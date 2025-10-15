Da li je uporno oticanje nogu i ruku limfedem? Evo kako to da prepoznate i šta da preduzmete
Većina ljudi povremeno primeti oticanje, posle dužeg puta avionom, povrede ili jednostavno posle dugog stajanja na vrućini. Uobičajeno je da otok nestane posle odmora ili podizanja nogu. Međutim, kada otok ne prolazi, a ruke ili noge postaju teške i zategnute, to može da bude nešto ozbiljnije od običnog zadržavanja tečnosti, kaže dr Narender M., specijaliste plastične i estetske hirurgije iz bolnice Apollo Spectra u Bangaloru (Indija).
- Ukoliko otok ipak traje i postaje čvrst ili neprijatan, to je znak limfedema, a rana dijagnoza može značajno da utiče na uspeh lečenja - objašnjava doktor.
Šta se dešava unutar tela?
Limfni sistem funkcioniše kao mreža za odvodnjavanje, odnosno uklanja višak tečnosti i otpadne materije iz tkiva. Kada dođe do oštećenja ili blokade u toj mreži, tečnost počinje da se nakuplja, što izaziva otok i osećaj težine karakterističan za limfedem.
Dr Narender navodi da ovo stanje može da se javi nakon lečenja karcinoma, radioterapije ili hirurških zahvata koji uključuju limfne čvorove. Međutim, uzrok može da bude i infekcija, povreda ili nasledni faktori.
Najčešći znaci limfedema
- oticanje koje počinje na jednom ekstremitetu, a može se proširiti i na oba
- osećaj zategnutosti ili težine u zahvaćenom delu tela
- zadebljala i manje elastična koža
- odeća, obuća ili nakit koji odjednom postaju tesni
- ukočenost ili ograničeni pokreti
- suva ili promenjena boja kože u kasnijim fazama bolesti
Ako otok ne prolazi ni posle odmora, podizanja nogu ili hladnih obloga, vreme je da se javite lekaru. On će uz pomoć snimanja i merenja obima ekstremiteta proceniti da li je reč o limfedemu ili o drugom uzroku, poput tromboze ili venske insuficijencije.
Šta dalje?
Iako limfedem još uvek nema trajno izlečenje, stanje se može uspešno držati pod kontrolom. Cilj terapije je da se smanji otok, poboljša cirkulacija i spreče komplikacije. Prema rečima dr Narendera, lečenje obično obuhvata:
- Manualnu limfnu drenažu: blagu masažu koja pomaže da se tečnost pokrene iz otečenog dela tela.
- Kompresionu terapiju: nošenje elastičnih rukava ili čarapa koje održavaju pritisak i sprečavaju nakupljanje tečnosti.
- Vežbe: lagane, redovne pokrete koji poboljšavaju protok limfe bez prevelikog naprezanja.
- Nega kože: redovno čišćenje i hidratacija kako bi se smanjio rizik od infekcija.
Osim toga, pacijentima se savetuje da uvedu jednostavne promene u svakodnevnim navikama:
- da izbegavaju tesnu odeću i nakit
- da održavaju kožu i nokte čistim
- da održavaju zdravu telesnu težinu
- da ostanu fizički aktivni
- i da izbegavaju toplotu i saune, jer one mogu da pogoršaju oticanje
Šta kaže nauka?
Prema studiji objavljenoj u časopisu The Lymphology Journal, rano otkrivanje i dosledno lečenje mogu značajno da smanje otok i poboljšaju funkciju ekstremiteta kod osoba sa limfedemom. Istraživači su istakli da kombinacija kompresione terapije i fizičke aktivnosti daje najbolje rezultate u dugoročnom održavanju stanja.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs