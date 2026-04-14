Kurje oči su bolna zadebljanja na koži koja mogu otežati svaki korak. Iako su česta, važno je znati kako ih pravilno prepoznati i lečiti kako biste izbegli komplikacije.

Kurje oko je malo, zadebljalo područje kože koje se razvija kao odbrambena reakcija na konstantan pritisak ili trenje. Obično ga je lako prepoznati po tvrdom, uzdignutom i često žućkastom izgledu, sa jasno definisanim centrom koji može izgledati providno ili poput trna.

Upravo to tvrdo centralno jezgro pritiska dublje slojeve kože i nervne završetke, uzrokujući oštar, probadajući bol pri hodanju ili nošenju cipela. Najčešće se javlja na mestima najvećeg pritiska, kao što su vrhovi i strane prstiju ili na tabanima.

Važno ga je razlikovati od žulja (kalusa), koji je obično veći, ravniji i retko bolan, i od virusne bradavice, koja, za razliku od kurjeg oka, boli kada se pritisne bočno, a ne direktno, i često ima sitne crne tačke.

Krivac je neadekvatna obuća

Glavni krivac za nastanak kurjih očiju je gotovo uvek neadekvatna obuća. Preuske cipele, visoke potpetice ili modeli koji ne odgovaraju prirodnom obliku stopala stvaraju stalni pritisak na osetljiva područja.

Međutim, preširoke cipele takođe mogu izazvati probleme, kod kojih stopalo klizi i trlja se o ivice. Nošenje cipela bez čarapa dodatno povećava trenje i rizik od ove neprijatne pojave.

Vrste kurjih očiju

Postoje i različite vrste kurjih očiju:

Najčešće su tvrde, koje se formiraju na suvim, koštanim delovima stopala.

Mogu se biti i meke, koje se formiraju između prstiju gde se zadržava vlaga, a beličaste su i gumene teksture.

Ponekad se na tabanima mogu pojaviti i takozvane semenske kurje oči, koje izgledaju kao grupa malih tačaka.

Ako ste sigurni da je u pitanju žulj i nemate zdravstvenih problema poput dijabetesa, možete bezbedno pokušati da ga uklonite kod kuće.

Prvi i najvažniji korak je omekšavanje žulja. Potopite stopala u toplu vodu oko petnaest do dvadeset minuta; za bolje rezultate možete dodati malo morske soli.

Nakon namakanja, dok je koža još mekana, nežno pređite preko žulja kamenom za pete ili finom turpijom. Cilj nije da se odjednom ukloni ceo žulj, već da se postepeno istanjuju površinski slojevi mrtve kože.

Budite veoma oprezni i nikada ne koristite oštre predmete poput brijača ili noževa, jer to može dovesti do ozbiljnih povreda i infekcija.

Ponavljajte postupak svakodnevno ili svakih nekoliko dana.

Nakon što ste nežno isturpijali žulj, ključno je da ublažite pritisak koji je izazvao problem. Apoteke nude zaštitne jastučiće ili flastere, obično u obliku prstena, koji se lepe oko žulja, a ne direktno na njega.

Ovo stvara zaštitnu barijeru koja sprečava dalje trenje o cipelu i omogućava koži da zaceli. Svakodnevna upotreba hidratantne kreme, posebno one sa ureom, pomoći će da koža ostane meka i sprečiti njeno ponovno stvrdnjavanje.

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Kućno lečenje je često uspešno, ali postoje slučajevi kada bi trebalo da potražite stručnu pomoć.

Ako kurje oko postane izuzetno bolno, ako primetite znake infekcije kao što su širenje crvenila, toplina, otok ili gnojni iscedak, odmah se obratite lekaru.

Isto važi i ako zadebljanje krvari ili ne pokazuje znake poboljšanja nakon nekoliko nedelja kućne nege.

Osobe sa dijabetesom, perifernom neuropatijom ili lošom cirkulacijom ne bi trebalo same da leče kurje oko, jer čak i najmanja povreda stopala može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući otvorene rane koje teško zarastaju.

Prevencija je najbolji lek

Kada uspešno uklonite kurje oko, najvažnije je sprečiti njegovo ponovno pojavljivanje.

Osnova prevencije je nošenje udobne obuće koja vašim prstima daje dovoljno prostora.

Kupujte cipele popodne, kada su vam stopala blago otečena, kako biste bili sigurni da nisu tesne.

Redovno nosite čarape i uverite se da se ne skupljaju unutar cipela.

Ako imate deformacije stopala kao što su čekićasti prsti ili bunioni, razmislite o ortopedskim ulošcima koji će ispraviti raspodelu pritiska pri hodanju.

Redovno skraćujte nokte i negujte kožu stopala hidratantnim kremama.

Ovim jednostavnim koracima možete značajno smanjiti rizik od ponovnog pojavljivanja bolnih kurjih očiju.