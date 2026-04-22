Slušaj vest

Bolest se može javiti simptomima koji su često povezani sa drugim stanjima, a upravo prepoznavanje takvih znakova u ranim fazama može pomoći u pravovremenoj dijagnozi.

Rak pankreasa je izuzetno smrtonosna bolest, a njegovi rani znaci se često previđaju, zbog čega se kod mnogih pacijenata dijagnostikuje tek u uznapredovalim fazama.

U trenutku postavljanja dijagnoze, bolest se često već proširila na okolna tkiva ili druge organe, što značajno otežava lečenje. Terapija uznapredovalog raka pankreasa uključuje hemoterapiju, radioterapiju i imunoterapiju, koje mogu ublažiti simptome i usporiti napredovanje bolesti, ali ne dovode do izlečenja. Hirurgija ostaje opcija samo kada se bolest otkrije veoma rano.

Ukupna petogodišnja stopa preživljavanja iznosi oko 12%. Pacijenti sa uznapredovalim stadijumom najčešće žive oko godinu dana nakon dijagnoze, dok oni kod kojih je bolest otkrivena ranije mogu živeti u proseku 3 do 3,5 godine. Oko 10% pacijenata sa ranim stadijumom može biti izlečeno.

Zbog toga je rano otkrivanje ključno.

Analiza kliničkih slučajeva ranih simptoma

U nastavku su predstavljena četiri slučaja koji ukazuju na moguće rane znake raka pankreasa.

Slučaj 1: Simptomi slični dijabetesu

Muškarac star 58 godina iznenada je razvio simptome poput pojačane žeđi, učestalog mokrenja i gubitka telesne težine, iako nije imao porodičnu istoriju dijabetesa.

Tokom pregleda primećena je blaga žutica, što je dovelo do dodatne dijagnostike. Ispostavilo se da nije reč o dijabetesu, već o ranoj fazi raka pankreasa.

Istraživanja ukazuju na povezanost između povišenog nivoa šećera u krvi i rizika od raka pankreasa, zbog čega nagla pojava simptoma dijabetesa u srednjem životnom dobu zahteva dodatnu pažnju.

Pročitajte: 

Istraživanja ukazuju na povezanost između povišenog nivoa šećera u krvi i rizika od raka pankreasa, zbog čega nagla pojava simptoma dijabetesa u srednjem životnom dobu zahteva dodatnu pažnju

Slučaj 2: Umor i depresija

Žena stara 45 godina počela je da oseća izražen umor, pad energije i simptome depresije bez jasnog psihološkog uzroka.

Uprkos terapiji, nije došlo do poboljšanja. Dodatno su se javili bolovi u stomaku, nadimanje i refluks.

Daljim pregledima otkriven je rak pankreasa u ranoj fazi. Nakon operacije, ishod je bio povoljan.

Naučna istraživanja ukazuju na moguću biološku povezanost između depresije i raka, pri čemu depresija u nekim slučajevima može biti rani znak bolesti.

Slučaj 3: Dijareja i zatvor

Muškarac star 60 godina razvio je hronične probleme sa varenjem — naizmeničnu dijareju i zatvor.

Iako su simptomi ukazivali na sindrom iritabilnog creva, dodatna dijagnostika je otkrila opstrukciju izazvanu tumorom pankreasa.

Ovaj slučaj naglašava važnost ozbiljnog pristupa upornim gastrointestinalnim tegobama.

Slučaj 4: Nagli gubitak težine

Muškarac sa dugogodišnjim nezdravim navikama počeo je naglo da mršavi, uz smanjen apetit, umor i pad energije.

Nakon pojave bolova u stomaku i dodatnih pregleda, otkriven je tumor pankreasa.

Gojaznost i nezdrav način života mogu povećati rizik od razvoja ove bolesti.

Gojaznost i nezdrav način života mogu povećati rizik od razvoja raka pankreasa

Mogući rani simptomi raka pankreasa

Na osnovu prikazanih slučajeva, posebnu pažnju treba obratiti na sledeće simptome:

* nagli porast šećera u krvi
* neobjašnjiva depresija
* brz gubitak telesne težine
* hroničan umor
* bol u stomaku ili leđima
* dugotrajni problemi sa varenjem

Zaključak

Rak pankreasa često se razvija tiho i bez jasnih simptoma u ranoj fazi. Upravo zato je važno obratiti pažnju na suptilne promene u organizmu.

Rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje mogu značajno uticati na ishod bolesti.

Izvor: hcn.health/zdravlje.kurir.rs

