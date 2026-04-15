Štitna žlezda utiče na metabolizam i telesnu težinu, ali iako hipotireoza može doprineti gojenju, gojaznost je složen problem i najčešće nije uzrokovana samo hormonskim poremećajem

Štitna žlezda učestvuje u regulaciji metabolizma i može uticati na telesnu težinu, ali nije glavni uzrok gojaznosti. Postavlja se pitanje da li je ta veza direktna i na koji način hormoni utiču na kilograme. Više o tome su u intervjuu za portal Onlymyhealth govorili dr Mandiap Sing Saini, viši konsultant interne medicine i dr Tušar Taial, specijalista interne medicine iz Indije.

Mogu li problemi sa štitnom žlezdom izazvati gojaznost?

Hipotireoza je smanjena aktivnost štitne žlezde koja usporava bazalni metabolizam (BMR). Kada štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona (T3 i T4), potrošnja energije u telu značajno opada. Ovo metaboličko usporavanje dovodi do pozitivnog energetskog bilansa, gde telo skladišti više kalorija nego što sagoreva.

- Mnogi pacijenti dobijaju na težini oko 5–10 kg, a veliki deo toga dolazi od zadržavanja tečnosti, a ne od čistog povećanja masnog tkiva - objašnjava dr Saini.

Uticaj hormona štitne žlezde na bazalnu metaboličku stopu, termogenezu i metabolizam masti je ključan za diskusiju o hipotireoidizmu i gojaznosti.

- Zaista, niska koncentracija hormona dovodi do smanjenja bazalnog metabolizma (BMR), što uzrokuje da telo koristi manje kalorija za održavanje svojih funkcija u mirovanju, što rezultira razvojem umerenog povećanja telesne težine (oko 2–5 kg) zbog zadržavanja tečnosti i smanjenog BMR-a, umesto povećanja masne mase - kaže dr Tayal kaže.

Studija iz 2024., objavljena u European Journal of Cardiovascular Medicine, potvrdila je da zaista postoji veza između funkcije štitne žlezde i gojaznosti. Studija je sprovedena na 250 ljudi. Rezultati su pokazali da viši nivoi hormona koji stimuliše štitnu žlezdu (TSH) mogu dovesti do većeg obima i više abdominalne masti.

Hipotireoza usporava metabolizam jer štitna žlezda luči manje hormona T3 i T4, pa telo troši manje energije i skladišti više kalorija nego što sagoreva

S druge strane, niži nivoi T3 i T4, aktivnih hormona štitne žlezde, povezani su sa povećanjem telesne težine oko srednjeg dela tela. Istraživanje je dalje istaklo da problemi sa štitnom žlezdom različito utiču na povećanje telesne težine i gojaznost kod muškaraca i žena.

Da li lečenje štitne žlezde može pomoći da smršate?

Postoji opšte prihvaćeno mišljenje da upravljanje ili lečenje problema sa štitnom žlezdom može pomoći u gubitku težine.

- Rešavanje hipotireoze može pomoći u ispravljanju usporavanja metabolizma i može smanjiti deo viška kilograma - objasnio je dr Saini.

Međutim, to ne može dovesti do značajnog gubitka masti osim ako se ne promene i životne navike.

Gojaznost takođe može prethoditi disfunkciji štitne žlezde. Veći indeks telesne mase povezan je sa povišenim TSH i povećanim rizikom od hipotireoze, što ukazuje na dvosmernu interakciju.

Prema British Thyroid Foundation, pošto je većina povećanja telesne težine kod hipotireoze uzrokovana nakupljanjem soli i vode, kada se hipotireoza leči, pacijenti mogu očekivati mali gubitak težine (obično manje od 10 odsto telesne težine). Napomenuto je da kada se hipotireoza leči i nivoi hormona štitne žlezde vrate u normalan opseg, sposobnost pacijenata da dobiju ili izgube na težini je ista kao i kod onih koji nemaju problema sa štitnom žlezdom.

Šta se dešava kada štitna žlezda i gojaznost koegzistiraju?

