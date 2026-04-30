Bolest jetre, nekada uglavnom povezana sa upotrebom alkohola ili starijom životnom dobi, sada se sve više dijagnostikuje kod mlađih osoba, posebno onih u 30-im i 40-im godinama. Sve veći broj dokaza ukazuje na gojaznost i poremećaje metaboličkog zdravlja kao ključne pokretače ove promene.

Metabolički disfunkcionalno povezana steatotska bolest jetre (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), pojavila se kao jedno od najčešćih oboljenja jetre u svetu. Lancet sugeriše da je skoro 30–32 odsto odrasle populacije u svetu pogođeno, a prevalencija raste zbog sve veće stope gojaznosti i sedentarnog načina života.

Gojaznost je povezana sa oštećenjem jetre na više načina. Lekar objašnjava kako efikasno upravljati zdravljem jetre.

Metabolička gojaznost znači da i osobe normalne težine mogu imati opasnu masnoću oko organa, uključujući jetru Foto: Shutterstock

Šta je metabolička gojaznost?

Nova zabrinutost je „metabolička gojaznost“, stanje u kojem osoba može imati normalnu telesnu težinu, ali ipak ima višak visceralne masti oko unutrašnjih organa, uključujući jetru. Ova skrivena mast značajno povećava rizik od oštećenja jetre, čak i kod onih sa normalnom telesnom težinom.

Rastuća incidenca kod mlađih populacija usko je povezana sa modernim obrascima načina života. Sedentarno radno okruženje, dugo vreme ispred ekrana, smanjena fizička aktivnost i povećana konzumacija prerađene, visokokalorične hrane doprinose povećanju telesne težine i metaboličkom disbalansu. Hronični stres dodatno pogoršava ovaj rizik.

Kako gojaznost utiče na zdravlje jetre?

Jetra igra vitalnu ulogu u preradi masti, šećera i toksina. Međutim, kada se višak masti nakupi u telu, on počinje da se taloži u ćelijama jetre, što dovodi do masne jetre. Vremenom, ovo može napredovati do upale, fibroze i na kraju ciroze ako se ne leči. Napredovanje je postepeno i često tiho, što otežava rano otkrivanje.

Simptomi Jedan od najvećih izazova kod masne bolesti jetre je odsustvo jasnih simptoma u ranim fazama. Mnoge osobe ostaju asimptomatske i dijagnostikuju se slučajno tokom rutinskih zdravstvenih pregleda. U nekim slučajevima mogu se javiti simptomi poput umora, blage nelagodnosti u stomaku ili neobjašnjive slabosti, ali se često previde.

Masna jetra je stanje u kojem se višak masti nakuplja u jetri i može dovesti do upale i ozbiljnih oštećenja ako se ne leči na vreme Foto: Shutterstock

Primećujemo jasan pomak u starosnom profilu pacijenata sa bolestima jetre, pri čemu se kod mnogih u 30-im i 40-im godinama dijagnostikuje tokom rutinskih pregleda.

Gojaznost, loše prehrambene navike i nedostatak fizičke aktivnosti su ključni faktori rizika. Stanje često ostaje neprimećeno dok ne napreduje. Ipak, ohrabrujuće je to što je reverzibilno u ranim fazama kontrolom telesne težine, redovnim vežbanjem i zdravijim izborom hrane.

Zašto je rano otkrivanje važno?

Blagovremena identifikacija masne bolesti jetre je ključna u sprečavanju dugoročnih komplikacija. Rana dijagnoza omogućava promene načina života koje mogu zaustaviti ili čak preokrenuti stanje. Takođe je usko povezana sa metaboličkim poremećajima kao što su dijabetes, hipertenzija i srčana oboljenja, što je čini važnim pokazateljem opšteg zdravlja.

Jednostavni koraci za prevenciju i lečenje oštećenja jetre

Kako se bolesti jetre povećavaju među mlađom populacijom, fokus mora da se pomeri ka ranom podizanju svesti i preventivnoj nezi. Prepoznavanje veze između gojaznosti i zdravlja jetre je ključno za smanjenje ovog rastućeg zdravstvenog rizika.

Održavajte zdravu telesnu težinu

Ostanite fizički aktivni najmanje 30 minuta dnevno

Smanjite unos prerađene hrane, šećera i nezdravih masti

Upravljajte stanjima poput dijabetesa i holesterola

Idite na redovne zdravstvene preglede