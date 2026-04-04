Portalna hipertenzija: Tiha, ali opasna komplikacija ciroze i hroničnih bolesti jetre
Portalna hipertenzija predstavlja povišen krvni pritisak u portalnoj veni i njenim granama, odnosno u portalnom venskom sistemu.
Ovaj sistem prenosi krv iz želuca, creva, pankreasa i slezine u jetru.Jetrazatim filtrira krv i vraća je u opštu cirkulaciju.
Kada je protok krvi kroz portalnu venu usporen ili blokiran, dolazi do povećanja pritiska u ovom sistemu. Organizam pokušava da to kompenzuje preusmeravanjem krvi u druge vene, koje se tada šire, slabe i postaju podložne pucanju i krvarenju.
Ko najčešće oboleva?
U zapadnim zemljama, najčešći uzrok portalne hipertenzije je ciroza jetre – posledica dugotrajnih bolesti jetre koje dovode do ožiljavanja tkiva.
U drugim delovima sveta, čest uzrok je parazitska infekcija – šistosomijaza, od koje boluje više od 230 miliona ljudi.
Koliko je opasna?
Komplikacije portalne hipertenzije mogu biti životno ugrožavajuće, naročito unutrašnje krvarenje.
Rizik raste kako raste i pritisak u portalnom sistemu – vene se sve više šire i veća je verovatnoća da će pući. Ovo stanje je jedan od vodećih uzroka hospitalizacije i smrtnosti kod osoba sa cirozom.
Simptomi portalne hipertenzije
U početku, bolest često nema simptome. Tegobe se javljaju tek kada se razviju komplikacije.
Najčešći znaci uključuju:
* krv u povraćanju
* krv u stolici
* naglo povećanje obima stomaka (zbog nakupljanja tečnosti)
* oticanje nogu i stopala (edem)
* mentalna konfuzija ili dezorijentacija
Moguće komplikacije
Portalna hipertenzija može dovesti do brojnih ozbiljnih stanja:
Ascites – nakupljanje tečnosti u stomaku, koje može otežati varenje i disanje, kao i povećati rizik od infekcije.
Gastrointestinalno krvarenje – proširene vene u jednjaku i želucu mogu pući i izazvati obilno krvarenje.
Hipersplenizam – uvećana slezina može smanjiti broj krvnih ćelija, što utiče na imunitet i zgrušavanje krvi.
Hepatopulmonalni sindrom – poremećaj u plućima koji dovodi do smanjenog nivoa kiseonika u krvi.
Hepatorenalni sindrom – poremećaj funkcije bubrega zbog smanjenog dotoka krvi.
Hepatična encefalopatija – nakupljanje toksina u krvi utiče na mozak i dovodi do konfuzije i poremećaja svesti.
Uzroci portalne hipertenzije
Najčešći uzroci su:
* ciroza jetre
* hronični hepatitis (posebno hepatitis C)
* alkoholno oštećenje jetre
* nealkoholna masna bolest jetre
* krvni ugrušci u portalnom sistemu
* inflamatorne bolesti i infekcije (npr. šistosomijaza)
Kako se postavlja dijagnoza?
Dijagnoza se obično postavlja na osnovu simptoma i pregleda, uz dodatne analize:
* laboratorijske analize krvi
* ultrazvuk i Dopler pregled krvnih sudova
* CT ili magnetna rezonanca
* endoskopija (pregled jednjaka i želuca)
Direktno merenje pritiska u venama jetre moguće je, ali se retko radi zbog složenosti procedure.
Lečenje portalne hipertenzije
Lečenje zavisi od uzroka i stadijuma bolesti.
Ako je uzrok reverzibilan (npr. infekcija ili krvni ugrušak), stanje se može poboljšati. Kod ciroze, terapija je uglavnom usmerena na kontrolu komplikacija.
Najčešće terapije:
* lekovi (beta-blokatori, vazokonstriktori)
* endoskopske procedure za zaustavljanje krvarenja
* paracenteza (uklanjanje tečnosti iz stomaka)
* terapija kiseonikom ili dijaliza u težim slučajevima
Napredne metode:
* TIPS procedura – postavljanje šanta u jetri radi smanjenja pritiska
* hirurški šantovi
* transplantacija jetre kod uznapredovale bolesti
Prognoza
Ishod bolesti zavisi od težine stanja i prisustva komplikacija.
Rizik od smrtnog ishoda nakon prvog krvarenja može biti i do 40%, dok se rizik dodatno povećava ako se krvarenje ponovi.
Prevencija
Najvažniji korak je sprečavanje napredovanja bolesti jetre:
* smanjenje ili prestanak konzumiranja alkohola
* zdrava ishrana i kontrola telesne težine
* lečenje hepatitisa
* redovni lekarski pregledi
Život sa portalnom hipertenzijom
Osobe sa ovim stanjem treba redovno da prate svoje zdravlje i sarađuju sa lekarom:
* redovne kontrole i analize
* uzimanje terapije prema uputstvu
* konsultacije pre uzimanja novih lekova
* ishrana sa smanjenim unosom soli
* izbegavanje alkohola
Zaključak
Portalna hipertenzija je ozbiljno stanje koje zahteva pravovremeno prepoznavanje i lečenje. Iako može dugo prolaziti bez simptoma, njene komplikacije mogu biti opasne po život. Rano otkrivanje i adekvatna terapija ključni su za kontrolu bolesti i očuvanje kvaliteta života.
Izvor: my.clevelandclinic.org/zdravlje.kurir.rs
