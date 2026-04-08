Masna jetra 1. stepena je tihi signal tela – iako često ne boli, pravovremene promene u ishrani i životnim navikama mogu je potpuno preokrenuti

Slušaj vest

Masna jetra je jedno od uobičajenih životnih stanja koje je rasprostranjeno kod ljudi svih starosnih grupa. Može se lako izlečiti ako se dijagnostikuje rano, smanjujući rizik od potencijalnih komplikacija.

Masna jetra se pojavila kao jedna od najčešćih bolesti povezanih sa načinom života širom sveta, posebno u urbanim populacijama. Ovo stanje je često neprimetno u ranoj fazi i postepeno napreduje, zbog čega se generalno dijagnostikuje u kasnijim fazama. Masna jetra prvog stepena, poznata i kao blaga masna jetra, je početna faza i može se lako preokrenuti. Razumevanje simptoma i uzroka masne jetre može značajno uticati na sprečavanje dugoročnih komplikacija.

Šta je masna jetra prvog stepena?

Masna jetra prvog stepena je početna faza masne jetre, gde se mast akumulira u ćelijama jetre. U ovoj prvoj fazi, mast počinje da se nakuplja u jetri, ali je znatno mala, što ne izaziva ili ima ograničen uticaj na jetru. U većini slučajeva, nema očiglednih znakova masne jetre prvog stepena, ali se može otkriti rutinskim pregledima i testovima snimanja.

Vrste masne jetre prvog stepena

Postoje dva glavna tipa masne bolesti jetre:

Alkoholna masna bolest jetre (AFLD): Masna jetra izazvana prekomernim unosom alkohola.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD): Masna jetra koja nije povezana sa konzumiranjem alkohola.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) stanje u kojem se mast nakuplja u jetri, a nije izazvano konzumiranjem alkohola Foto: Shutterstock

Masna jetra prvog stepena može se javiti u obe kategorije; međutim, studija iz 2021. objavljena u časopisu ScienceDirect ukazuje da je NAFLD češći kod osoba sa metaboličkim faktorima rizika.

Uzroci masne jetre u početnoj fazi

Nekoliko faktora doprinosi razvoju masne jetre prvog stepena, a većina njih je povezana sa modernim životnim navikama i metaboličkim zdravljem:

Loša ishrana i sedentarni način života: konzumiranje hrane bogate šećerom, zasićenim mastima, rafinisanim ugljenim hidratima i ultra-prerađenom hranom može izazvati nakupljanje masti u jetri.

konzumiranje hrane bogate šećerom, zasićenim mastima, rafinisanim ugljenim hidratima i ultra-prerađenom hranom može izazvati nakupljanje masti u jetri. Gojaznost: prekomerna težina, posebno abdominalna mast, lako taloži se oko jetre, uzrokujući NAFLD.

prekomerna težina, posebno abdominalna mast, lako taloži se oko jetre, uzrokujući NAFLD. Insulinska rezistencija: stanja poput predijabetesa i dijabetesa tipa 2 dovode do povećanog skladištenja masti u jetri.

stanja poput predijabetesa i dijabetesa tipa 2 dovode do povećanog skladištenja masti u jetri. Visok holesterol i trigliceridi: povišen nivo lipida u krvi može dovesti do taloženja masti u ćelijama jetre.

povišen nivo lipida u krvi može dovesti do taloženja masti u ćelijama jetre. Konzumiranje alkohola: čak i umeren unos alkohola tokom vremena može doprineti promenama masne jetre kod nekih osoba.

čak i umeren unos alkohola tokom vremena može doprineti promenama masne jetre kod nekih osoba. Hormonski disbalans: stanja poput hipotireoidizma ili sindroma policističnih jajnika (PCOS) mogu povećati rizik od masne jetre.

stanja poput hipotireoidizma ili sindroma policističnih jajnika (PCOS) mogu povećati rizik od masne jetre. Određeni lekovi: dugotrajna upotreba steroida i nekih tretmana raka može uticati na zdravlje jetre.

Prekomerna telesna težina, posebno višak abdominalne masti, jedan je od glavnih uzroka masne jetre Foto: Shutterstock

Simptomi masne jetre prvog stepena

Jedan od glavnih izazova dijagnoze jeste to što je često asimptomatska. Neki mogu prijaviti blage simptome:

osećaj težine ili nelagodnosti u gornjem desnom delu stomaka

umor ili nizak nivo energije

problemi sa varenjem

generalizovana slabost Dijagnoza Medicinska istorija: procenjuju se osobe sa istorijom masne jetre ili visokim rizikom

procenjuju se osobe sa istorijom masne jetre ili visokim rizikom Testovi krvi: testovi funkcije jetre (LFT) mogu pokazati blago povišene enzime, mada mogu biti i normalni u ranim fazama

testovi funkcije jetre (LFT) mogu pokazati blago povišene enzime, mada mogu biti i normalni u ranim fazama Ultrazvučno snimanje: najčešća neinvazivna metoda za otkrivanje nakupljanja masti

najčešća neinvazivna metoda za otkrivanje nakupljanja masti Napredno snimanje: Fibrosken ili MR za precizniju procenu čvrstoće jetre i sadržaja masti

Fibrosken ili MR za precizniju procenu čvrstoće jetre i sadržaja masti Biopsija jetre: uglavnom se radi kod naprednijih slučajeva i nije potrebna za prvi stepen Lečenje i upravljanje masnom jetrom prvog stepena

Masna jetra 1. stepena je reverzibilna uz blagovremenu medicinsku intervenciju. Fokus je na rešavanju osnovnih uzroka i poboljšanju životnih navika.

Ultrazvučno snimanje, najčešća neinvazivna metoda za otkrivanje nakupljanja masti Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije ako se ne leči: - stepen 2 (umerena masna jetra)

- stepen 3 (teška masna jetra)

- upala (steatohepatitis)

- fibroza jetre

- ciroza jetre

Promene u ishrani pratite uravnoteženu i nutritivno bogatu ishranu

povećajte unos integralnih žitarica, svežeg voća i povrća

birajte nemasne proteine: riba, mahunarke, živina

smanjite unos šećera, rafinisanih ugljenih hidrata i prerađene hrane

eliminišite ili smanjite zasićene i trans masti

(Mediteranska ishrana se smatra posebno korisnom) Kontrola telesne težine

Gubitak čak 5–10 odsto telesne težine može značajno smanjiti masnoću u jetri; postepeno i održivo mršavljenje je efikasnije od brzih dijeta.

Redovna fizička aktivnost

Umerena vežba više puta nedeljno: brzo hodanje, vožnja bicikla, trening snage, plivanje.

Ograničenje ili izbegavanje alkohola

Čak i umerena konzumacija alkohola može pogoršati zdravlje jetre kod nekih osoba.

Upravljanje stresom i snom

Hronični stres i loš san utiču na metaboličko zdravlje; joga, meditacija i dosledna rutina spavanja pomažu.

Hronični stres i loš san utiču na metaboličko zdravlje; joga, meditacija i dosledna rutina spavanja pomažu Foto: Shutterstock

Saveti za prevenciju: - uravnotežena ishrana

- fizička aktivnost

- održavanje zdrave težine

- izbegavanje alkohola

- kontrola nivoa šećera u krvi i holesterola

- redovni zdravstveni pregledi

Masna jetra 1. stepena je često zanemareno stanje. Bez značajnih simptoma, dijagnoza može biti otežana, što čini redovne preglede i testove funkcije jetre izuzetno važnim. Početna faza je reverzibilna uz odgovarajuće promene načina života.