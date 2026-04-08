Da li srčana bolest može izazvati gubitak težine? Kardiolozi otkrivaju kada je to znak za uzbunu
Neobjašnjiv gubitak težine kod srčanih bolesnika ne treba ignorisati, jer može ukazivati na pogoršanje funkcije srca ili na to da organizam ne dobija dovoljno hranljivih materija.
Za razliku od zadržavanja tečnosti (koje dovodi do povećanja telesne težine), ovakav gubitak kilograma obično je postepen. Ljudi primećuju da im odeća postaje šira ili da vaga pokazuje manje, iako nisu na dijeti.
Važno je znati da se ne gubi samo masno tkivo – često dolazi i do gubitka mišića, što dodatno slabi organizam.
Šta je srčana kaheksija?
Najčešći razlog mršavljenja kod srčanih bolesnika je stanje koje se naziva srčana kaheksija. To nije samo „mršavljenje“, već složen poremećaj u kojem dolazi do gubitka mišića, masti, pa čak i koštane mase.
Kako nastaje?
- Ubrzan metabolizam – srce radi pojačano, pa telo troši više energije čak i u mirovanju
- Hronična upala – oslobađaju se supstance koje razgrađuju mišićno tkivo
- Slabija apsorpcija hranljivih materija – zbog lošijeg protoka krvi kroz organe za varenje, telo teže iskorišćava hranu
Istraživanja pokazuju da se ovo stanje javlja kod velikog broja pacijenata sa srčanom slabošću i da značajno povećava rizik od komplikacija i smrtnog ishoda.
Zašto dolazi do gubitka težine?
Mršavljenje kod srčanih bolesti obično je posledica više faktora:
- Smanjen apeti - Umor i otežano disanje čine jedenje napornim. Neki lekovi mogu dodatno smanjiti apetit ili promeniti ukus hrane.
- Veće energetske potrebe - Kada srce ne radi efikasno, telo troši više energije da bi održalo osnovne funkcije.
- Lošija apsorpcija hrane - Smanjen dotok krvi u organe za varenje otežava iskorišćavanje hranljivih materija.
- Hronična upala - Upalni procesi ubrzavaju metabolizam i razgradnju mišića.
Kod kojih srčanih bolesti je mršavljenje najčešće?
- Srčana slabost – najčešći uzrok; u uznapredovalim fazama može dovesti do srčane kaheksije
- Urođene srčane mane – posebno kod dece, zbog povećanih energetskih potreba
- Teška koronarna bolest – može indirektno dovesti do gubitka apetita i težine
Kako srčana slabost utiče na apetit i težinu?
Kod srčane slabosti dolazi do promena koje direktno utiču na ishranu:
- Otežano disanje tokom jela – čak i žvakanje može biti naporno
- Brzo javljanje osećaja sitosti – zbog nakupljanja tečnosti u stomaku
- Hormonske promene – utiču na osećaj gladi i metabolizam
Takođe, oticanje creva (zbog zastoja krvi) smanjuje apsorpciju hranljivih materija, naročito masti.
Koji simptomi prate gubitak težine?
Mršavljenje se retko javlja samo. Često ga prate:
- stalni umor
- kratak dah
- oticanje nogu, članaka ili stomaka
- slabost mišića
- smanjena sposobnost za svakodnevne aktivnosti
- gubitak apetita
- kašalj ili „zviždanje“ u grudima
- ubrzan ili nepravilan rad srca
Ako se gubitak težine javlja zajedno sa ovim simptomima, važno je što pre proveriti stanje srca.
Da li je nagli gubitak težine znak za uzbunu?
Da. Ako osoba izgubi više od 5% telesne mase u roku od šest do 12 meseci bez namere, to se smatra klinički značajnim.
Takav gubitak može ukazivati na pogoršanje bolesti i povećan rizik od ozbiljnih komplikacija.
Gubitak tečnosti ili „pravo“ mršavljenje?
Kod srčanih bolesnika telesna težina može varirati:
- Gubitak tečnosti (npr. zbog lekova za izbacivanje viška vode) može dovesti do brzog pada kilograma
- Pravo mršavljenje je postepeno i uključuje gubitak mišića i masti
- Zato je važno pratiti težinu svakodnevno – to pomaže lekarima da razlikuju ove promene.
Da li lekovi mogu uticati na težinu?
Neki lekovi mogu doprineti gubitku težine, na primer:
- diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti)
- lekovi koji smanjuju apetit
- oni koji utiču na varenje ili ukus hrane
Ipak, lekovi retko predstavljaju jedini uzrok značajnog mršavljenja.
Može li se gubitak težine zaustaviti?
U mnogim slučajevima – da. Lečenje osnovne bolesti može stabilizovati težinu.
To uključuje:
- adekvatnu terapiju za srce
- kontrolu zadržavanja tečnosti
- prilagođenu ishranu
- savetovanje o ishrani
- fizičku rehabilitaciju
Uz pravilno lečenje i dobru ishranu, mnogi pacijenti mogu povratiti snagu.
Kada se obratiti lekaru?
Potražite savet lekara ako:
- gubite težinu bez razloga
- izgubite dva do tri kilograma u kratkom periodu
- imate kratak dah
- primetite značajan pad apetita
- osećate stalni umor i slabost
Kako pratiti težinu kod kuće?
- merite se svaki dan u isto vreme
- koristite istu vagu
- beležite rezultate
- obavestite lekara o naglim promenama
Redovno praćenje telesne težine posebno je važno kod osoba sa srčanom slabošću, jer pomaže da se na vreme uoče promene i prilagodi terapija.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
