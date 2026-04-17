Masna jetra se može ponovo vratiti ako se nakon oporavka ponovo usvoje nezdrave navike poput loše ishrane, fizičke neaktivnosti i neregulisane telesne težine

Masna bolest jetre, posebno nealkoholna masna bolest jetre (NAMBJ), postala je sve češća ovih godina. Prema izveštaju objavljenom u časopisu „Javno zdravlje“, slučajevi NAFLD-a kontinuirano rastu, sa projektovanim brojem slučajeva od 7,86 miliona do 2050. godine. Izveštaj takođe sugeriše da su mladi ljudi i muškarci izloženi većem riziku.

Iako je poznato da je alkohol glavni okidač masne jetre, slučajevi NAFLD-a su češći. Potencijalni razlozi za porast broja slučajeva u savremenom društvu su loši oblici ishrane, sedentarni način života, metabolički poremećaji i gojaznost. Uz pravilan tretman i prilagođavanje načina života, masna bolest jetre može se preokrenuti (posebno 1. stepen i masna jetra 2. stepena), ali postoji i mogućnost ponovnog pojavljivanja.

Šta možete da očekujete nakon lečenja?

Oporavak od masne jetre je obično postepen, a ne trenutan. Naša jetra se može sama oporaviti nakon što se otklone svi osnovni uzroci nakupljanja masti. Efikasni načini za eliminaciju masti u jetri uključuju značajan gubitak težine, zdravu ishranu, povećanu fizičku aktivnost i kontrolu šećera u krvi i holesterola. To su važni koraci za obezbeđivanje dobrog zdravlja jetre.

Tokom perioda oporavka, ljudi mogu primetiti pozitivne promene u varenju, nivou energije i opštem blagostanju zbog smanjenja masnih ćelija jetre. Međutim, oporavak ne garantuje da neće doći do ponovnog pojavljivanja bolesti.

Nakon oporavka, vaša jetra je i dalje u riziku od masne jetre i drugih potencijalnih oštećenja.

Masna jetra 1. stepena je tihi signal tela – iako često ne boli, pravovremene promene u ishrani i životnim navikama mogu je potpuno preokrenuti

Lekari savetuju ljudima da ne žure sa oporavkom i da što duže prate uputstva svog lekara kako bi ojačali funkciju jetre. Pored toga, vremenski okvir oporavka je različit za svakoga. Neki mogu videti poboljšanje za nekoliko meseci, dok drugima može biti potrebno duže da se potpuno oporave. Važno je biti dosledan svojoj rutini.

Postoje tri stepena masne jetre - Masna jetra 1. stepena: obično bez simptoma.

- Masna jetra 2. stepena: mogući umor i blaga nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka.

- Masna jetra 3. stepena: izražen umor, bol u stomaku i mogući znaci oštećenja jetre (žutica, oticanje nogu i stomaka, gubitak apetita, mršavljenje i dr.)

Dijeta za prevenciju masne jetre

Ishrana igra centralnu ulogu i u oporavku i u prevenciji ponovnog nastanka masne jetre. Ishrana koja je korisna za jetru fokusira se na celu, hranljivu hranu, dok minimizira prerađene proizvode i proizvode sa visokim sadržajem šećera.

Namirnice koje bi trebalo jesti: sveže voće i povrće

cela zrna kao što su ovas, smeđi pirinač i kinoa

nemasni proteini poput ribe, živine i mahunarki

zdrave masti iz orašastih plodova, semenki, maslinovog ulja i avokada

mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti

Smanjenje unosa šećera može preokrenuti nakupljanje masnoće u jetri i značajno poboljšati vaše zdravlje

Izbegavati: zaslađena pića

pakovane grickalice

pržena i brza hrana

prerađeno meso

rafinisanih ugljeni hidrati

višak soli

Studija objavljena 2023. godine u časopisu „Granice u ishrani“ preporučuje mediteransku ishranu pacijentima sa masnom jetrom zbog naglaska na zdravim mastima, nemasnim proteinima i biljnoj hrani. Pored zdravog načina života, potrebno je održavati hidrataciju i piti dovoljno vode kako bi jetra efikasno funkcionisala.

Kako fizička aktivnost pomaže oporavku?

Redovna fizička aktivnost je ključna za upravljanje i prevenciju masne jetre. Vežbanje pomaže u smanjenju masnoće u jetri, poboljšanju osetljivosti na insulin i podržava kontrolu telesne težine.

Značaj redovnih pregleda

Čak i nakon oporavka, redovni lekarski pregledi su neophodni jer masna bolest jetre može biti neprimetna.

Rutinsko praćenje može uključivati:

Testovi krvi za procenu enzima jetre

Testove snimanja kao što je ultrazvuk

Procenu metaboličkih indikatora (šećer u krvi, holesterol)

Ultrazvuk jetre je jednostavna, bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procenjuje veličina, struktura i prisustvo masnoće u jetri

Redovni pregledi omogućavaju rano otkrivanje ponovnog pojavljivanja bolesti i pravovremenu reakciju.

uporan umor

neobjašnjivo povećanje telesne težine

nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka

povišeni enzimi jetre

razvoj dijabetesa

U težim slučajevima: žutica, otok stomaka ili konfuzija. Ako primetite simptome ili imate zabrinutosti, važno je da se obratite lekaru na vreme.