5 načina da smanjite upale i sačuvate zdravlje: Ovo su simptomi koji vam govore da nešto nije u redu

Upala je prirodni odgovor tela na povredu ili infekciju. To je proces kojim vas bela krvna zrnca štite od spoljnih napadača kao što su bakterije i virusi. Ali šta se dešava kada ovaj odbrambeni mehanizam pođe po zlu? U tom slučaju dolazi do hronične upale. Često neprimećena tokom dužeg perioda, može tiho (neprimetno) da ošteti tkiva, što može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su srčane bolesti, dijabetes, pa čak i rak.

Kod akutne upale možete primetiti simptome kao što su bol, otok, promena boje kože i umor. Ali ako bol potraje, to može da bude znak dugotrajne upale, koja zahteva stručnu pomoć.

Uzroci upale

Povrede i infekcije uzrokuju akutnu upalu. Kada telo detektuje oštećenje ili patogene, imuni sistem pokreće reakcije koje mogu da izazovu upalu. Međutim, za hronične upale mahom su odgovorne autoimune bolesti i faktori iz okoline, uključujući način života i izloženost toksinima.

Uobičajeni uzroci upale: Hronični stres

Oslabljen imunitet

Gojaznost ili prekomerna težina

Ishrana bogata trans-mastima i solju

Poremećen ciklus spavanja

Pušenje

Izloženost toksinima (zagađenje)

Redovna konzumacija alkohola

Autoimune bolesti

Nizak nivo polnih hormona (testosterona i estrogena)

Dok upala pomaže u procesu izlečenja tela, hronična upala je zapravo faktor rizika. Prema studiji objavljenoj u časopisu Statpearls, tri od pet osoba širom sveta umire zbog hroničnih inflamatornih bolesti poput moždanog udara, hroničnih respiratornih bolesti, srčanih poremećaja, raka, gojaznosti i dijabetesa.

Akutna upala

Akutna upala se javlja brzo kao odgovor na povredu tkiva, infekciju ili traumu. Inflamatorne ćelije dolaze na mesto povrede ili infekcije i započinju proces izlečenja.

Možete primetiti simptome kao što su: Bol

Crvenilo

Otok

Toplota

Gubitak funkcije (teškoće pri kretanju, disanju, mirisanju i slično)

- U zavisnosti od vašeg stanja, simptomi mogu da traju od nekoliko sati do nekoliko dana. Na primer, kod uganuća zgloba ili bola u grlu, gde simptomi obično nestaju za nekoliko dana kako proces izlečenja napreduje - objašnjava dr Rakeš Pandit, viši konsultant interne medicine.

Ponekad akutna upala može da bude tiha bez ikakvih simptoma, a osoba može da oseća umor, malaksalost i ima temperaturu.

Hronična upala

Ovaj tip upale je sporiji i može da traje mesecima, pa i godinama.

- Za razliku od akutne upale, hronična upala može da bude asimptomatska tokom dužeg perioda, što je čini podmuklijom i štetnijom - kaže dr Pandit.

Javlja se kada nema povrede ili oštećenja, na primer, kod reumatoidnog artritisa, inflamatorne ćelije napadaju tkiva zglobova, uzrokujući oštećenje. Prema Nacionalnoj medicinskoj biblioteci, hronična upala može da bude povezana sa autoimunim poremećajima i produženim stresom.

Stanja povezana sa hroničnom upalom uključuju: Rak

Artritis i druge bolesti zglobova

Srčane bolesti

Dijabetes

Astmu

Alchajmerovu bolest

Alergije

Hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP)

Psorijazu

Simptomi zavise od bolesti, ali mogu da uključuju umor, groznicu, rane u ustima, bol u grudima, bol u stomaku i ukočenost zglobova.

Kako držati upale pod kontrolom?

Tretiranje upala zavisi od toga da li je akutna ili hronična. Za akutnu upalu, koja se često rešava sama od sebe, metode samopomoći mogu da budu vrlo efikasne. Odmaranje, primena hladnih ili toplih obloga i pravilna nega rana kod posekotina ili opekotina pomažu u ublažavanju nelagodnosti. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) takođe mogu da se koriste za ublažavanje bola, otoka i groznice.

Hronična upala zahteva aktivnije angažovanje kako bi se smanjili dugoročni zdravstveni rizici. Sledi pet koraka koje možete da preduzmete.

Saveti za ishranu Birajte namirnice sa niskim glikemijskim indeksom : Fokusirajte se na hranu koja polako oslobađa glukozu u krvotok, pomažući stabilizaciji nivoa šećera u krvi i smanjenju upale.

: Fokusirajte se na hranu koja polako oslobađa glukozu u krvotok, pomažući stabilizaciji nivoa šećera u krvi i smanjenju upale. Smanjite unos zasićenih i trans masti: Ograničite unos ovih masti koje se nalaze u prerađenoj hrani da biste smanjili upale i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ograničite unos ovih masti koje se nalaze u prerađenoj hrani da biste smanjili upale i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Voće i povrće : Bogato antioksidansima, vitaminima i mineralima, pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u telu.

: Bogato antioksidansima, vitaminima i mineralima, pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u telu. Vlakna : Nalaze se u integralnim žitaricama, voću i povrću, utiču na zdravlje creva i podržavaju dobre bakterije.

: Nalaze se u integralnim žitaricama, voću i povrću, utiču na zdravlje creva i podržavaju dobre bakterije. Orašasti plodovi : Bogati su zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima i imaju antiinflamatorna svojstva.

: Bogati su zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima i imaju antiinflamatorna svojstva. Riba i riblje ulje : Bogati omega-3 masnim kiselinama, riba i riblje ulje pomažu u smanjenju upala i čuvaju zdravlje srca.

: Bogati omega-3 masnim kiselinama, riba i riblje ulje pomažu u smanjenju upala i čuvaju zdravlje srca. Mikronutrijenti: Esencijalni vitamini i minerali kao što su vitamin D, C i cink igraju ključnu ulogu u odbrambenoj funkciji tela i smanjuju upale.

Suplementi

Određeni dodaci ishrani mogu takođe da pomognu.

- Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u ribljem ulju, poznate su po svojim antiinflamatornim efektima. Vitamini kao što je vitamin D i mikronutrijenti kao što je cink isto mogu da ojačaju imunitet i smanje upalu - sugeriše dr Pandit.

Međutim, važno je konsultovati se sa lekarom pre nego što se odlučite za bilo koji suplement kako biste bili sigurni da je prikladan za vas.

Fizička aktivnost

Iako vežbanje nije rešenje za akutnu upalu, redovna fizička aktivnost može da pomogne u smanjenju rizika od hronične upale. Najbolja je kombinacija aerobnih vežbi, treninga snage i vežbi istezanja kako biste ojačali imunitet i ostali zdravi.

Pomoć biljaka Najjači antiflamatorni efekat među biljkama imaju one koje sadrže visoke nivoe aktivnih jedinjenja kao što su flavonoidi, polifenoli i drugi antioksidansi. Dobrim su se pokazali đumbir, kurkuma, bosiljak, zeleni čaj...

Lekovi

U nekim slučajevima, lekar će vam prepisati NSAIL za ublažavanje bola, kortikosteroide za smanjenje upale i lekove poput antidijabetika ili statina koji imaju potencijalne antiinflamatorne efekte u određenim stanjima.

.Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs