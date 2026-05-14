Cerebralna aneurizma nastaje kada oslabi zid krvnog suda u mozgu i formira se ispupčenje

Aneurizma je tiha i često neprimetna promena na krvnim sudovima koja može dugo da se razvija bez ikakvih simptoma, ali kada pukne, posledice mogu biti fatalne. Stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi ignorišu prve znake upozorenja poput iznenadne jake glavobolje, bola u grudima, leđima ili stomaku, ne sluteći da mogu ukazivati na ozbiljno i životno ugrožavajuće stanje.

Postoji nekoliko vrsta aneurizmi, a svaka nosi specifične rizike i simptome koje ne treba zanemariti.

Abdominalna aortna aneurizma

Abdominalna aortna aneurizmanastaje kada veliki krvni sud (aorta) koji snabdeva krvlju abdomen, karlicu i noge oslabi, proširi se ili „naduva“. Najčešće se javlja kod starijih muškaraca sa faktorima rizika kao što su visok krvni pritisak, visok holesterol, pušenje, gojaznost i emfizem.

Žene ređe razvijaju ovu vrstu aneurizme, ali kada se pojavi, češće dolazi do pucanja i komplikacija.

Aneurizme se često nazivaju „tihim ubicom“ jer u velikom broju slučajeva ne daju nikakve simptome sve dok ne dođe do pucanja krvnog suda. Ono što ih čini posebno opasnim jeste činjenica da se mogu razvijati godinama neprimetno, a prvi znak bolesti ponekad bude upravo životno ugrožavajuće krvarenje ili iznenadni kolaps. Zbog toga mnogi ljudi ni ne znaju da imaju aneurizmu dok ne bude kasno.

Cerebralna aneurizma

Cerebralna aneurizma nastaje kada oslabi zid krvnog suda u mozgu i formira se ispupčenje. Može dugo da prođe bez simptoma, ali kada pukne, stanje je izuzetno opasno.

Simptomi mogu uključivati:

* iznenadnu jaku glavobolju

* mučninu

* ukočen vrat

* probleme sa vidom

* utrnulost

* gubitak svesti

Kada aneurizma pukne, dolazi do krvarenja u mozgu i dijagnoze - hemoragijski moždani udar. Usled svega jedan deo mozga nije snabdeven krvlju. Sama krv, otok i pritisak koji se javljaju mogu izazvati oštećenje mozga. Tečnost iz mozga i kičme može povećati pritisak. Kada se to dogodi, postoji šansa da aneurizma ponovo prokrvari, a da se arterije suze, što može izazvati još jedan moždani udar.

Torakalna aortna aneurizma

Torakalna aneurizma zahvata deo aorte koji prolazi kroz grudni koš. Najčešći uzrok je ateroskleroza, ali mogu doprineti i genetika, visok pritisak i pušenje.

Simptomi mogu biti: