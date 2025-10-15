Slušaj vest

Većina ljudi povremeno primeti oticanje, posle dužeg puta avionom, povrede ili jednostavno posle dugog stajanja na vrućini. Uobičajeno je da otok nestane posle odmora ili podizanja nogu. Međutim, kada otok ne prolazi, a ruke ili noge postaju teške i zategnute, to može da bude nešto ozbiljnije od običnog zadržavanja tečnosti, kaže dr Narender M., specijaliste plastične i estetske hirurgije iz bolnice Apollo Spectra u Bangaloru (Indija).

- Ukoliko otok ipak traje i postaje čvrst ili neprijatan, to je znak limfedema, a rana dijagnoza može značajno da utiče na uspeh lečenja - objašnjava doktor.

Šta se dešava unutar tela?

Limfni sistem funkcioniše kao mreža za odvodnjavanje, odnosno uklanja višak tečnosti i otpadne materije iz tkiva. Kada dođe do oštećenja ili blokade u toj mreži, tečnost počinje da se nakuplja, što izaziva otok i osećaj težine karakterističan za limfedem.

Otok je nakupljanje viška tečnosti i otpadnih materija iz tkiva Foto: Shutterstock

Dr Narender navodi da ovo stanje može da se javi nakon lečenja karcinoma, radioterapije ili hirurških zahvata koji uključuju limfne čvorove. Međutim, uzrok može da bude i infekcija, povreda ili nasledni faktori.

Najčešći znaci limfedema oticanje koje počinje na jednom ekstremitetu , a može se proširiti i na oba

, a može se proširiti i na oba osećaj zategnutosti ili težine u zahvaćenom delu tela

zadebljala i manje elastična koža

odeća, obuća ili nakit koji odjednom postaju tesni

ukočenost ili ograničeni pokreti

suva ili promenjena boja kože u kasnijim fazama bolesti

Ako otok ne prolazi ni posle odmora, podizanja nogu ili hladnih obloga, vreme je da se javite lekaru. On će uz pomoć snimanja i merenja obima ekstremiteta proceniti da li je reč o limfedemu ili o drugom uzroku, poput tromboze ili venske insuficijencije.

Šta dalje?

Iako limfedem još uvek nema trajno izlečenje, stanje se može uspešno držati pod kontrolom. Cilj terapije je da se smanji otok, poboljša cirkulacija i spreče komplikacije. Prema rečima dr Narendera, lečenje obično obuhvata:

Limfna drenaža je deo procesa lečenja Foto: Shutterstock

Manualnu limfnu drenažu : blagu masažu koja pomaže da se tečnost pokrene iz otečenog dela tela.

: blagu masažu koja pomaže da se tečnost pokrene iz otečenog dela tela. Kompresionu terapiju : nošenje elastičnih rukava ili čarapa koje održavaju pritisak i sprečavaju nakupljanje tečnosti.

: nošenje elastičnih rukava ili čarapa koje održavaju pritisak i sprečavaju nakupljanje tečnosti. Vežbe : lagane, redovne pokrete koji poboljšavaju protok limfe bez prevelikog naprezanja.

: lagane, redovne pokrete koji poboljšavaju protok limfe bez prevelikog naprezanja. Nega kože: redovno čišćenje i hidratacija kako bi se smanjio rizik od infekcija.

Osim toga, pacijentima se savetuje da uvedu jednostavne promene u svakodnevnim navikama:

da izbegavaju tesnu odeću i nakit

da održavaju kožu i nokte čistim

da održavaju zdravu telesnu težinu

da ostanu fizički aktivni

i da izbegavaju toplotu i saune, jer one mogu da pogoršaju oticanje

Fizička aktivnost, uz kompresivnu terapiju, daje najbolje rezultate Foto: Shutterstock

Šta kaže nauka?