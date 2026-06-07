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Vežbe snage utiču na očuvanje mišićne mase i zdravlja kostiju i smanjuju rizik od padova u starijem životnom dobu. Istraživanja navode da vežbe snage mogu povoljno da utiču na dužinu životnog veka i opšte zdravlje, kao i da umanje rizik od demencije.

Optimalni trening

Novo istraživanje objavljeno u stručnom časopisu British Journal of Sports Medicine donelo je precizniji odgovor na pitanje koliko minuta treninga snage u toku jedne nedelje može da nam donese najviše koristi.

Naučnici su pratili 147.374 osobe tokom čak 30 godina i utvrdili optimalnu količinu treninga.

Rezultati pokazuju da je najmanji rizik od smrti iz bilo kog uzroka zabeležen kod osoba koje su nedeljno praktikovale trening snage između jednog i dva sata, odnosno 60 do 119 minuta. Najveće koristi primećene su kod ispitanika koji su vežbe snage kombinovali sa aerobnim aktivnostima.

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Najveće koristi primećene su kod ispitanika koji su vežbe snage kombinovali sa aerobnim aktivnostima. Foto: Shutterstock

Istraživači tvrde da se posle dva sata treninga snage dostiže svojevrsni plato i da nema bitnih koristi od češćeg vežbanja.

Doktorka Suzan Vajli, lekar opšte prakse i medicinski savetnik, napominje da bi većina starijih osoba trebalo da primenjuje trening snage najmanje dva puta nedeljno.

Kako trening snage deluje na zdravlje?

Prema rezultatima istraživanja:

* 60 do 120 minuta treninga snage nedeljno povezano je sa 13 odsto manjim rizikom od smrti iz bilo kog uzroka;
* rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti, poput infarkta ili moždanog udara, bio je manji za 19 odsto;
* rizik od smrti povezane sa demencijom bio je manji za 27 odsto;
* kada se 90 do 120 minuta treninga snage kombinuje sa visokim nivoom aerobne aktivnosti, rizik od smrti iz bilo kog uzroka smanjuje se za čak 58 odsto.

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Za trening snage nisu neophodni tegovi niti odlazak u teretanu. Foto: Shutterstock

Šta se smatra treningom snage?

Za trening snage nisu neophodni tegovi niti odlazak u teretanu.

Stručnjaci objašnjavaju da trening snage može da uključuje vežbe sa sopstvenom težinom, kao što su čučnjevi, sklekovi, penjanje uz stepenice, ali i korišćenje elastičnih traka ili tegova kod kuće i u teretani.

Suština je da mišići rade protiv određenog otpora, bilo da je reč o tegovima ili težini sopstvenog tela. Stručnjaci savetuju da se opterećenje povećava postepeno, odnosno da počnemo sa manjim težinama koje se povećavaju kako mišići i kosti jačaju.

Izvor: huffingtonpost.co.uk/ zdravlje. kurir.rs

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