Slušaj vest

Neobjašnjiv gubitak težine kod srčanih bolesnika ne treba ignorisati, jer može ukazivati na pogoršanje funkcije srca ili na to da organizam ne dobija dovoljno hranljivih materija.

Za razliku od zadržavanja tečnosti (koje dovodi do povećanja telesne težine), ovakav gubitak kilograma obično je postepen. Ljudi primećuju da im odeća postaje šira ili da vaga pokazuje manje, iako nisu na dijeti.

Važno je znati da se ne gubi samo masno tkivo – često dolazi i do gubitka mišića, što dodatno slabi organizam.

Šta je srčana kaheksija?

Najčešći razlog mršavljenja kod srčanih bolesnika je stanje koje se naziva srčana kaheksija. To nije samo „mršavljenje“, već složen poremećaj u kojem dolazi do gubitka mišića, masti, pa čak i koštane mase.

Kako nastaje? Ubrzan metabolizam – srce radi pojačano, pa telo troši više energije čak i u mirovanju

srce radi pojačano, pa telo troši više energije čak i u mirovanju Hronična upala – oslobađaju se supstance koje razgrađuju mišićno tkivo

oslobađaju se supstance koje razgrađuju mišićno tkivo Slabija apsorpcija hranljivih materija – zbog lošijeg protoka krvi kroz organe za varenje, telo teže iskorišćava hranu

Istraživanja pokazuju da se ovo stanje javlja kod velikog broja pacijenata sa srčanom slabošću i da značajno povećava rizik od komplikacija i smrtnog ishoda.

Kada je ubrzan metabolizam srce radi pojačano, pa telo troši više energije čak i u mirovanju

Zašto dolazi do gubitka težine?

Mršavljenje kod srčanih bolesti obično je posledica više faktora:

Smanjen apeti - Umor i otežano disanje čine jedenje napornim. Neki lekovi mogu dodatno smanjiti apetit ili promeniti ukus hrane.

Umor i otežano disanje čine jedenje napornim. Neki lekovi mogu dodatno smanjiti apetit ili promeniti ukus hrane. Veće energetske potrebe - Kada srce ne radi efikasno, telo troši više energije da bi održalo osnovne funkcije.

Kada srce ne radi efikasno, telo troši više energije da bi održalo osnovne funkcije. Lošija apsorpcija hrane - Smanjen dotok krvi u organe za varenje otežava iskorišćavanje hranljivih materija.

Smanjen dotok krvi u organe za varenje otežava iskorišćavanje hranljivih materija. Hronična upala - Upalni procesi ubrzavaju metabolizam i razgradnju mišića. Kod kojih srčanih bolesti je mršavljenje najčešće? Srčana slabost – najčešći uzrok; u uznapredovalim fazama može dovesti do srčane kaheksije

najčešći uzrok; u uznapredovalim fazama može dovesti do srčane kaheksije Urođene srčane mane – posebno kod dece, zbog povećanih energetskih potreba

posebno kod dece, zbog povećanih energetskih potreba Teška koronarna bolest – može indirektno dovesti do gubitka apetita i težine

Teška koronarna bolest – može indirektno dovesti do gubitka apetita i težine

Kako srčana slabost utiče na apetit i težinu?

Kod srčane slabosti dolazi do promena koje direktno utiču na ishranu:

Otežano disanje tokom jela – čak i žvakanje može biti naporno

čak i žvakanje može biti naporno Brzo javljanje osećaja sitosti – zbog nakupljanja tečnosti u stomaku

zbog nakupljanja tečnosti u stomaku Hormonske promene – utiču na osećaj gladi i metabolizam

Takođe, oticanje creva (zbog zastoja krvi) smanjuje apsorpciju hranljivih materija, naročito masti.

Koji simptomi prate gubitak težine?

Mršavljenje se retko javlja samo. Često ga prate:

stalni umor

kratak dah

oticanje nogu, članaka ili stomaka

slabost mišića

smanjena sposobnost za svakodnevne aktivnosti

gubitak apetita

kašalj ili „zviždanje“ u grudima

ubrzan ili nepravilan rad srca

Ako se gubitak težine javlja zajedno sa ovim simptomima, važno je što pre proveriti stanje srca.

Mršavljenje se retko javlja samo kada je uzrok problem sa srcem. Često ga prati i oticanje nogu, kratak dah, slabost mišića...

Da li je nagli gubitak težine znak za uzbunu?

Da. Ako osoba izgubi više od 5% telesne mase u roku od šest do 12 meseci bez namere, to se smatra klinički značajnim.

Takav gubitak može ukazivati na pogoršanje bolesti i povećan rizik od ozbiljnih komplikacija.

Gubitak tečnosti ili „pravo“ mršavljenje?

Kod srčanih bolesnika telesna težina može varirati:

Gubitak tečnosti (npr. zbog lekova za izbacivanje viška vode) može dovesti do brzog pada kilograma

(npr. zbog lekova za izbacivanje viška vode) može dovesti do brzog pada kilograma Pravo mršavljenje je postepeno i uključuje gubitak mišića i masti

Zato je važno pratiti težinu svakodnevno – to pomaže lekarima da razlikuju ove promene. Da li lekovi mogu uticati na težinu?

Neki lekovi mogu doprineti gubitku težine, na primer:

diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti)

lekovi koji smanjuju apetit

oni koji utiču na varenje ili ukus hrane

Ipak, lekovi retko predstavljaju jedini uzrok značajnog mršavljenja.

Neki lekovi mogu doprineti gubitku težine, na primer diuretici, lekovi za smanjenje apetita i oni koji utiču na varenje

Može li se gubitak težine zaustaviti?

U mnogim slučajevima – da. Lečenje osnovne bolesti može stabilizovati težinu.

To uključuje:

adekvatnu terapiju za srce

kontrolu zadržavanja tečnosti

prilagođenu ishranu

savetovanje o ishrani

fizičku rehabilitaciju

Uz pravilno lečenje i dobru ishranu, mnogi pacijenti mogu povratiti snagu.

Kada se obratiti lekaru?

Potražite savet lekara ako:

gubite težinu bez razloga

izgubite dva do tri kilograma u kratkom periodu

imate kratak dah

primetite značajan pad apetita

osećate stalni umor i slabost Kako pratiti težinu kod kuće? merite se svaki dan u isto vreme

koristite istu vagu

beležite rezultate

obavestite lekara o naglim promenama

Redovno praćenje telesne težine posebno je važno kod osoba sa srčanom slabošću, jer pomaže da se na vreme uoče promene i prilagodi terapija.