjiti broj krvnih ćelija, što utiče na imunitet i zgrušavanje krvi.

Hepatopulmonalni sindrom – poremećaj u plućima koji dovodi do smanjenog nivoa kiseonika u krvi.

Hepatorenalni sindrom – poremećaj funkcije bubrega zbog smanjenog dotoka krvi.

Hepatična encefalopatija – nakupljanje toksina u krvi utiče na mozak i dovodi do konfuzije i poremećaja svesti.

Uzroci portalne hipertenzije

Najčešći uzroci su:

* ciroza jetre

* hronični hepatitis (posebno hepatitis C)

* alkoholno oštećenje jetre

* nealkoholna masna bolest jetre

* krvni ugrušci u portalnom sistemu

* inflamatorne bolesti i infekcije (npr. šistosomijaza)

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se obično postavlja na osnovu simptoma i pregleda, uz dodatne analize:

* laboratorijske analize krvi

* ultrazvuk i Dopler pregled krvnih sudova

* CT ili magnetna rezonanca

* endoskopija (pregled jednjaka i želuca)

Direktno merenje pritiska u venama jetre moguće je, ali se retko radi zbog složenosti procedure.

Lečenje portalne hipertenzije

Lečenje zavisi od uzroka i stadijuma bolesti.

Ako je uzrok reverzibilan (npr. infekcija ili krvni ugrušak), stanje se može poboljšati. Kod ciroze, terapija je uglavnom usmerena na kontrolu komplikacija.

Najčešće terapije:

* lekovi (beta-blokatori, vazokonstriktori)

* endoskopske procedure za zaustavljanje krvarenja

* paracenteza (uklanjanje tečnosti iz stomaka)

* terapija kiseonikom ili dijaliza u težim slučajevima

Napredne metode:

* TIPS procedura – postavljanje šanta u jetri radi smanjenja pritiska

* hirurški šantovi

* transplantacija jetre kod uznapredovale bolesti

Prognoza

Ishod bolesti zavisi od težine stanja i prisustva komplikacija.

Rizik od smrtnog ishoda nakon prvog krvarenja može biti i do 40%, dok se rizik dodatno povećava ako se krvarenje ponovi.

Prevencija

Najvažniji korak je sprečavanje napredovanja bolesti jetre:

* smanjenje ili prestanak konzumiranja alkohola

* zdrava ishrana i kontrola telesne težine

* lečenje hepatitisa

* redovni lekarski pregledi

Život sa portalnom hipertenzijom

Osobe sa ovim stanjem treba redovno da prate svoje zdravlje i sarađuju sa lekarom:

* redovne kontrole i analize

* uzimanje terapije prema uputstvu

* konsultacije pre uzimanja novih lekova

* ishrana sa smanjenim unosom soli

* izbegavanje alkohola

Zaključak

Portalna hipertenzija je ozbiljno stanje koje zahteva pravovremeno prepoznavanje i lečenje. Iako može dugo prolaziti bez simptoma, njene komplikacije mogu biti opasne po život. Rano otkrivanje i adekvatna terapija ključni su za kontrolu bolesti i očuvanje kvaliteta života.