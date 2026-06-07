Bitno je da se pokrenemo

Bitno je da se pokrenemo

Stručnjaci objašnjavaju da trening snage može da uključuje vežbe sa sopstvenom težinom, kao što su čučnjevi, sklekovi i penjanje uz stepenice

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Vežbe snage utiču na očuvanje mišićne mase i zdravlja kostiju i smanjuju rizik od padova u starijem životnom dobu. Istraživanja navode da vežbe snage mogu povoljno da utiču na dužinu životnog veka i opšte zdravlje, kao i da umanje rizik od demencije.

Optimalni trening

Novo istraživanje objavljeno u stručnom časopisu British Journal of Sports Medicine donelo je precizniji odgovor na pitanje koliko minuta treninga snage u toku jedne nedelje može da nam donese najviše koristi.

Naučnici su pratili 147.374 osobe tokom čak 30 godina i utvrdili optimalnu količinu treninga.

Rezultati pokazuju da je najmanji rizik od smrti iz bilo kog uzroka zabeležen kod osoba koje su nedeljno praktikovale trening snage između jednog i dva sata, odnosno 60 do 119 minuta. Najveće koristi primećene su kod ispitanika koji su vežbe snage kombinovali sa aerobnim aktivnostima.

Najveće koristi primećene su kod ispitanika koji su vežbe snage kombinovali sa aerobnim aktivnostima. Foto: Shutterstock

Istraživači tvrde da se posle dva sata treninga snage dostiže svojevrsni plato i da nema bitnih koristi od češćeg vežbanja.

Doktorka Suzan Vajli, lekar opšte prakse i medicinski savetnik, napominje da bi većina starijih osoba trebalo da primenjuje trening snage najmanje dva puta nedeljno.

Kako trening snage deluje na zdravlje?

Prema rezultatima istraživanja:

* 60 do 120 minuta treninga snage nedeljno povezano je sa 13 odsto manjim rizikom od smrti iz bilo kog uzroka;

* rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti, poput infarkta ili moždanog udara, bio je manji za 19 odsto;

* rizik od smrti povezane sa demencijom bio je manji za 27 odsto;

* kada se 90 do 120 minuta treninga snage kombinuje sa visokim nivoom aerobne aktivnosti, rizik od smrti iz bilo kog uzroka smanjuje se za čak 58 odsto.

Za trening snage nisu neophodni tegovi niti odlazak u teretanu. Foto: Shutterstock

Šta se smatra treningom snage?

Za trening snage nisu neophodni tegovi niti odlazak u teretanu.

Stručnjaci objašnjavaju da trening snage može da uključuje vežbe sa sopstvenom težinom, kao što su čučnjevi, sklekovi, penjanje uz stepenice, ali i korišćenje elastičnih traka ili tegova kod kuće i u teretani.