Kada hipotireoza i gojaznost koegzistiraju, oni stvaraju dvosmerni ‘začarani krug’. Gojaznost izaziva sistemsku upalu niskog stepena i utiče na leptin, hormon koji reguliše glad.

- Povišen leptin može ometati osu hipotalamus–hipofiza–štitna žlezda (HPT), potencijalno imitirajući ili pogoršavajući rezistenciju štitne žlezde. Ova kombinacija može pojačati insulinsku rezistenciju, dislipidemiju, upalu i kardiovaskularni rizik, tako da stanje zahteva aktivnu procenu, umesto pretpostavke da sama težina objašnjava problem - kaže dr Saini.

Studija iz 2025., objavljena u časopisu Endocrine Practice, naglašava kako štitna žlezda utiče na kontrolu telesne težine tako što narušava način na koji telo sagoreva energiju, upravlja apetitom i obrađuje masti. Dodaje se da čak i nakon što se nivoi hormona štitne žlezde vrate u normalu uz pomoć lekova, mnogi pacijenti se i dalje žale na probleme sa težinom.

Povišen leptin može poremetiti funkciju štitne žlezde i povećati rizik od insulinske rezistencije, upale i srčanih bolesti, pa je potrebna medicinska procena

Dve različite vrste poremećaja štitne i telesna težina: - Kod hipotireoze metabolizam je usporen, pa je teško smršati i uz terapiju. - Kod hipertireoze metabolizam je ubrzan, pa se težina često gubi, a nakon lečenja može doći do njenog povratka.

Zbog toga je potrebna individualno prilagođena ishrana i plan mršavljenja uz medicinsku terapiju.

Povezane komplikacije štitne žlezde i gojaznosti

Dr Saini ističe da kombinacija gojaznosti i problema sa štitnom žlezdom može dovesti do niza fizioloških problema, kao što su:

insulinska rezistencija i dijabetes tipa 2

dislipidemija (visok LDL, trigliceridi)

kardiovaskularne bolesti

masna bolest jetre

hipertenzija

neplodnost i nepravilnosti u menstrualnom ciklusu

opstruktivna slip apneja

Gojaznost takođe povećava prevalenciju povišenih nivoa TSH i do tri puta u teškim slučajevima. Pored toga, neki podaci takođe povezuju viši BMI sa povećanim rizikom od raka štitne žlezde, posebno sa centralnom gojaznošću.

Prevencija problema sa štitnom i gojaznosti

Doktor Saini podelio je nekoliko saveta koji mogu pomoći onima koji imaju probleme sa štitnom žlezdom ili gojaznošću da spreče pojavu ovih stanja zajedno:

Osobe sa bolestima štitne žlezde treba redovno da prate nivoe i uzimaju propisanu terapiju

Osobe sa gojaznošću treba da izbegavaju samodijagnostiku i provere funkciju štitne žlezde ako imaju simptome

Potrebno je pratiti krvni pritisak, šećer u krvi, lipidni profil i obim struka

- Prema nedavnim studijama, teška gojaznost nije povezana sa hipotireozom kao izolovanim faktorom, jer je gojaznost složen problem koji zavisi od ishrane, fizičke aktivnosti, genetike i hormona. Međutim, veza funkcioniše u oba smera.

Gojaznost može povećati rizik od poremećaja štitne žlezde i drugih bolesti, pa je važna redovna kontrola hormona, zdrave navike i medicinski nadzor

Saveti za način života i ishranu

Ako imate i štitnu žlezdu i gojaznost:

Vežbanje:

Kombinujte aerobne aktivnosti i trening snage

Poboljšava se metabolizam i insulinska osetljivost

Ishrana:

integralna hrana, voće, povrće, proteini

jod, selen i cink

manje prerađene hrane i šećera

kalorijski balans Kada posetiti lekara? neobjašnjivo povećanje težine

umor

suva koža, opadanje kose

otoci i menstrualne promene Hitne situacije: gušenje, slabost, nesvestica

Stručnjaci zaključuju da štitna žlezda može uticati na težinu, ali obično nije glavni uzrok gojaznosti, te je potrebna detaljna medicinska procena.