Mislite da ste se rešili masne jetre? Doktor upozorava kada i zašto se ponovo vraća
Masna bolest jetre, posebno nealkoholna masna bolest jetre (NAMBJ), postala je sve češća ovih godina. Prema izveštaju objavljenom u časopisu „Javno zdravlje“, slučajevi NAFLD-a kontinuirano rastu, sa projektovanim brojem slučajeva od 7,86 miliona do 2050. godine. Izveštaj takođe sugeriše da su mladi ljudi i muškarci izloženi većem riziku.
Iako je poznato da je alkohol glavni okidač masne jetre, slučajevi NAFLD-a su češći. Potencijalni razlozi za porast broja slučajeva u savremenom društvu su loši oblici ishrane, sedentarni način života, metabolički poremećaji i gojaznost. Uz pravilan tretman i prilagođavanje načina života, masna bolest jetre može se preokrenuti (posebno 1. stepen i masna jetra 2. stepena), ali postoji i mogućnost ponovnog pojavljivanja.
Šta možete da očekujete nakon lečenja?
Oporavak od masne jetre je obično postepen, a ne trenutan. Naša jetra se može sama oporaviti nakon što se otklone svi osnovni uzroci nakupljanja masti. Efikasni načini za eliminaciju masti u jetri uključuju značajan gubitak težine, zdravu ishranu, povećanu fizičku aktivnost i kontrolu šećera u krvi i holesterola. To su važni koraci za obezbeđivanje dobrog zdravlja jetre.
Tokom perioda oporavka, ljudi mogu primetiti pozitivne promene u varenju, nivou energije i opštem blagostanju zbog smanjenja masnih ćelija jetre. Međutim, oporavak ne garantuje da neće doći do ponovnog pojavljivanja bolesti.
Nakon oporavka, vaša jetra je i dalje u riziku od masne jetre i drugih potencijalnih oštećenja.
Lekari savetuju ljudima da ne žure sa oporavkom i da što duže prate uputstva svog lekara kako bi ojačali funkciju jetre. Pored toga, vremenski okvir oporavka je različit za svakoga. Neki mogu videti poboljšanje za nekoliko meseci, dok drugima može biti potrebno duže da se potpuno oporave. Važno je biti dosledan svojoj rutini.
- Masna jetra 1. stepena: obično bez simptoma.
- Masna jetra 2. stepena: mogući umor i blaga nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka.
- Masna jetra 3. stepena: izražen umor, bol u stomaku i mogući znaci oštećenja jetre (žutica, oticanje nogu i stomaka, gubitak apetita, mršavljenje i dr.)
Dijeta za prevenciju masne jetre
Ishrana igra centralnu ulogu i u oporavku i u prevenciji ponovnog nastanka masne jetre. Ishrana koja je korisna za jetru fokusira se na celu, hranljivu hranu, dok minimizira prerađene proizvode i proizvode sa visokim sadržajem šećera.
Namirnice koje bi trebalo jesti:
- sveže voće i povrće
- cela zrna kao što su ovas, smeđi pirinač i kinoa
- nemasni proteini poput ribe, živine i mahunarki
- zdrave masti iz orašastih plodova, semenki, maslinovog ulja i avokada
- mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti
Izbegavati:
- zaslađena pića
- pakovane grickalice
- pržena i brza hrana
- prerađeno meso
- rafinisanih ugljeni hidrati
- višak soli
Studija objavljena 2023. godine u časopisu „Granice u ishrani“ preporučuje mediteransku ishranu pacijentima sa masnom jetrom zbog naglaska na zdravim mastima, nemasnim proteinima i biljnoj hrani. Pored zdravog načina života, potrebno je održavati hidrataciju i piti dovoljno vode kako bi jetra efikasno funkcionisala.
Kako fizička aktivnost pomaže oporavku?
Redovna fizička aktivnost je ključna za upravljanje i prevenciju masne jetre. Vežbanje pomaže u smanjenju masnoće u jetri, poboljšanju osetljivosti na insulin i podržava kontrolu telesne težine.
Značaj redovnih pregleda
Čak i nakon oporavka, redovni lekarski pregledi su neophodni jer masna bolest jetre može biti neprimetna.
Rutinsko praćenje može uključivati:
- Testovi krvi za procenu enzima jetre
- Testove snimanja kao što je ultrazvuk
- Procenu metaboličkih indikatora (šećer u krvi, holesterol)
Redovni pregledi omogućavaju rano otkrivanje ponovnog pojavljivanja bolesti i pravovremenu reakciju.
- uporan umor
- neobjašnjivo povećanje telesne težine
- nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka
- povišeni enzimi jetre
- razvoj dijabetesa
U težim slučajevima: žutica, otok stomaka ili konfuzija. Ako primetite simptome ili imate zabrinutosti, važno je da se obratite lekaru na vreme.
Masna jetra u početnoj fazi, kako je otkriti pre nego što se pojave simptomi